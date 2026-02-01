Ajker Rashifal | Horoscope Today: অপ্রত্যাশিত সুযোগ বৃষের, চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে পারেন বৃশ্চিক...

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Ajker Rashifal, February 01 2026, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন?  

| Feb 01, 2026, 09:45 AM IST
মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

কর্মক্ষেত্রে নতুন সুযোগ আসতে পারে। আপনার আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পাবে, তবে অতিরিক্ত আক্রমণাত্মক হবেন না। সম্পর্কের ক্ষেত্রে একে অপরকে বোঝার চেষ্টা করুন।

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

আজ কিছু অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে। নিজের স্বাস্থ্যের প্রতি যত্ন নিতে হবে। পারিবারিক জীবনে একটু বেশি সময় দিন। অর্থনৈতিক দিক ভালো যাবে, কিন্তু অতিরিক্ত ব্যয় করা থেকে বিরত থাকুন।

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

আপনার মনোযোগ ছড়ানো হতে পারে। তবে নিজেকে সামলে চলুন। কাজের মধ্যে কোনো সমস্যা হতে পারে, কিন্তু আপনি সেগুলো দ্রুত সমাধান করতে পারবেন। সৃজনশীল কাজের জন্য ভালো দিন।

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

পরিবার এবং বন্ধুদের সঙ্গে সময় কাটাতে পারবেন। এটি আপনার মনের শান্তি আনার জন্য ভালো একটি সুযোগ। কাজের চাপ থাকবে, তবে আপনি সব কিছু সামলাতে পারবেন। স্বাস্থ্যের দিকে একটু খেয়াল রাখুন।

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

নেতৃত্ব ক্ষমতা প্রদর্শন করার সময় আসবে। নতুন কিছু শেখার এবং প্রফেশনাল জীবনকে নতুন দিক থেকে দেখার সুযোগ আসবে। আপনার আন্তরিকতা সকলকে মুগ্ধ করবে।

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

সৃজনশীলতা এবং মনোযোগের জন্য প্রশংসা পাওয়া সম্ভব। কিছু নতুন উদ্যোগ নিতে পারেন, তবে সাবধানে সিদ্ধান্ত নিন। আর্থিক বিষয় নিয়ে ভাবনা থাকলেও তা আজ দূর হবে।

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

কাজের ক্ষেত্র থেকে কিছু ভালো ফল পেতে পারেন। তবে, আপনাকে একটু ধৈর্য ধারণ করতে হবে। সম্পর্কের ক্ষেত্রে কিছু সমস্যা হতে পারে, কিন্তু তা সহজেই সমাধানযোগ্য।

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

দিনটি কিছুটা চ্যালেঞ্জিং হতে পারে, তবে আপনি পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে পারবেন। নিজের মনোভাব শক্ত রাখুন এবং দায়িত্ব পালন করুন। আধ্যাত্মিক বিষয়গুলো আপনাকে শান্তি দেবে।

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

আপনার জন্য আজ একটি উত্তেজনাপূর্ণ দিন। আত্মবিশ্বাসী হয়ে কাজ করুন। কিন্তু সবকিছু নিয়ে খুব বেশি উদ্যমী হওয়া থেকে বিরত থাকুন। কিছু পুরনো সমস্যার সমাধান হতে পারে।

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

দিনের শুরুটা কিছুটা কঠিন হতে পারে, তবে আপনি ধীরে ধীরে সবকিছু সামলাতে পারবেন। সামাজিক জীবন থেকে কিছু ভালো সময় পাবেন। নিজেকে ভালো রাখার জন্য কিছু সময় বের করুন।

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

বড় সিদ্ধান্ত নিতে হবে। সম্পর্কের ক্ষেত্রে খোলামেলা আলোচনা করুন।

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

আবেগ নিয়ন্ত্রণে রাখুন। সফলতা পাবেন, তবে স্বাস্থ্যের দিকে খেয়াল রাখুন।                                                                                                                                              (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

