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কার দিন শুভ? কাকে থাকতে হবে সাবধান? আজ ১২ রাশির জন্য অর্থ, চাকরি ও প্রেমে কী অপেক্ষা করছে?

Written ByDebasmita Das
Published: Aug 31, 2026, 07:26 AM IST|Updated: Aug 31, 2026, 07:26 AM IST

Ajker Rashifal, August 31 2026, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন?

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)1/12

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

আজ কাজের চাপ বাড়তে পারে। তবে নিজের বুদ্ধি ও পরিশ্রম দিয়ে পরিস্থিতি সামলে নিতে পারবেন। কর্মক্ষেত্রে নতুন দায়িত্ব আসতে পারে। অর্থের দিক থেকে দিনটি মোটামুটি ভালো। অযথা খরচ এড়িয়ে চলুন। সম্পর্কে কাছের মানুষের সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝি হতে পারে, কথা বলার সময় সতর্ক থাকুন।

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)2/12

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

আটকে থাকা কোনও কাজ আজ এগিয়ে যেতে পারে। চাকরি বা ব্যবসায় নতুন সুযোগ আসার সম্ভাবনা রয়েছে। অর্থ নিয়ে বড় সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে ভালোভাবে ভাবুন। পরিবারের কারও সাহায্য পেতে পারেন। শরীর ভালো রাখতে খাওয়াদাওয়ার দিকে নজর দিন।

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)3/12

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

আজ আপনার আত্মবিশ্বাস বাড়বে। কর্মক্ষেত্রে আপনার কোনও পরিকল্পনা প্রশংসা পেতে পারে। ব্যবসায় নতুন যোগাযোগ লাভজনক হতে পারে। হঠাৎ কোনও খরচ সামনে আসতে পারে। প্রেমের সম্পর্কে আনন্দের সময় কাটবে। কাছের মানুষের সঙ্গে মন খুলে কথা বলুন।

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)4/12

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

আজ আবেগের বশে কোনও সিদ্ধান্ত না নেওয়াই ভালো। কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের সঙ্গে মতবিরোধ হতে পারে। ধৈর্য ধরে পরিস্থিতি সামলান। অর্থনৈতিক দিক থেকে দিনটি স্থিতিশীল। পরিবারের কারও সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হতে পারে। বিশ্রামের জন্য সময় রাখুন।

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)5/12

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

আজ আপনার জন্য বেশ ইতিবাচক দিন। কর্মক্ষেত্রে নতুন দায়িত্ব বা ভালো খবর আসতে পারে। ব্যবসায় লাভের সম্ভাবনা রয়েছে। পুরনো কোনও পাওনা টাকা ফেরত পেতে পারেন। প্রেমের সম্পর্কে সম্পর্ক আরও গভীর হবে। নিজের সিদ্ধান্তের উপর ভরসা রাখুন।

 

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)6/12

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

কাজের ক্ষেত্রে আজ ব্যস্ততা থাকবে। কোনও গুরুত্বপূর্ণ কাজ সময়মতো শেষ করার জন্য বাড়তি পরিশ্রম করতে হতে পারে। অর্থ বিনিয়োগের ক্ষেত্রে তাড়াহুড়ো করবেন না। পরিবারের সদস্যের পরামর্শ কাজে আসবে। মানসিক চাপ কমাতে নিজের পছন্দের কাজ করুন।

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)7/12

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

আজ নতুন কোনও সুযোগ আপনার সামনে আসতে পারে। চাকরিতে উন্নতির সম্ভাবনা রয়েছে। ব্যবসায় নতুন চুক্তি বা যোগাযোগ তৈরি হতে পারে। অর্থের দিক থেকে দিনটি শুভ। প্রেমের সম্পর্কে পুরনো সমস্যা মিটে যেতে পারে। বন্ধু বা প্রিয়জনের সঙ্গে ভালো সময় কাটবে।

 

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)8/12

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

আজ কোনও গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে হতে পারে। অন্যের কথায় প্রভাবিত না হয়ে নিজের বিচারবুদ্ধি কাজে লাগান। কর্মক্ষেত্রে পরিশ্রমের ফল পাবেন। অপ্রয়োজনীয় খরচ এড়িয়ে চলুন। সম্পর্কে সন্দেহ বা ভুল বোঝাবুঝি তৈরি হতে পারে, তাই খোলাখুলি কথা বলুন।

 

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)9/12

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

আজ নতুন কিছু শেখার বা নতুন কাজ শুরু করার সুযোগ আসতে পারে। চাকরি বা ব্যবসায় উন্নতির রাস্তা খুলবে। অর্থনৈতিক দিক থেকে দিনটি ভালো। দূরের কোনও মানুষের কাছ থেকে সুখবর পেতে পারেন। প্রেমের সম্পর্কে সঙ্গীর কাছ থেকে সমর্থন পাবেন।

 

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)10/12

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

দায়িত্ব বাড়তে পারে। কাজের জায়গায় কোনও গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব আপনার হাতে আসতে পারে। নিজের কাজ ঠিকভাবে করলে প্রশংসা পাবেন। অর্থের ক্ষেত্রে বড় ঝুঁকি না নেওয়াই ভালো। পরিবারের সঙ্গে সময় কাটালে মন ভালো থাকবে। ঘুম ও বিশ্রামের দিকে নজর দিন।

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)11/12

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

আপনার কোনও পুরনো পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে নতুন সুযোগ আসবে। ব্যবসায় লাভের সম্ভাবনা রয়েছে। তবে কাউকে ধার দেওয়ার আগে ভালোভাবে চিন্তা করুন। প্রেমের সম্পর্কে আনন্দের মুহূর্ত আসতে পারে। বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে।

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)12/12

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

ছুটা ওঠানামার মধ্যে দিয়ে দিন কাটতে পারে। কাজের ক্ষেত্রে ছোটখাটো বাধা এলেও শেষ পর্যন্ত পরিস্থিতি আপনার পক্ষে থাকবে। অর্থের ক্ষেত্রে সাবধানতা জরুরি। পরিবারের কারও সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা হতে পারে। প্রেমের সম্পর্কে সঙ্গীর পাশে থাকুন। মানসিক শান্তির জন্য কিছুটা সময় একা কাটাতে পারেন।

 

(Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

TAGS:
Ajker Rashifal Horoscope Today

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