English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • গ্যালারি
  • Ajker Rashifal | Horoscope Today: পরিবারই ভরসা কর্কটের, হিসাবি পদক্ষেপে লাভ কন্যার...

Ajker Rashifal | Horoscope Today: পরিবারই ভরসা কর্কটের, হিসাবি পদক্ষেপে লাভ কন্যার...

Ajker Rashifal, February 03 2026, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন?

| Feb 03, 2026, 09:02 AM IST
1/12

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

আজ কর্মক্ষেত্রে ব্যস্ততা বাড়তে পারে। গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে সতর্ক থাকার পরামর্শ। স্বাস্থ্য নিয়ে অবহেলা না করাই ভালো।

2/12

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

অর্থনৈতিক দিক থেকে আজ স্বস্তির খবর মিলতে পারে। পরিবারে সুখবর আসার সম্ভাবনা রয়েছে। দিনের শেষ ভাগে মন ভালো থাকবে।

3/12

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

আজ যোগাযোগ ও আলোচনায় সাফল্য পাওয়ার যোগ। নতুন কাজের প্রস্তাব আসতে পারে। তবে অপ্রয়োজনীয় বিতর্ক এড়িয়ে চলুন।

4/12

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

মানসিক দোলাচল আজ একটু বেশি থাকতে পারে। পারিবারিক বিষয়ে সহানুভূতির প্রয়োজন। নিজের অনুভূতিকে গুরুত্ব দিন।

5/12

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

কর্মক্ষেত্রে নেতৃত্বের সুযোগ আসতে পারে। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নজরে পড়বেন। তবে অহংকার ক্ষতির কারণ হতে পারে।

6/12

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

আজ পরিকল্পনা ও হিসাবের কাজে সাফল্য মিলবে। দীর্ঘদিনের কোনও সমস্যা সমাধান হতে পারে। স্বাস্থ্য সচেতন থাকা জরুরি।

7/12

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

সম্পর্কের ক্ষেত্রে আজ গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হতে পারে। আইনি বা কাগজপত্র সংক্রান্ত কাজে সাবধানতা দরকার। সন্ধ্যার দিকে ভালো খবর আসতে পারে।

8/12

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

গোপন কোনও তথ্য প্রকাশ্যে আসার ইঙ্গিত। কাজে মনোযোগ দিলে ফল অনুকূলে যাবে। রাগ নিয়ন্ত্রণে রাখার পরামর্শ।

9/12

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

ভ্রমণ বা উচ্চশিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে অগ্রগতি হতে পারে। আজ আত্মবিশ্বাস বাড়বে। অতিরিক্ত খরচ এড়িয়ে চলুন।

10/12

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

দায়িত্ব বাড়লেও কাজে সাফল্য মিলবে। অফিসে আপনার সিদ্ধান্ত গুরুত্ব পাবে। পারিবারিক সমর্থন পাবেন।

11/12

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

নতুন চিন্তাভাবনা আজ কাজে লাগতে পারে। বন্ধুদের সঙ্গে আলোচনা লাভজনক হবে। নিজের সময় বের করুন।

12/12

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

সৃজনশীল কাজের জন্য আজ অনুকূল দিন। আবেগের বশে বড় সিদ্ধান্ত না নেওয়াই ভালো। ধ্যান বা একান্ত সময় মানসিক শান্তি দেবে।                                                                                 (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)  

পরবর্তী
অ্যালবাম

Severe Storms Alert: ঝড়ের তাণ্ডবের চূড়ান্ত সতর্কতা জারি আবহাওয়া দফতরের, বৃষ্টি আসছে! উঁচু এলাকায় পড়বে বরফ...

পরবর্তী অ্যালবাম

Severe Storms Alert: ঝড়ের তাণ্ডবের চূড়ান্ত সতর্কতা জারি আবহাওয়া দফতরের, বৃষ্টি আসছে! উঁচু এলাকায় পড়বে বরফ...

Severe Storms Alert: ঝড়ের তাণ্ডবের চূড়ান্ত সতর্কতা জারি আবহাওয়া দফতরের, বৃষ্টি আসছে! উঁচু এলাকায় পড়বে বরফ...

Severe Storms Alert: ঝড়ের তাণ্ডবের চূড়ান্ত সতর্কতা জারি আবহাওয়া দফতরের, বৃষ্টি আসছে! উঁচু এলাকায় পড়বে বরফ... 14
Mental Health: এবার ক্লান্ত মনকে করুন টাটা বাই বাই ! এই ৬ টি কৌশল মেনে মনকে করে তুলুন হাইফাই...

Mental Health: এবার ক্লান্ত মনকে করুন টাটা বাই বাই ! এই ৬ টি কৌশল মেনে মনকে করে তুলুন হাইফাই...

Mental Health: এবার ক্লান্ত মনকে করুন টাটা বাই বাই ! এই ৬ টি কৌশল মেনে মনকে করে তুলুন হাইফাই... 6
SIR in Bengal: &#039;নাম বাদ গেলে জ্ঞানেশ কুমারের তুতো ভাইদের থাকতে দেব না&#039;, হুংকার দিয়ে অনশন প্রত্যাহার তৃণমূল নেতার...

SIR in Bengal: 'নাম বাদ গেলে জ্ঞানেশ কুমারের তুতো ভাইদের থাকতে দেব না', হুংকার দিয়ে অনশন প্রত্যাহার তৃণমূল নেতার...

SIR in Bengal: 'নাম বাদ গেলে জ্ঞানেশ কুমারের তুতো ভাইদের থাকতে দেব না', হুংকার দিয়ে অনশন প্রত্যাহার তৃণমূল নেতার... 8
West Bengal Assembly Election 2026: বিগ বিগ ব্রেকিং! বাংলায় ১০ দফায় বিধানসভা ভোট? বড় খবরের বড় আপডেট...

West Bengal Assembly Election 2026: বিগ বিগ ব্রেকিং! বাংলায় ১০ দফায় বিধানসভা ভোট? বড় খবরের বড় আপডেট...

West Bengal Assembly Election 2026: বিগ বিগ ব্রেকিং! বাংলায় ১০ দফায় বিধানসভা ভোট? বড় খবরের বড় আপডেট... 8