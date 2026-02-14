English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • Ajker Rashifal | Horoscope Today: নতুন দায়িত্বে সাফল্যের ইঙ্গিত মেষের, ধৈর্য ধরলে লাভ বৃশ্চিকের...

Ajker Rashifal | Horoscope Today: নতুন দায়িত্বে সাফল্যের ইঙ্গিত মেষের, ধৈর্য ধরলে লাভ বৃশ্চিকের...

Ajker Rashifal, February 14 2026, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন?

| Feb 14, 2026, 09:50 AM IST
1/12

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

কাজের জায়গায় নতুন দায়িত্ব পেতে পারেন। সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে ভেবে নিন। অর্থের দিক মোটামুটি ভালো থাকবে। পরিবারের কারও সঙ্গে ছোটখাটো মনোমালিন্য হতে পারে। সন্ধ্যার পর মানসিক চাপ কমবে।

2/12

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

অর্থ সংক্রান্ত সুসংবাদ পেতে পারেন। ব্যবসায়ীদের জন্য দিনটি লাভজনক। কাছের মানুষের সহযোগিতা পাবেন। স্বাস্থ্য একটু খেয়াল রাখা প্রয়োজন। ভ্রমণের সম্ভাবনা আছে।

3/12

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

কর্মক্ষেত্রে ব্যস্ততা বাড়বে। নতুন যোগাযোগ ভবিষ্যতে উপকারে আসবে। আর্থিক বিষয়ে সতর্ক থাকুন। বন্ধুদের সঙ্গে আনন্দের সময় কাটবে। প্রেমের বিষয়ে ইতিবাচক ইঙ্গিত।

4/12

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

আবেগ নিয়ন্ত্রণে রাখা জরুরি। পারিবারিক বিষয়ে দায়িত্ব বাড়তে পারে। কর্মস্থলে প্রশংসা মিলতে পারে। হঠাৎ খরচের সম্ভাবনা আছে। শরীরের দিকে নজর দিন।

5/12

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

নতুন পরিকল্পনা শুরু করার জন্য দিনটি শুভ। আর্থিক দিক উন্নতির সম্ভাবনা। দাম্পত্য জীবনে সুখবর আসতে পারে। কর্মক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা বাড়বে। আত্মবিশ্বাস বজায় রাখুন।

6/12

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

কাজের চাপ থাকলেও সাফল্য মিলবে। সহকর্মীদের সহযোগিতা পাবেন। অর্থ বিনিয়োগে সাবধানতা প্রয়োজন। পরিবারে আনন্দের পরিবেশ থাকবে। স্বাস্থ্যের উন্নতি হবে।

7/12

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে হতে পারে। ব্যবসায় নতুন সুযোগ আসতে পারে। পুরনো বন্ধুর সঙ্গে যোগাযোগ হবে। মানসিক অস্থিরতা কমবে। ভ্রমণের যোগ আছে।

8/12

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

গোপন শত্রুর ব্যাপারে সতর্ক থাকুন। কর্মক্ষেত্রে ধৈর্য ধরলে লাভ হবে। অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনা রয়েছে। প্রেমের সম্পর্কে ভুল বোঝাবুঝি কাটবে। শরীরচর্চা উপকারী হবে।

9/12

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

শিক্ষার্থীদের জন্য দিনটি শুভ। কর্মস্থলে উন্নতির ইঙ্গিত। পরিবারে শুভ খবর আসতে পারে। অর্থ সঞ্চয়ের দিকে নজর দিন। ধর্মীয় কাজে মন যেতে পারে।

10/12

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

কাজের গতি ধীর হতে পারে। আর্থিক বিষয়ে পরিকল্পনা প্রয়োজন। দাম্পত্য জীবনে আলোচনা জরুরি। আত্মীয়ের সহায়তা পাবেন। 

11/12

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

নতুন চিন্তা-ভাবনা কাজে লাগাতে পারবেন। ব্যবসায় লাভের সম্ভাবনা। বন্ধুদের সঙ্গে সময় ভালো কাটবে। স্বাস্থ্য মোটামুটি ভালো থাকবে। অপ্রয়োজনীয় খরচ এড়িয়ে চলুন।

12/12

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

সৃজনশীল কাজে সাফল্য মিলবে। কর্মস্থলে প্রশংসা পাবেন। আর্থিক দিক স্থিতিশীল। পরিবারের সঙ্গে আনন্দঘন সময় কাটবে। ভবিষ্যৎ পরিকল্পনায় মনোযোগ দিন।                                                                   (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)  

