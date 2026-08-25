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পরিবারের মতামতকে গুরুত্ব না দিলে বিপদ কর্কট, দিনশেষে ভালো কোনও খবর মিলবে সিংহের

Written BySoumita Khan
Published: Aug 25, 2026, 07:54 AM IST|Updated: Aug 25, 2026, 07:54 AM IST

Ajker Rashifal, August 25 2026, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন?

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)1/12

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

কাজের জায়গায় সুনাম বাড়বে। পুরনো কোনও সমস্যার সমাধান হতে পারে। শরীরের দিকে একটু নজর দিন। পরিবারের মানুষের সঙ্গে ভালো সময় কাটবে।

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)2/12

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

আর্থিক বিষয়ে লাভ হতে পারে। নতুন কোনও ব্যবসার সুযোগ আসবে। অযথা চিন্তা করবেন না। প্রিয়জনের সঙ্গে কথা বললে মন হালকা হবে।

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)3/12

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

দিনটি আনন্দে কাটবে। নতুন কোনও কাজ শুরু করার পক্ষে ভালো দিন। সহকর্মীদের সাহায্য পাবেন। খাওয়া-দাওয়ায় একটু সচেতন থাকুন।

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)4/12

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

মানসিক শান্তি বজায় থাকবে। আটকে থাকা টাকা ফেরত পেতে পারেন। তাড়াহুড়ো করে সিদ্ধান্ত নেবেন না। পরিবারের মতামতকে গুরুত্ব দিন।

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)5/12

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

আজ আপনার আত্মবিশ্বাস বাড়বে। কাজের জায়গায় নতুন দায়িত্ব পেতে পারেন। দিনশেষে ভালো কোনও খবর মিলবে। আয়ের নতুন পথ খুলতে পারে।

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)6/12

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

অতিরিক্ত খরচ এড়িয়ে চলুন। শিক্ষার্থীদের জন্য আজকের দিনটি ভালো। শরীর নিয়ে কিছুটা ক্লান্তি আসতে পারে। পরিশ্রমে সাফল্য নিশ্চিত।

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)7/12

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

ব্যবসায় ভালো লাভের সম্ভাবনা। প্রিয় মানুষের সাপোর্ট পাবেন। ভ্রমণের সুযোগ আসতে পারে। নেগেটিভ চিন্তা দূরে রাখুন।

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)8/12

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

কঠোর পরিশ্রমের ফল পাবেন। কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতির যোগ রয়েছে। স্বাস্থ্যের দিকে খেয়াল রাখুন। পরিবারের সদস্যদের মুখে হাসি ফুটবে।

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)9/12

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

ঘুরতে যাওয়ার পরিকল্পনা হতে পারে। ভাগ্যের সাহায্য পাবেন। কোনও পুরনো বন্ধুর সঙ্গে যোগাযোগ হবে। নিজের কাজে মন দিন।

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)10/12

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

গাড়ি বা সম্পত্তি কেনার সুযোগ হতে পারে। ধৈর্য ধরে কাজ করুন। আর্থিক দিকে বড় সুবিধা মিলবে। শরীর ভালোই থাকবে।

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)11/12

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

নতুন বন্ধু তৈরি হতে পারে। ব্যবসায় লাভজনক চুক্তি হতে পারে। প্রেমের সম্পর্কে মিষ্টতা বাড়বে। মাথা ঠাণ্ডা রেখে সিদ্ধান্ত নিন।

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)12/12

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

আজ মানসিক চাপ কমবে। সৃষ্টিশীল কাজে সফলতা আসবে। সঞ্চয়ের দিকে নজর দিন। কাছের মানুষদের সঙ্গে সম্পর্ক আরও মধুর হবে।

 

 

(Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

TAGS:
Ajker Rashifal Horoscope Today

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