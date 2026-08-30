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বিতর্ক জড়ালেই বিপদ তুলার, নতুন কাজ শুরুর শুভ সময় ধনুর

Written BySoumita Khan
Published: Aug 30, 2026, 08:45 AM IST|Updated: Aug 30, 2026, 08:45 AM IST

Ajker Rashifal, August 30 2026, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন?

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)1/12

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

কর্মক্ষেত্রে নতুন সুযোগ আসতে পারে। আটকে থাকা কাজ দ্রুত শেষ হবে। বন্ধুদের থেকে সাহায্য পেতে পারেন। স্বাস্থ্যের যত্ন নিন।

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)2/12

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

অর্থনৈতিক দিকে উন্নতির যোগ আছে। ব্যবসায়ীদের আজ ভালো লাভ হতে পারে। পরিবারে খুশির আমেজ বজায় থাকবে। মেজাজ নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা করুন।

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)3/12

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

কাজের জায়গায় সামান্য মানসিক চাপ বাড়তে পারে। তাড়াহুড়ো করে কোনও সিদ্ধান্ত নেবেন না। প্রেমের ক্ষেত্রে দিনটি শুভ। পরিবারের গুরুজনদের পরামর্শ মেনে চলুন।

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)4/12

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

আপনার নতুন কোনও শুভ যোগাযোগ তৈরি হবে। আর্থিক বকেয়া টাকা ফেরত পেতে পারেন। শরীরে ক্লান্তি আসতে পারে। আত্মবিশ্বাস বজায় রাখুন।

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)5/12

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

সহকর্মীদের থেকে সহযোগিতা পাবেন। আর্থিক লেনদেনে সতর্ক থাকা ভালো। সন্ধ্যের দিকে ভালো খবর পেতে পারেন।

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)6/12

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

শিক্ষার্থীদের জন্য দিনটি খুব শুভ। দূর ভ্রমণের পরিকল্পনা হতে পারে। পারিবারিক সমস্যার সমাধান হবে। খরচ সামলে চলার চেষ্টা করুন।

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)7/12

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

অপ্রয়োজনীয় বিতর্ক এড়িয়ে চলুন। ব্যবসায় সাময়িক মন্দা থাকলেও লাভ হবে। পরিবারের সঙ্গে ভালো সময় কাটবে। পুরনো কোনও রোগ দূর হতে পারে।

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)8/12

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

কাজে কোনও বড় সাফল্য পেতে পারেন। আয় বৃদ্ধির শুভ সম্ভাবনা রয়েছে। দাম্পত্য জীবনে মধুরতা বজায় থাকবে। শরীর ভালোই থাকবে।

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)9/12

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

ভাগ্য আপনার সঙ্গ দেবে। নতুন কাজ শুরু করার ভালো সময়। প্রিয়জনের সমর্থন পাবেন। স্বাস্থ্য সম্পর্কে একটু সচেতন হন।

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)10/12

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

চাকরিজীবীদের উন্নতির যোগ দেখা যাচ্ছে। সম্পত্তি সংক্রান্ত কাজে শুভ ফল পাবেন। মন আজ শান্ত ও আনন্দিত থাকবে। ঋণ দেওয়া থেকে বিরত থাকুন।

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)11/12

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

কর্মক্ষেত্রে দায়িত্ব বাড়তে পারে। সহকর্মীদের সাথে ভালো সম্পর্ক রাখুন। আজ আকস্মিক কোনো আর্থিক লাভ হতে পারে। অযথা চিন্তা করবেন না।

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)12/12

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

সামাজিক কাজে সম্মান বৃদ্ধি পাবে। ব্যবসায়ীদের নতুন চুক্তি হতে পারে। প্রেমের সম্পর্কে অগ্রগতি হবে। শরীর সুস্থ রাখতে নিয়ম মেনে চলুন।

 

 

(Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

TAGS:
Ajker Rashifal Horoscope Today

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