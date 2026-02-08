English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • Ajker Rashifal | Horoscope Today: আত্মবিশ্বাসে সাফল্যের সম্ভাবনা সিংহের, নতুন ভাবনায় কাজ এগোবে কুম্ভের...

Ajker Rashifal | Horoscope Today: আত্মবিশ্বাসে সাফল্যের সম্ভাবনা সিংহের, নতুন ভাবনায় কাজ এগোবে কুম্ভের...

Ajker Rashifal, February 08 2026, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন?  

| Feb 08, 2026, 09:18 AM IST
1/12

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

কাজের চাপ থাকতে পারে। তাড়াহুড়ো করে সিদ্ধান্ত নেবেন না। খরচের বিষয়ে সাবধান থাকুন। পরিবারের সঙ্গে শান্তভাবে কথা বললে সমস্যা কমবে।

2/12

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

দিনটি মোটামুটি ভালো যাবে। নতুন কাজের সুযোগ আসতে পারে। অর্থের দিক স্থিতিশীল থাকবে। শরীরের দিকে একটু খেয়াল রাখুন।

3/12

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

কথাবার্তায় ভুল বোঝাবুঝি হতে পারে। শান্তভাবে কথা বলাই ভালো। বন্ধুর সাহায্যে কাজ এগোবে। মানসিক চাপ কম রাখুন।

4/12

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

মন আজ একটু বেশি আবেগী থাকতে পারে। পরিবারের সঙ্গে সময় কাটালে ভালো লাগবে। কাজে প্রশংসা পেতে পারেন। অযথা খরচ এড়ান।

5/12

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

আত্মবিশ্বাস ভালো থাকবে। কাজে সাফল্য আসতে পারে। সম্পর্কের দিক ভালো যাবে। অহংকার থেকে দূরে থাকুন।

6/12

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

কাজ ধীরে এগোবে, তবে ঠিক পথে থাকবে। বেশি চিন্তা করবেন না। শরীর ভালো থাকবে। পুরনো পরিকল্পনা কাজে লাগতে পারে।

7/12

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

সিদ্ধান্ত নিতে একটু সমস্যা হতে পারে। কাজে ধৈর্য দরকার। সম্পর্কের দিক ভালো যাবে। টাকার অবস্থাও ঠিক থাকবে।

8/12

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

আজ গোপন কথা সামনে আসতে পারে। রাগ নিয়ন্ত্রণে রাখুন। কাজে মন দিলে ভালো ফল পাবেন। স্বাস্থ্যের দিকে নজর দিন।

9/12

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

নতুন কিছু শেখার সুযোগ আসবে। কোথাও যাওয়ার পরিকল্পনা হতে পারে। কাজে সহযোগিতা পাবেন। তর্ক এড়িয়ে চলুন।

10/12

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

দায়িত্ব বাড়তে পারে। পরিশ্রমের ফল পাওয়া যাবে। টাকার দিক ভালো থাকবে। বাড়ির বড়দের কথা শুনুন।

11/12

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

নতুন ভাবনা আসবে। বন্ধুদের সঙ্গে ভালো সময় কাটবে। কাজে আইডিয়া কাজে লাগবে। শরীর ভালো থাকবে।

12/12

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

মন একটু অস্থির থাকতে পারে। একা সময় কাটালে ভালো লাগবে। কাজের চাপ থাকলেও সামলাতে পারবেন। নিজের ওপর ভরসা রাখুন।                                                                                          (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)  

