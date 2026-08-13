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বুঝেশুনে সিদ্ধান্ত না নিলেই বিপদ কর্কটের, অতিরিক্ত খরচ এড়িয়ে চলাই ভালো বৃশ্চিকের

Written BySoumita Khan
Published: Aug 13, 2026, 08:06 AM IST|Updated: Aug 13, 2026, 08:06 AM IST

Ajker Rashifal, August 13 2026, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন?

 

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)1/12

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

কর্মক্ষেত্রে আজ নতুন সুযোগ আসতে পারে। আপনার পরিশ্রমের ভালো ফল পাবেন। পরিবারের কোনও জ্যেষ্ঠ ব্যক্তির পরামর্শে লাভ হতে পারে। আজ স্বাস্থ্যের দিকে একটু নজর রাখুন।

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)2/12

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

আর্থিক পরিস্থিতিতে পজিটিভ পরিবর্তন আসবে। পুরনো পাওনা টাকা ফেরত পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। বন্ধুদের সঙ্গে দিনটি বেশ ভালো কাটবে। তবে অযথা দুশ্চিন্তা এড়িয়ে চলুন।

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)3/12

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

ব্যবসায়ীদের জন্য আজ একটি লাভজনক দিন। কাজের জায়গায় নতুন প্রস্তাব আসতে পারে। কারো সঙ্গে কথা বলার সময় একটু সতর্ক থাকুন। ধৈর্য বজায় রাখলে সাফল্য মিলবে।

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)4/12

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

দিনে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে সাবধান থাকুন। নতুন স্থানে ভ্রমণের পরিকল্পনা সফল হতে পারে। পরিবারে সুখ-শান্তি বজায় থাকবে। কর্মক্ষেত্রে কাজের চাপ বাড়তে পারে।

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)5/12

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

আত্মবিশ্বাস তুঙ্গে থাকবে। দীর্ঘদিন আটকে থাকা কোনও কাজ শেষ হতে পারে। হঠাৎ কোনও শুভ খবর পেতে পারেন। নিজের শরীরের খেয়াল রাখুন।

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)6/12

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

শিক্ষার্থীদের জন্য আজ একটি শুভ দিন। অর্থনৈতিক কোনও বড় সিদ্ধান্ত ভেবেচিন্তে নিন। সহকর্মীদের কাছ থেকে পূর্ণ সাহায্য পাবেন। রাগ নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা করুন।

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)7/12

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

দিনটি বেশ পজিটিভ কাটবে। আয়ের নতুন সুযোগ তৈরি হতে পারে। প্রিয়জনের থেকে প্রয়োজনীয় সাহায্য পাবেন। কাজের জায়গায় আপনার দক্ষতার প্রশংসা হবে।

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)8/12

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

মানসিক চাপ একটু বেশি থাকতে পারে। পরিবারের মানুষের সঙ্গে সময় কাটানোর চেষ্টা করুন। ব্যবসার কাজে বাড়তি সতর্কতা দরকার। অহেতুক খরচ কমানোর চেষ্টা করুন।

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)9/12

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

দূরের কোনও নিকটজনের কাছ থেকে খবর আসতে পারে। কর্মক্ষেত্রে কাজের প্রশংসা পাবেন। গবেষণার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের জন্য শুভ সময়। শরীরের ক্লান্তি দূর হবে।

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)10/12

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

অর্থনৈতিক উন্নতির সম্ভাবনা প্রবল। নতুন কোনও প্রকল্প শুরু করার সঠিক দিন। পরিবারে নিজের দায়িত্ব পালন নিশ্চিত করুন। কাজের জায়গায় মাথা ঠান্ডা রাখুন।

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)11/12

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

সামাজিক কর্মকাণ্ডে যুক্ত হওয়ার দিন। আপনার দূরদর্শিতার প্রশংসা অনেকেই করবে। কাজের ক্ষেত্রে পদোন্নতির সুযোগ তৈরি হতে পারে। পথ চলার সময় সাবধান থাকুন।

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)12/12

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

যেকোনও বড় লেনদেনে সতর্ক থাকুন। কোনও অপরিচিত মানুষের কথায় কান দেবেন না। নিজের কাজের ওপর পুরো মনোযোগ দিন। দিনের শেষে ভালো খবর আসতে পারে।

 

 

 

(Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

TAGS:
Ajker Rashifal Horoscope Today

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