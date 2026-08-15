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নিজের সিদ্ধান্তের ওপর ভরসা রাখুন মিথুন, রাগের মাথায় কিছু করলেই বিপদ বৃশ্চিকের

Written BySoumita Khan
Published: Aug 15, 2026, 08:00 AM IST|Updated: Aug 15, 2026, 08:00 AM IST

Ajker Rashifal, August 15 2026, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন?

 

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)1/12

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

কাজের জায়গায় নতুন সুযোগ পেতে পারেন। শরীর সতেজ ও চাঙ্গা থাকবে। পুরনো কোনও আর্থিক সমস্যার সমাধান হতে পারে। পরিবারের মানুষের সঙ্গে আনন্দের সময় কাটবে।

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)2/12

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

ব্যবসা ও কাজে আজ বাড়তি নজর দিন। অপ্রয়োজনীয় কেনাকাটা থেকে দূরে থাকুন। বন্ধুদের থেকে ভালো সাহায্য পাবেন। মনের চাপ কমাতে একটু বিশ্রাম নিন।

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)3/12

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

আপনার দিনটি খুব কাটবে। নতুন মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ তৈরি হবে। কর্মক্ষেত্রে ভালো খবর আসতে পারে। নিজের সিদ্ধান্তের ওপর ভরসা রাখুন।

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)4/12

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

পরিবারের মানুষদের সঙ্গে সময় কাটান। আবেগের বশে কোনও সিদ্ধান্ত নেবেন না। শরীর নিয়ে একটু সতর্ক থাকুন। আটকে থাকা কাজ আজ শেষ হতে পারে।

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)5/12

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

আত্মবিশ্বাস বজায় থাকবে। চাকরিতে উন্নতির ভালো সুযোগ রয়েছে। অর্থসংক্রান্ত বিষয়ে লাভ হতে পারে। বন্ধুদের সঙ্গে যোগাযোগ বাড়তে পারে।

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)6/12

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

কাজের জায়গায় আজ প্রশংসা পাবেন। সাবধানে টাকা-পয়সা লেনদেন করুন। পরিবারের বড়দের পরামর্শ মেনে চলুন। স্বাস্থ্য আগের থেকে ভালো থাকবে।

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)7/12

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

ঘুরতে যাওয়ার যোগ আছে। মন প্রফুল্ল ও আনন্দিত থাকবে। নিজের লক্ষ্য পূরণ করতে মন দিন। কাছের মানুষের সহযোগিতা পাবেন।

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)8/12

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

রাগের মাথায় কোনও কথা বলবেন না। আজ বুঝে শুনে কাজ করতে হবে। আয়ের নতুন রাস্তা খুলতে পারে। সন্ধ্যের দিকে মন শান্ত থাকবে।

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)9/12

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

ভাগ্য আজ আপনার সঙ্গে থাকবে। শিক্ষার্থী ও চাকরিপ্রার্থীদের জন্য ভালো দিন। ব্যবসায় নতুন লাভের সম্ভাবনা আছে। প্রিয়জনের সাহায্য মন ভালো করবে।

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)10/12

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

অতিরিক্ত ব্যস্ততা থেকে একটু দূরে থাকুন। সময়ের কাজ সময়ে শেষ করার চেষ্টা করুন। শরীর সুস্থ রাখতে সঠিক খাবার খান। অযথা দুশ্চিন্তা এড়িয়ে চলুন।

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)11/12

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

নতুন পরিকল্পনা শুরু করতে পারেন। সৃজনশীল কাজে ভালো সাফল্য মিলবে। খরচের দিকে কিছুটা লাগাম দিন। দিনটি সার্বিকভাবে ভালো কাটবে।

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)12/12

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

আর্থিক দিক শক্ত থাকবে। মন শান্ত রেখে কাজ করে যান। দূর থেকে ভালো খবর আসতে পারে। পরিবারের সঙ্গ আপনাকে আনন্দ দেবে।

 

 

(Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

TAGS:
Ajker Rashifal Horoscope Today

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