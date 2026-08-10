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প্রিয়জনের সঙ্গে সম্পর্কে মধুরতা বাড়বে কন্যার, কাজের উপর গুরুত্ব না দিলেন বিপদ কুম্ভের

Written BySoumita Khan
Published: Aug 10, 2026, 07:44 AM IST|Updated: Aug 10, 2026, 07:44 AM IST

Ajker Rashifal, August 10 2026, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন?

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)1/12

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

কাজের জায়গায় দিনটি বেশ ভালো কাটবে। সহকর্মীদের কাছ থেকে সাহায্য পেতে পারেন। তবে খরচের দিকে একটু নজর দেওয়া প্রয়োজন। বন্ধুদের সঙ্গে সময় কাটালে মন ভালো থাকবে।

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)2/12

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

মানসিক শান্তি থাকবে। পুরনো কোনও সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে পারেন। ব্যবসায়ে লাভের মুখ দেখার সম্ভাবনা আছে। পরিবারকে কিছুটা বেশি সময় দেওয়ার চেষ্টা করুন।

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)3/12

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

কাজে কিছুটা ব্যস্ততা বাড়তে পারে। মাথা ঠান্ডা রেখে সিদ্ধান্ত নিন। শরীর নিয়ে একটু সাবধান থাকা ভালো। দিনের শেষের দিকে কোনও ভালো খবর পেতে পারেন।

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)4/12

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

ভাগ্য আপনার পক্ষে থাকবে। নতুন কোনও কাজ শুরুর জন্য দিনটি ভালো। শিক্ষার্থীদের মন পড়াশোনায় বসবে। আর্থিক বিষয়ে কোনও সুখবর মিলতে পারে।

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)5/12

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

কর্মক্ষেত্রে আপনার কাজের প্রশংসা হবে। আটকে থাকা টাকা ফেরত পেতে পারেন। পরিবারের মানুষদের সঙ্গে কথা বলে সিদ্ধান্ত নিন। স্বাস্থ্য মোটের উপর ভালোই থাকবে।

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)6/12

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

দিনটি আপনার জন্য বেশ ফলদায়ক। আপনার পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হতে পারে। প্রিয় মানুষের সঙ্গে সম্পর্কে মধুরতা বাড়বে। অপ্রয়োজনীয় আলোচনা এড়িয়ে চলুন।

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)7/12

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

আপনাকে একটু সতর্ক থাকতে হবে। তাড়াহুড়ো করে কোনও কাজ করবেন না। কাজের চাপ কিছুটা বাড়তে পারে। সন্ধ্যার দিকে পরিবারের সঙ্গে সময় কাটান।

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)8/12

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

আত্মবিশ্বাস তুঙ্গে থাকবে। বন্ধুদের থেকে সাহায্য পাবেন। নতুন কোনও সুযোগ আপনার সামনে আসতে পারে। হঠাৎ কোনও ঘুরতে যাওয়ার প্ল্যানিং হতে পারে।

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)9/12

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

দিনটি আনন্দে কাটবে। নতুন কিছু শেখার সুযোগ পেতে পারেন। ব্যবসায়ীদের জন্য ভালো দিন। নিজের স্বাস্থ্যের দিকে একটু খেয়াল রাখুন।

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)10/12

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

আর্থিক দিক থেকে আজ দিনটি শুভ। কাজের নতুন রাস্তা খুলতে পারে। পরিবারের সবার সঙ্গে সুসম্পর্ক থাকবে। অহেতুক দুশ্চিন্তা করা থেকে দূরে থাকুন।

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)11/12

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

নিজের কাজের ওপর বেশি গুরুত্ব দিন। লেনদেনের বিষয়ে সতর্ক থাকা দরকার। কাছের মানুষের সমর্থন আপনাকে পথ দেখাবে।

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)12/12

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

আপনার অনেক দিনের আশা পূরণ হতে পারে। কাজের জায়গায় সম্মান বৃদ্ধি পাবে। আত্মীয়দের সঙ্গে মেলামেশা বাড়তে পারে। নিজের মনকে সবসময় শান্ত রাখুন।

 

                                                                            (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

TAGS:
Ajker Rashifal Horoscope Today

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