Ajker Rashifal | Horoscope Today: ধৈর্যই সাফল্যের চাবিকাঠি বৃষের, সম্পর্ক ও সিদ্ধান্তে ভারসাম্যের পরীক্ষা তুলার...

Zee News Bengali
Ajker Rashifal, February 06 2026, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন?

| Feb 06, 2026, 08:56 AM IST
1/12

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

কাজে নতুন সুযোগ আসতে পারে। আত্মবিশ্বাস বাড়বে, তবে তাড়াহুড়ো করে সিদ্ধান্ত নেবেন না। পরিবারের কারও সঙ্গে ছোটখাটো মতভেদ হতে পারে। স্বাস্থ্য মোটামুটি ভালো থাকবে।

2/12

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

অর্থনৈতিক দিক থেকে দিনটি স্থিতিশীল। পুরোনো কোনও পরিকল্পনা আজ কাজে লাগতে পারে। সম্পর্কের ক্ষেত্রে ধৈর্য ধরুন। বিশ্রাম নেওয়া জরুরি।

3/12

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

যোগাযোগ দক্ষতা আপনাকে এগিয়ে নেবে। বন্ধু বা সহকর্মীর সাহায্য পেতে পারেন। অপ্রয়োজনীয় দুশ্চিন্তা এড়িয়ে চলুন। ভ্রমণের যোগ আছে।

4/12

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

মানসিকভাবে একটু সংবেদনশীল থাকতে পারেন। পরিবারের সঙ্গে সময় কাটালে ভালো লাগবে। কাজের চাপ বাড়তে পারে। নিজের যত্ন নিন।

5/12

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

নেতৃত্ব দেওয়ার সুযোগ আসবে। কর্মক্ষেত্রে প্রশংসা পেতে পারেন। অহংকার এড়িয়ে চলুন। প্রেমের ক্ষেত্রে সুখবর মিলতে পারে।

6/12

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

কাজে মনোযোগ বাড়বে। ছোটখাটো সমস্যার সমাধান নিজেই করতে পারবেন। অর্থ খরচে সংযমী হন। স্বাস্থ্যের দিকে নজর দিন।

7/12

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

ভারসাম্য বজায় রাখা জরুরি। সম্পর্কের ক্ষেত্রে খোলামেলা কথা বলুন। নতুন কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে ভাবুন। শিল্প বা সৃজনশীল কাজে সাফল্য।

8/12

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

গোপন কোনও তথ্য সামনে আসতে পারে। কাজে গভীর মনোযোগ প্রয়োজন। আবেগ নিয়ন্ত্রণে রাখুন। সন্ধ্যার পর মন ভালো হবে।

9/12

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

আশাবাদী মনোভাব আপনাকে সাহায্য করবে। পড়াশোনা বা শেখার কাজে অগ্রগতি। বন্ধুর সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হতে পারে। ভ্রমণ শুভ।

10/12

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

কর্মক্ষেত্রে দায়িত্ব বাড়তে পারে। পরিশ্রমের ফল আজ বা শীঘ্রই পাবেন। পরিবারের পরামর্শ কাজে লাগবে। স্বাস্থ্যে ক্লান্তি আসতে পারে।

11/12

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

নতুন চিন্তাভাবনা আপনাকে আলাদা করে তুলবে। প্রযুক্তি বা সৃজনশীল কাজে সাফল্য। সম্পর্কের ক্ষেত্রে বোঝাপড়া বাড়বে। অর্থের দিকে নজর দিন।

12/12

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

অনুভূতি প্রবণতা বেশি থাকবে। কারও সাহায্য পেয়ে মন ভালো হবে। কাজে ধীরে এগোনোই ভালো। ধ্যান বা প্রার্থনা উপকারী।                                                                              (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)  

