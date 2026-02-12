Ajker Rashifal | Horoscope Today: সোনায় বিনিয়োগ সৌভাগ্য আনবে বৃষের, কর্মক্ষেত্র শত্রুদের এড়িয়ে চলতে হবে ধনুকে, পড়ুন আজকের রাশিফল...

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  Ajker Rashifal | Horoscope Today: সোনায় বিনিয়োগ সৌভাগ্য আনবে বৃষের, কর্মক্ষেত্র শত্রুদের এড়িয়ে চলতে হবে ধনুকে, পড়ুন আজকের রাশিফল...

Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন?

Feb 12, 2026

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

আজ আপনি আপনার বাড়ি এবং সঙ্গীর বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়ার দিকে মনোযোগ দিন। কর্মক্ষেত্রে দ্বন্দ্ব এড়িয়ে যান। পরিবারকে অগ্রাধিকার দিন।

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

আজ আপনি আপনার অভ্যন্তরীণ শক্তিতে কর্মক্ষেত্রে উজ্জ্বল থাকবেন। উদ্ভাবনী সত্ত্বাকে গুরুত্ব দিন, তাকে কাজে লাগান। আজ সোনা বা স্থায়ী সম্পদে বিনিয়োগ আপনার জন্য অতিরিক্ত সৌভাগ্য বয়ে আনবে।  

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

আজ আপনি নিজের স্নায়ুকে শান্ত রাখুন। পেশাগত এবং আধ্যাত্মিকভাবে উন্নতি করার জন্য প্রয়োজনীয় মানসিক স্থিতি বজায় রাখুন। তর্কবিতর্ক, বাগবিতণ্ডা এড়িয়ে চলুন। 

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

আজ অবিবাহিতদের তাদের কেরিয়ারের দিকে মনোযোগ দেওয়া উচিত। দম্পতিরা একসাথে একটি সুন্দর রোমান্টিক সন্ধ্যা উপহার পেতে পারেন। একটি নতুন চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করুন।   

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

কর্মক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জ আসবে। কর্মক্ষেত্রের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে ও আপনার উৎপাদনশীলতা বজায় রাখতে স্বাভাবিক ধৈর্য বজায় রাখুন। ব্যস্ত দিন কাটবে। তবে তারপর প্রিয়জনদের সঙ্গে সময় কাটান। যা আপনার মনকে পুরোপুরি সতেজ রাখবে ও প্রয়োজনীয় শান্তি বয়ে আনবে।  

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

আজ আপনার আধ্যাত্মিক দিকটি উজ্জ্বল হবে। ইতিবাচক খবর আনন্দ বয়ে আনবে। আপনার পছন্দগুলির প্রতি পূর্ণ সমর্থন পাবেন। 

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

আজ যে কোনও সমস্যা সমাধানের জন্য নিজেরে স্নায়ুকে সংযত রাখুন। ধ্যানে নীরব সময় কাটানো আপনার জন্য শান্তি বয়ে আনবে। প্রিয়জনদের সঙ্গে সময় কাটান। মানসিক শান্তি মিলবে। 

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

একজন প্রভাবশালী ব্যক্তির প্রভাবে আজ আপনি দুর্দান্ত সাফল্য পাবেন। অতীতে করা আপনার বিনিয়োগগুলি উল্লেখযোগ্য লাভ আনবে। সামাজিক জীবনেও আপনার গুরুত্ব বাড়বে। 

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

আজ আপনার আত্মবিশ্বাস আপনাকে কর্মক্ষেত্রে এগিয়ে রাখবে। দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্যের উপর মনোনিবেশ করুন। কর্মক্ষেত্র শত্রুদের এড়িয়ে চলুন। পরিবারের সাথে সময় কাটান।

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

আপনার বিনিয়োগ বাড়ার সাথে সাথে, আপনার জীবনে আর্থিক সচ্ছ্বলতা আসবে। বুঝেশুনে বিনিয়োগ করুন। সাফল্য আপনার অনুপ্রেরণা অনুসরণ করবে। কিন্তু অযথা টাকা খরচ করবেন না।

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

 আজ আপনার পরিবারের ভবিষ্যতের শক্তিশালী ভিত্তি তৈরির দিকে মনোযোগ দিন। আপনার লক্ষ্যগুলি চিনে নিন ও সেই লক্ষ্যসাধনে মনোনিবেশ করুন। 

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

কর্মক্ষেত্রে আপনার উৎসাহী মনোযোগ আপনার বসের নজর কাড়বে। যার ফলে পুরস্কৃত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। যে কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা আজ সহজেই সমাধান হয়ে যাবে। আজ আপনার এবং আপনার পরিবারের জন্য একটি খুব সুন্দর দিন।

