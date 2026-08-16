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আয়ের নতুন পথ খুলতে পারে তুলার, অতিরিক্ত চিন্তায় কাজ বিগড়ে যেতে পারে মীনের

Written BySoumita Khan
Published: Aug 16, 2026, 09:04 AM IST|Updated: Aug 16, 2026, 09:04 AM IST

Ajker Rashifal, August 16 2026, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন?

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)1/12

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

কাজের জায়গায় খুব ব্যস্ততা থাকবে। পুরনো বন্ধুদের সঙ্গে আচমকা দেখা হতে পারে। শরীরের যত্ন নেওয়া জরুরি, বেশি পরিশ্রম এড়িয়ে চলুন। টাকা-পয়সার লেনদেনে একটু সতর্ক থাকবেন।

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)2/12

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

আজ নতুন কোন উদ্যোগ শুরু করার চমৎকার দিন। ব্যবসায় লাভ পাওয়ার সুযোগ তৈরি হবে। পরিবারের সবার সঙ্গে আনন্দদায়ক সময় কাটবে। নিজের মতামত সব জায়গায় চাপিয়ে দেবেন না।

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)3/12

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

কাজের জায়গায় আপনার পদোন্নতির যোগ দেখা যাচ্ছে। হঠাৎ কিছু অতিরিক্ত টাকা হাতে আসতে পারে। প্রেমের সম্পর্কের জটিলতা কাটবে। দূরে কোথাও ঘুরতে যাওয়ার পরিকল্পনা হতে পারে।

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)4/12

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

মন কিছুটা চঞ্চল ও অস্থির থাকতে পারে। বড় সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে গুরুজনদের পরামর্শ নিন। খরচের ওপর একটু নিয়ন্ত্রণ রাখা দরকার। পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার বজায় রাখুন।

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)5/12

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

আপনার আটকে থাকা কাজগুলো শেষ হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে পদস্থ কর্মকর্তাদের সমর্থন পাবেন। নতুন যোগাযোগের মাধ্যমে লাভের মুখ দেখবেন। নিজের স্বাস্থ্যের প্রতি অবহেলা করবেন না।

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)6/12

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

পড়াশোনা এবং নতুন কাজে দিনটি খুব শুভ। আর্থিক দিক বেশ শক্তপোক্ত থাকবে। সন্তানের কোন সাফল্যে মন আনন্দে ভরে উঠবে। মানসিক চাপ এড়াতে পর্যাপ্ত বিশ্রাম নিন।

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)7/12

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

আপনার মানসিক শান্তি ও ধৈর্য বৃদ্ধি পাবে। নতুন কোনও আয়ের পথ খুঁজে পেতে পারেন। জীবনসঙ্গীর সঙ্গে সম্পর্ক বেশ মিষ্টি থাকবে। গাড়ি চালানোর সময় বাড়তি সাবধানতা অবলম্বন করুন।

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)8/12

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

কাজের চাপ অতিরিক্ত বাড়ায় ক্লান্তি আসতে পারে। না ভেবেচিন্তে কোথাও বড় টাকা বিনিয়োগ করবেন না। পুরনো কোনও বিরোধ মেটানোর উপযুক্ত সময় আজ। সন্ধ্যার পর কোনও সুখবর মিলতে পারে।

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)9/12

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

ব্যবসায় বাড়তি লাভের ভালো সুযোগ রয়েছে। দীর্ঘদিনের শারীরিক সমস্যার উপশম হতে পারে। প্রিয় মানুষের সান্নিধ্যে দিনটি সুন্দর কাটবে। অযথা অন্যদের বিষয়ে কথা বলা বন্ধ রাখুন।

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)10/12

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

নতুন কাজের ক্ষেত্রে দিনটি বেশ চ্যালেঞ্জিং হতে পারে। কঠোর পরিশ্রমে কাঙ্ক্ষিত সাফল্য হাতছানি দিচ্ছে। আর্থিক টানাটানি কিছুটা কমার লক্ষণ আছে। বাড়িতে কোনও অতিথির আগমন ঘটতে পারে।

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)11/12

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

শিল্প ও সৃজনশীল কাজের সঙ্গে যুক্তদের বেশ উন্নতি হবে। অফিসে আপনার কাজের প্রশংসা করা হবে। শেয়ার বাজারে সামান্য লাভের সুযোগ আসতে পারে। কাছের কারও কথায় কষ্ট পাবেন না।

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)12/12

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

ঘুরতে যাওয়ার জন্য আজকের দিনটি চমৎকার। পরিবারের বড়দের আশীর্বাদে শুভ ফল পাবেন। বকেয়া টাকা পাওয়ার ক্ষেত্রে সুখবর আশা করা যায়। অতিরিক্ত চিন্তাভাবনা বন্ধ করে নিজের কাজে মনোযোগ দিন।

 

 

 

(Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

 

TAGS:
Ajker Rashifal Horoscope Today

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