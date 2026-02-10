English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • গ্যালারি
  • Ajker Rashifal | Horoscope Today: খরচে লাগাম না দিলে বিপদ বৃষের, গোপন শত্রু থেকে সাবধান বৃশ্চিক...

Ajker Rashifal | Horoscope Today: খরচে লাগাম না দিলে বিপদ বৃষের, গোপন শত্রু থেকে সাবধান বৃশ্চিক...

Ajker Rashifal, February 10 2026, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন?

| Feb 10, 2026, 09:11 AM IST
1/12

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

কর্মক্ষেত্রে ব্যস্ততা বাড়বে। নতুন দায়িত্ব পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় তাড়াহুড়ো না করাই ভালো। পরিবারে সামান্য মতবিরোধ হতে পারে।

2/12

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

আর্থিক বিষয়ে আজ সতর্ক থাকার পরামর্শ দিচ্ছেন জ্যোতিষীরা। অপ্রয়োজনীয় খরচ বাড়তে পারে। তবে পারিবারিক পরিবেশ থাকবে শান্ত। স্বাস্থ্যের দিকটি মোটামুটি ভালো।

3/12

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

যোগাযোগ ও কথাবার্তায় সাফল্য আসতে পারে। নতুন পরিচয় ভবিষ্যতে লাভজনক হবে। তবে কথায় সংযম রাখা জরুরি। ছোটখাটো ভ্রমণের যোগ রয়েছে।

4/12

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

কর্মক্ষেত্রে চাপ বাড়লেও ধৈর্য রাখলে পরিস্থিতি সামাল দিতে পারবেন। পরিবারের কাছ থেকে মানসিক সমর্থন মিলবে। নিজের বিশ্রামের দিকেও নজর দিন।

5/12

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

আত্মবিশ্বাসে ভর করে গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পন্ন করতে পারবেন। কর্মক্ষেত্রে সম্মান বা প্রশংসা পাওয়ার সম্ভাবনা। অহংকার এড়িয়ে চললে সম্পর্ক মজবুত হবে।

6/12

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

পরিকল্পনা মাফিক কাজ না হলে মন খারাপ হতে পারে। স্বাস্থ্য নিয়ে একটু সতর্ক থাকুন। অতিরিক্ত চিন্তা এড়িয়ে চললে দিনটি স্বাভাবিকভাবেই কাটবে।

7/12

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

সম্পর্কের দিক থেকে আজ শুভ দিন। প্রিয়জনের সঙ্গে সময় কাটানোর সুযোগ মিলবে। পুরনো ভুল বোঝাবুঝি দূর হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে সহযোগিতা পাবেন।

8/12

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

গোপন শত্রু বা হিংসুকদের থেকে সাবধান থাকার পরামর্শ। সিদ্ধান্তে দৃঢ়তা দেখাতে হবে। আবেগ নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারলে সাফল্য নিশ্চিত।  

9/12

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

আজ নতুন কিছু শেখার আগ্রহ বাড়বে। ভ্রমণ বা নতুন অভিজ্ঞতার সম্ভাবনা রয়েছে। পড়াশোনা ও সৃজনশীল কাজে ভালো ফল মিলতে পারে।

10/12

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

কর্মজীবনে স্থিরতা বজায় থাকবে। পরিশ্রমের ফল পাওয়ার সময় এসেছে। আর্থিক দিক মোটামুটি ভালো থাকবে। ধৈর্য ধরে এগোনোর দিন।

11/12

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

নতুন চিন্তাভাবনা ও আইডিয়া কাজে লাগানোর সুযোগ আসবে। বন্ধুর সহযোগিতা মিলতে পারে। সৃজনশীল কাজে সাফল্যের ইঙ্গিত রয়েছে।

12/12

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

আবেগপ্রবণতা একটু বেশি থাকতে পারে। গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে ভেবে নেওয়া জরুরি। আধ্যাত্মিক বা সৃজনশীল কাজে মানসিক শান্তি মিলবে।                                                                                            (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)  

পরবর্তী
অ্যালবাম

UK Would Be PM Shabana Mahmood: এপস্টিনের ধাক্কায় টলমল স্টার্মারের কুরসি, ব্রিটেন এবার মুসলিম প্রধানমন্ত্রী! কে এই শাবানা মাহমুদ...

পরবর্তী অ্যালবাম

UK Would Be PM Shabana Mahmood: এপস্টিনের ধাক্কায় টলমল স্টার্মারের কুরসি, ব্রিটেন এবার মুসলিম প্রধানমন্ত্রী! কে এই শাবানা মাহমুদ...

UK Would Be PM Shabana Mahmood: এপস্টিনের ধাক্কায় টলমল স্টার্মারের কুরসি, ব্রিটেন এবার মুসলিম প্রধানমন্ত্রী! কে এই শাবানা মাহমুদ...

UK Would Be PM Shabana Mahmood: এপস্টিনের ধাক্কায় টলমল স্টার্মারের কুরসি, ব্রিটেন এবার মুসলিম প্রধানমন্ত্রী! কে এই শাবানা মাহমুদ... 7
SIR in Bengal BIG BREAKING: সুপ্রিম রায়ের পরই কমিশনের বড় আপডেট! চূড়ান্ত ভোটার তালিকার নতুন তারিখ, নাম বাদ গেলে কী হবে-- সব খবর...

SIR in Bengal BIG BREAKING: সুপ্রিম রায়ের পরই কমিশনের বড় আপডেট! চূড়ান্ত ভোটার তালিকার নতুন তারিখ, নাম বাদ গেলে কী হবে-- সব খবর...

SIR in Bengal BIG BREAKING: সুপ্রিম রায়ের পরই কমিশনের বড় আপডেট! চূড়ান্ত ভোটার তালিকার নতুন তারিখ, নাম বাদ গেলে কী হবে-- সব খবর... 11
SIR in Bengal BIG BREAKING: সুপ্রিম রায়ের পরই কমিশনের বড় আপডেট! চূড়ান্ত ভোটার তালিকার নতুন তারিখ, নাম বাদ গেলে কী হবে-- সব খবর...

SIR in Bengal BIG BREAKING: সুপ্রিম রায়ের পরই কমিশনের বড় আপডেট! চূড়ান্ত ভোটার তালিকার নতুন তারিখ, নাম বাদ গেলে কী হবে-- সব খবর...

SIR in Bengal BIG BREAKING: সুপ্রিম রায়ের পরই কমিশনের বড় আপডেট! চূড়ান্ত ভোটার তালিকার নতুন তারিখ, নাম বাদ গেলে কী হবে-- সব খবর... 11
Bengal Weather Update: শীত বিদায় নিতে নারাজ, তাপমাত্রা নামল স্বাভাবিকের নীচে! বইবে কনকনে ঠান্ডা উত্তুরে হাওয়া...শীতকাল কতদিন আর... সুপর্ণা?

Bengal Weather Update: শীত বিদায় নিতে নারাজ, তাপমাত্রা নামল স্বাভাবিকের নীচে! বইবে কনকনে ঠান্ডা উত্তুরে হাওয়া...শীতকাল কতদিন আর... সুপর্ণা?

Bengal Weather Update: শীত বিদায় নিতে নারাজ, তাপমাত্রা নামল স্বাভাবিকের নীচে! বইবে কনকনে ঠান্ডা উত্তুরে হাওয়া...শীতকাল কতদিন আর... সুপর্ণা? 13