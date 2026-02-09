English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • Ajker Rashifal | Horoscope Today: নতুন দায়িত্ব চাপতে পারে মিথুনের, নতুন ভাবনায় খুলতে পারে ভাগ্য কুম্ভের...

Ajker Rashifal | Horoscope Today: নতুন দায়িত্ব চাপতে পারে মিথুনের, নতুন ভাবনায় খুলতে পারে ভাগ্য কুম্ভের...

Ajker Rashifal, February 09 2026, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন?

| Feb 09, 2026, 09:12 AM IST
1/12

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

আজ কর্মক্ষেত্রে ব্যস্ততা বাড়তে পারে। গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে ঠান্ডা মাথায় ভাবার পরামর্শ। পারিবারিক বিষয়ে হালকা টানাপোড়েনের ইঙ্গিত।

2/12

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

অর্থনৈতিক লেনদেনে সতর্ক থাকার দিন। অপ্রয়োজনীয় খরচ এড়াতে পারলে সুবিধা হবে। শারীরিক ক্লান্তি অনুভূত হতে পারে।

3/12

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

আজ যোগাযোগ ও আলোচনায় সাফল্য মিলতে পারে। অফিসে নতুন দায়িত্ব পাওয়ার সম্ভাবনা। ছোটখাটো ভ্রমণের যোগ রয়েছে।

4/12

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

পারিবারিক বিষয় আজ গুরুত্ব পাবে। পুরনো সমস্যা নিয়ে আলোচনা হতে পারে। মানসিক চাপ কমাতে বিশ্রামের প্রয়োজন।

5/12

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

কর্মক্ষেত্রে নেতৃত্ব দেওয়ার সুযোগ আসতে পারে। আত্মবিশ্বাস বাড়লেও অহংকার এড়িয়ে চলার পরামর্শ। আর্থিক দিক স্থিতিশীল।

6/12

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

কাজে মনোযোগ ভালো থাকবে। পরিকল্পনা মতো কাজ এগোবে। স্বাস্থ্য নিয়ে সামান্য অসুবিধা দেখা দিতে পারে।

7/12

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

সম্পর্কের ক্ষেত্রে সমঝোতার প্রয়োজন। আইনি কাজে অগ্রগতি হতে পারে। শিল্প ও সৃজনশীল কাজে সাফল্য।

8/12

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

গোপন কোনও তথ্য সামনে আসতে পারে। আবেগ নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারলে লাভবান হবেন। অর্থনৈতিক লাভের সম্ভাবনা।

9/12

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে ভাবনার দিন। পড়াশোনা বা নতুন দক্ষতা শেখার সুযোগ আসতে পারে। বন্ধুদের সঙ্গে যোগাযোগ বাড়বে।

10/12

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

দায়িত্ব বাড়লেও কাজের ফল মিলবে। ধৈর্য ধরে পরিস্থিতি সামলানোর দিন। সিনিয়রদের সহযোগিতা পেতে পারেন।

11/12

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

নতুন ভাবনা ও পরিকল্পনা কাজে লাগতে পারে। হঠাৎ কোনও সুযোগ আসার ইঙ্গিত। সামাজিক যোগাযোগ বাড়বে।

12/12

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

আবেগপ্রবণতা আজ বেশি থাকবে। সৃজনশীল কাজে মনোযোগ বাড়বে। কাছের কারও সহায়তা মানসিক স্বস্তি দেবে।                                                             (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)  

