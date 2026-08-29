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নতুন কাজের সেরা সুযোগ বৃষের, প্রেমের সম্পর্কে নতুন মোড় মকরের

Written BySoumita Khan
Published: Aug 29, 2026, 07:57 AM IST|Updated: Aug 29, 2026, 07:57 AM IST

Ajker Rashifal, August 29 2026, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন?

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)1/12

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

কাজে দারুণ সাফল্য আসবে। আর্থিক যোগ বেশ ভালো। পরিবারের সঙ্গে আনন্দময় সময় কাটবে। নিজের স্বাস্থ্যের প্রতি যত্ন নিন।

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)2/12

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

নতুন কাজের সুযোগ পেতে পারেন। ব্যবসায় উন্নতির যোগ রয়েছে। পুরনো সমস্যার সমাধান হবে। মাথা ঠাণ্ডা রেখে সিদ্ধান্ত নিন।

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)3/12

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

কাজের জায়গায় চাপ বাড়তে পারে। লেনদেনের বিষয়ে সতর্ক থাকুন। পরিবারের সহযোগিতা পাবেন। শরীর নিয়ে কিছুটা চিন্তা থাকবে।

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)4/12

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

আজ মন খুব আনন্দিত থাকবে। বন্ধুদের সান্নিধ্য পেতে পারেন। হঠাৎ কোনও শুভ খবর আসবে। বিনিয়োগের জন্য দিনটি ভালো।

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)5/12

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

কর্মক্ষেত্রে আপনার প্রশংসা হবে। নতুন পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হতে পারে। আয় বৃদ্ধির ভালো সুযোগ আসবে। মেজাজ নিয়ন্ত্রণে রাখুন।

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)6/12

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

ভ্রমণের যোগ তৈরি হতে পারে। আটকে থাকা কাজ আজ শেষ হবে। নতুন সম্পর্ক তৈরির সম্ভাবনা রয়েছে। শারীরিক ক্লান্তি অনুভব করতে পারেন।

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)7/12

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

আর্থিক বিষয়ে একটু দেখে চলুন। গোপন শত্রু বৃদ্ধি পেতে পারে। প্রিয়জনের সমর্থন আপনাকে শক্তি দেবে। ধৈর্য ধরে কাজ করুন।

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)8/12

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

কাজে আশানুরূপ ফল পাবেন। ব্যবসায় লাভের পথ খুলবে। পারিবারিক জীবন সুখের হবে। দূরের যাত্রার যোগ রয়েছে।

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)9/12

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

হাতে অতিরিক্ত অর্থ আসতে পারে। কর্মক্ষেত্রে সুনাম বৃদ্ধি পাবে। পড়াশোনায় ভালো মনোযোগ আসবে। নিজের খাওয়া-দাওয়ার খেয়াল রাখুন।

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)10/12

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

নতুন চুক্তি সই হতে পারে। প্রেমে শুভ ফলের ইঙ্গিত রয়েছে। মানসিক চিন্তা দূর হবে। হঠাৎ দূর সম্পর্কের আত্মীয় আসতে পারে।

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)11/12

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

কাজের ক্ষেত্রে কোনও সুযোগ নষ্ট করবেন না। আয় ও ব্যয়ের সমতা বজায় রাখুন। সামাজিক কাজে সম্মান বাড়বে। স্বাস্থ্য ভালো থাকবে।

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)12/12

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

মানসিক শান্তি ফিরে পাবেন। সৃজনশীল কাজে সফলতা আসবে। সঞ্চয়ের দিকে মনোযোগ দিন। পরিবারের বয়স্কদের পরামর্শ শুনুন।

 

 

 

(Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

TAGS:
Ajker Rashifal Horoscope Today

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