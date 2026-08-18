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কাজের নতুন সুযোগ আসবে কর্কটের, প্ল্যানিং করে এগোলে সাফল্য নিশ্চিত কুম্ভের

Written BySoumita Khan
Published: Aug 18, 2026, 07:52 AM IST|Updated: Aug 18, 2026, 07:52 AM IST

Ajker Rashifal, August 18 2026, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন?

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)1/12

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

কাজের চাপ কিছুটা বাড়তে পারে। তবে ধৈর্য ধরে কাজ করলে সাফল্য মিলবে। আর্থিক বিষয়ে একটু সতর্ক থাকা ভালো। পরিবারের মানুষদের সঙ্গে সময় কাটান, মন ভালো থাকবে।

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)2/12

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

দিনটি আপনার জন্য বেশ শুভ। আটকে থাকা পুরনো কাজ আজ শেষ হতে পারে। ব্যবসায় ভালো লাভের সম্ভাবনা রয়েছে। স্বাস্থ্যের দিকে নজর দিন এবং বেশি চিন্তা করবেন না।

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)3/12

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

কাজের জায়গায় আজ প্রশংসা পেতে পারেন। সহকর্মীদের সাহায্য আপনার কাজে আসবে। হুট করে কোনও সিদ্ধান্ত নেবেন না। পরিবারের সঙ্গে কোনও আনন্দদায়ক আলোচনা হতে পারে।

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)4/12

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

আজ আপনার মানসিক শান্তি বজায় থাকবে। কাজের নতুন সুযোগ আসতে পারে। অর্থ লেনদেনের ব্যাপারে সতর্ক থাকুন। শরীরের প্রতি একটু বাড়তি যত্ন নেওয়া দরকার।

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)5/12

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

আত্মবিশ্বাস তুঙ্গে থাকবে। নতুন কোনও কাজ শুরু করার জন্য দিনটি ভালো। বন্ধুদের সঙ্গে যোগাযোগের সম্ভাবনা রয়েছে। আজ অপ্রয়োজনীয় খরচ এড়িয়ে চলুন।

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)6/12

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

সারাদিন বেশ ব্যস্ততার মধ্যে কাটবে। কাজের সঠিক ফল পেতে আরেকটু পরিশ্রম করতে হবে। আপনার মধুর ব্যবহারে আজ অনেকে আকৃষ্ট হবেন। পুরনো কোনও বন্ধুর সঙ্গে দেখা হতে পারে।

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)7/12

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

আপনার আটকে থাকা কাজ গতি পাবে। কর্মক্ষেত্রে কোনও সুখবর পেতে পারেন। বন্ধুদের সঙ্গে ভালো সময় কাটবে। শরীরের দিকে খেয়াল রাখুন, পর্যাপ্ত বিশ্রাম নিন।

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)8/12

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা বেশ ভালো থাকবে। ব্যবসায় নতুন কোনও পথ খুলতে পারে। বাড়তি খরচে লাগাম দেওয়া প্রয়োজন। পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কোনও বিষয়ে খোলামেলা কথা বলুন।

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)9/12

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

কর্মক্ষেত্রে দিনটি সাধারণভাবেই কাটবে। প্রিয়জনের কাছ থেকে ভালো কোনও পরামর্শ পাবেন। নিজের মেজাজ নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা করুন।

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)10/12

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

কাজের ব্যাপারে আজ পজিটিভ ফল মিলবে। আর্থিক দিক আগের চেয়ে কিছুটা মজবুত হবে। কোনও নতুন কাজে হাত দেওয়ার আগে ভেবে নিন। খাওয়া-দাওয়ার প্রতি বিশেষ নজর দিন।

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)11/12

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

দিনটি আপনার বেশ কাটবে। বন্ধুদের থেকে প্রয়োজনীয় সাহায্য পেতে পারেন। ব্যবসায় লাভ বাড়ার ইঙ্গিত রয়েছে। শারীরিক ও মানসিকভাবে নিজেকে চাঙ্গা রাখার চেষ্টা করুন।

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)12/12

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

সৃজনশীল কোনও কাজে আনন্দ পাবেন। কর্মক্ষেত্রে নিজের দায়িত্ব ভালোভাবে পালন করতে পারবেন। অযথা ঝামেলা থেকে নিজেকে দূরে রাখুন। পরিবারের গুরুজনদের পরামর্শ মেনে চলুন।

 

 

(Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

TAGS:
Ajker Rashifal Horoscope Today

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