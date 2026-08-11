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ব্যবসায় লক্ষ্মীলাভের যোগ বৃষের, কর্মক্ষেত্রে ধৈর্যই অস্ত্র বৃশ্চিকের

Written BySoumita Khan
Published: Aug 11, 2026, 07:41 AM IST|Updated: Aug 11, 2026, 07:41 AM IST

Ajker Rashifal, August 11 2026, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন?

 

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)1/12

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

কাজের চাপ কিছুটা বাড়তে পারে। তবে সহকর্মীদের পূর্ণ সাহায্য পাবেন। আর্থিক অবস্থার উন্নতির বেশ সম্ভাবনা আছে। শারীরিক সুস্থতার দিকে আজ একটু বাড়তি নজর দিন।

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)2/12

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

ব্যবসায় আজ ভালো লাভের যোগ স্পষ্ট। পরিবারে আনন্দের খবর আসতে পারে। পুরনো পাওনা টাকা ফেরত পাওয়ার সুযোগ তৈরি হবে। অযথা রাগ করা থেকে নিজেকে বিরত রাখুন।

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)3/12

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

নতুন কাজের যোগাযোগ আজ শুভ। শিক্ষার্থীদের জন্য দিনটি ভালো কাটবে। নিজের ওপর বিশ্বাস রেখে এগিয়ে যান। সন্ধ্যার দিকে পরিবারের সঙ্গে ভালো সময় কাটবে।

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)4/12

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত ভেবেচিন্তে নিন। পরিবারের বয়স্কদের পরামর্শ মেনে চলা উচিত। কাজের জায়গায় অতিরিক্ত ব্যস্ততা থাকবে। বড় কোনও আর্থিক লেনদেনে সতর্ক থাকুন।

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)5/12

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

আত্মবিশ্বাস থাকবে তুঙ্গে। আটকে থাকা সরকারি কাজগুলো আজ শেষ হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে প্রশংসিত হওয়ার সম্ভাবনা আছে। কাছের মানুষের থেকে সুসংবাদ পেতে পারেন।

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)6/12

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

স্বাস্থ্য নিয়ে দুশ্চিন্তা কাটবে। তবে অহেতুক খরচের ওপর রাশ টানুন। নতুন বিনিয়োগের ক্ষেত্রে অভিজ্ঞদের মতামত নিন। প্রিয়জনের সঙ্গে দিনটি বেশ কেটে যাবে।

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)7/12

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

পুরনো সামাজিক কোনও সমস্যার আজ সমাধান মিলবে। কাজের জায়গায় আপনার প্রভাব ও সম্মান বৃদ্ধি পাবে। নতুন কোনও পজিটিভ পরিবর্তন দেখতে পাবেন। দিনটি মনের মতো কাটবে।

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)8/12

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

কাজের জায়গায় একটু ধৈর্য ধরে চলতে হবে। অহেতুক কোনও ঝামেলায় মাথা গলাবেন না। দিনের শুরুতে চাপ থাকলেও বিকেলে স্বস্তি মিলবে। নিজের কাজের ওপর নজর দিন।

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)9/12

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

ভাগ্য আপনার পক্ষে কথা বলবে। কাজের সুবাদে ভ্রমণের সুযোগ তৈরি হতে পারে। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে উন্নতির পথ খুলবে। নতুন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সফল হবেন।

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)10/12

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

কঠোর পরিশ্রমের সঠিক ফল পাবেন। ব্যবসা ক্ষেত্রে নতুন আর্থিক সুযোগ আসতে পারে। স্বাস্থ্যের উন্নতি আপনাকে স্বস্তি দেবে। গুরুত্বপূর্ণ কাজে বন্ধুদের সহযোগিতা পাবেন।

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)11/12

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

নতুন কোনও ভাবনার প্রকাশে ভালো ফল পাবেন। পারিবারিক সব বিবাদের অবসান হবে। নিজের লক্ষ্যের দিকে মনোযোগ ধরে রাখুন।

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)12/12

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

মানসিক চাপ থেকে দূরে থাকা দরকার। কাজের জায়গায় বড় কোনও সুযোগ আসার ইঙ্গিত রয়েছে। ভেবেচিন্তে টাকা বিনিয়োগ করুন। শান্ত মনে কাজ করলে সাফল্য নিশ্চিত।

 

 

                                                                 (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

TAGS:
Ajker Rashifal Horoscope Today

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