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কঠোর পরিশ্রমে মিলবে সাফল্য সিংহের, ব্যবসায় উন্নতির নতুন দিশা তুলার

Written BySoumita Khan
Published: Aug 27, 2026, 07:59 AM IST|Updated: Aug 27, 2026, 07:59 AM IST

Ajker Rashifal, August 27 2026, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন?

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)1/12

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

কাজে নতুন সুযোগ পাবেন। সহকর্মীদের সাহায্য পাবেন। পারিবারিক পরিবেশ ভালো থাকবে। আর্থিক লেনদেনে একটু সচেতন থাকুন।

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)2/12

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

আটকে থাকা কাজ শেষ হতে পারে। ব্যবসায় ভালো লাভের সম্ভাবনা আছে। স্বাস্থ্যের দিকে একটু খেয়াল রাখুন। নিজের ওপর বিশ্বাস রাখুন।

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)3/12

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

কাজে কোনও তাড়াহুড়ো করবেন না। আজ বন্ধুদের কাছ থেকে সাহায্য পেতে পারেন। খরচে একটু রাশ টানুন। দিনটি মোটের ওপর ভালো কাটবে।

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)4/12

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

মনে আজ আনন্দ থাকবে। চাকরিতে পদোন্নতির যোগ আছে। স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটবে। প্রিয়জনের সঙ্গে সময় কাটানোর সুযোগ মিলবে।

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)5/12

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

আপনার মানসিক শক্তি বাড়বে। কঠোর পরিশ্রমে সাফল্য নিশ্চিত। দূরের কোনও যাত্রা হতে পারে। কোনও বড় সিদ্ধান্ত দেখে শুনে নিন।

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)6/12

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

পুরনো কোনও সমস্যা মিটে যাবে। আর্থিক দিক শক্তিশালী হবে। স্বাস্থ্যের সামান্য অবনতি হতে পারে। পজিটিভ চিন্তা বজায় রাখুন।

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)7/12

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

দিনটি আপনার জন্য লাভজনক। ব্যবসায় উন্নতির নতুন পথ খুলবে। পরিবারে সুখ-শান্তি বজায় থাকবে। কেনাকাটার সুযোগ আসবে।

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)8/12

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

কাজে সামান্য বাধা আসতে পারে। তাই একটু ধৈর্য ধরুন। বিতর্ক এড়িয়ে চলুন। দিনের শেষে ভালো খবর পেতে পারেন।

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)9/12

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

কোনও শুভ কাজ হতে পারে। শিক্ষার্থীদের জন্য ভালো দিন। নতুন বন্ধু তৈরি হতে পারে। আয় বৃদ্ধির সুযোগ আসবে।

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)10/12

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

অফিসে কাজের চাপ বাড়তে পারে। মাথা ঠান্ডা রেখে কাজ করুন। স্বাস্থ্যের যত্ন নিন। শুভাকাঙ্ক্ষীদের পরামর্শ মানলে উপকার পাবেন।

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)11/12

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

আজ আপনি কাজে সাফল্য পাবেন। আটকে থাকা টাকা ফেরত পেতে পারেন। ভ্রমণ শুভ হবে। পরিবারের সমর্থন আপনার পাশে থাকবে।

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)12/12

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

আত্মবিশ্বাস তুঙ্গে থাকবে। ভালো অর্থ উপার্জনের পথ খুলবে। স্বাস্থ্যের যত্ন নেওয়া প্রয়োজন। সম্পর্কের উন্নতি ঘটবে।

 

 

 

(Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

TAGS:
Ajker Rashifal Horoscope Today

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