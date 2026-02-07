English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • Ajker Rashifal | Horoscope Today: নতুন সুযোগের দরজা খুলবে মেষের, পরিশ্রমের ফল হাতের মুঠোয় মকরের...

Ajker Rashifal | Horoscope Today: নতুন সুযোগের দরজা খুলবে মেষের, পরিশ্রমের ফল হাতের মুঠোয় মকরের...

Ajker Rashifal, February 07 2026, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন?

| Feb 07, 2026, 09:15 AM IST
1/12

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

আজ কাজের জায়গায় নতুন দায়িত্ব আসতে পারে। উৎসাহ থাকবে, তবে তাড়াহুড়ো করে সিদ্ধান্ত নেবেন না। পরিবারের কারও সঙ্গে ছোট ভুল বোঝাবুঝি মিটে যাবে।

2/12

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

অর্থনৈতিক দিক থেকে দিনটা স্থিতিশীল। পুরোনো কোনও পরিকল্পনা কাজে লাগতে পারে। স্বাস্থ্যের দিকে একটু বেশি নজর দিন।

3/12

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

যোগাযোগের ক্ষেত্রে আজ আপনি বেশ সফল হবেন। নতুন পরিচয় থেকে ভবিষ্যতে লাভ হতে পারে। মনটা কিছুটা অস্থির থাকতে পারে।

4/12

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

আজ আবেগপ্রবণ হয়ে পড়তে পারেন। পরিবারের সঙ্গে সময় কাটালে মন ভালো হবে। কাজের চাপ থাকলেও শেষ পর্যন্ত সামলে নেবেন।

5/12

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

নিজের যোগ্যতা দেখানোর সুযোগ পাবেন। উর্ধ্বতন ব্যক্তির প্রশংসা পেতে পারেন। অহংকার এড়িয়ে চললে দিনটা আরও ভালো যাবে।

6/12

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

খুঁটিনাটি বিষয়ে মনোযোগ বাড়বে। কাজে নিখুঁত ফল পেতে পারেন। অপ্রয়োজনীয় দুশ্চিন্তা থেকে দূরে থাকুন।

7/12

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

সম্পর্কের ক্ষেত্রে ভারসাম্য বজায় থাকবে। কোনও গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে হতে পারে। নিজের মনের কথাকে গুরুত্ব দিন।

8/12

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

গোপন কোনও বিষয় সামনে আসতে পারে। সতর্ক থাকলে সমস্যায় পড়বেন না। আত্মবিশ্বাস আজ আপনার বড় শক্তি।

9/12

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

ভ্রমণ বা নতুন অভিজ্ঞতার যোগ আছে। মনটা বেশ চনমনে থাকবে। তবে খরচের দিকে নজর রাখা জরুরি।

10/12

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

পরিশ্রমের ফল পাওয়ার দিন। ক্যারিয়ার নিয়ে ভালো খবর আসতে পারে। নিজের উপর বিশ্বাস রাখুন।

11/12

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

নতুন চিন্তাভাবনা মাথায় আসবে। বন্ধুদের সঙ্গে আলোচনা লাভজনক হতে পারে। অন্যের মতামত শুনে চলুন।

12/12

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

সৃজনশীল কাজে মন বসবে। আবেগের বশে সিদ্ধান্ত না নেওয়াই ভালো। ধ্যান বা একান্ত সময় আপনাকে শান্ত করবে।                                                                                                  (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)  

