English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • গ্যালারি
  • Ajker Rashifal | Horoscope Today: ভাগ্যের চাকা ঘুরছে বৃষের, বড় সুযোগ কড়া নাড়ছে মকরের দোরগোড়ায়...

Ajker Rashifal | Horoscope Today: ভাগ্যের চাকা ঘুরছে বৃষের, বড় সুযোগ কড়া নাড়ছে মকরের দোরগোড়ায়...

Ajker Rashifal, February 15 2026, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন?  

| Feb 15, 2026, 09:40 AM IST
1/12

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

কর্মক্ষেত্রে নতুন দায়িত্ব আসতে পারে, যা আপনার দক্ষতা প্রমাণের সুযোগ দেবে। আর্থিক বিষয়ে সতর্ক থাকুন, অপ্রয়োজনীয় খরচ এড়ান। পরিবারের কারও সঙ্গে মতবিরোধ মিটে যেতে পারে।

2/12

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

ব্যবসায় লাভের সম্ভাবনা রয়েছে। পুরনো কোনও বন্ধুর সঙ্গে যোগাযোগ হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে প্রশংসা পেতে পারেন। শরীরের যত্ন নিন, বিশেষ করে খাদ্যাভ্যাসে সচেতন থাকুন।

3/12

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

নতুন পরিকল্পনা শুরু করার জন্য দিনটি অনুকূল। পড়াশোনা বা গবেষণায় অগ্রগতি হবে। কাছের মানুষের কাছ থেকে সমর্থন পাবেন। ভ্রমণের যোগ থাকতে পারে।

4/12

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

পারিবারিক বিষয়ে ব্যস্ততা বাড়বে। আর্থিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে ভেবে চিন্তে পদক্ষেপ নিন। অফিসে সহকর্মীদের সহযোগিতা পাবেন। মানসিক শান্তি বজায় রাখতে ধ্যান উপকারী হতে পারে।

5/12

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

কর্মক্ষেত্রে নেতৃত্বের সুযোগ আসতে পারে। আর্থিক দিক স্থিতিশীল থাকবে। প্রিয়জনের সঙ্গে সময় কাটালে মন ভালো থাকবে। নতুন কোনও চুক্তি করার আগে কাগজপত্র যাচাই করুন।

6/12

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

সৃজনশীল কাজে সাফল্য পেতে পারেন। স্বাস্থ্য ভালো থাকবে, তবে বিশ্রাম প্রয়োজন। পারিবারিক সুখ-শান্তি বজায় থাকবে। অপ্রত্যাশিত অতিথি আসতে পারে।

7/12

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

আর্থিক উন্নতির সম্ভাবনা রয়েছে। কর্মক্ষেত্রে নতুন যোগাযোগ গড়ে উঠবে। পরিবারের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হতে পারে। মানসিক চাপ কমাতে সময়মতো বিশ্রাম নিন।

8/12

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

আত্মবিশ্বাস বাড়বে। নতুন বিনিয়োগে লাভের সম্ভাবনা আছে, তবে ঝুঁকি বিবেচনা করুন। সম্পর্কের ক্ষেত্রে ইতিবাচক পরিবর্তন আসতে পারে। স্বাস্থ্যের দিকে নজর দিন।

9/12

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

ভ্রমণের সুযোগ আসতে পারে। শিক্ষার্থীদের জন্য দিনটি শুভ। কর্মক্ষেত্রে কিছু চ্যালেঞ্জ থাকলেও তা সামলে নিতে পারবেন। পরিবারের সমর্থন পাবেন।

10/12

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

কর্মক্ষেত্রে স্থিরতা বজায় থাকবে। আর্থিক বিষয়ে সতর্কতা প্রয়োজন। নতুন কাজের প্রস্তাব আসতে পারে। শারীরিক ক্লান্তি এড়াতে পর্যাপ্ত বিশ্রাম নিন।

11/12

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

সৃজনশীল চিন্তাভাবনা কাজে লাগাতে পারবেন। বন্ধুদের সঙ্গে সময় কাটানো আনন্দদায়ক হবে। ব্যবসায় নতুন সুযোগ আসতে পারে। স্বাস্থ্যের দিকে নজর দিন।

12/12

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

আর্থিক উন্নতির ইঙ্গিত রয়েছে। পরিবারে সুখবর আসতে পারে। কর্মক্ষেত্রে দায়িত্ব বাড়বে। মানসিক চাপ কমাতে ইতিবাচক চিন্তা বজায় রাখুন।                                                            (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)  

পরবর্তী
অ্যালবাম

Bollywood Valentine's Day: সামান্থা-রাজ থেকে প্রাজকতা-বৃশাঙ্কা, কীভাবে ভ্যালেন্টাইন্স সেলিব্রেট করছে বলিউড তারকারা...

পরবর্তী অ্যালবাম

Bollywood Valentine&#039;s Day: সামান্থা-রাজ থেকে প্রাজকতা-বৃশাঙ্কা, কীভাবে ভ্যালেন্টাইন্স সেলিব্রেট করছে বলিউড তারকারা...

Bollywood Valentine's Day: সামান্থা-রাজ থেকে প্রাজকতা-বৃশাঙ্কা, কীভাবে ভ্যালেন্টাইন্স সেলিব্রেট করছে বলিউড তারকারা...

Bollywood Valentine's Day: সামান্থা-রাজ থেকে প্রাজকতা-বৃশাঙ্কা, কীভাবে ভ্যালেন্টাইন্স সেলিব্রেট করছে বলিউড তারকারা... 6
Ajker Rashifal | Horoscope Today: নতুন দায়িত্বে সাফল্যের ইঙ্গিত মেষের, ধৈর্য ধরলে লাভ বৃশ্চিকের...

Ajker Rashifal | Horoscope Today: নতুন দায়িত্বে সাফল্যের ইঙ্গিত মেষের, ধৈর্য ধরলে লাভ বৃশ্চিকের...

Ajker Rashifal | Horoscope Today: নতুন দায়িত্বে সাফল্যের ইঙ্গিত মেষের, ধৈর্য ধরলে লাভ বৃশ্চিকের... 12
RBI Currency Update 2026: বড় খবর! আবারও বন্ধ হচ্ছে ১০০ ও ৫০০ টাকার নোট? জাল টাকা রোধে রিজার্ভ ব্যাংকের বড় সিদ্ধান্ত...

RBI Currency Update 2026: বড় খবর! আবারও বন্ধ হচ্ছে ১০০ ও ৫০০ টাকার নোট? জাল টাকা রোধে রিজার্ভ ব্যাংকের বড় সিদ্ধান্ত...

RBI Currency Update 2026: বড় খবর! আবারও বন্ধ হচ্ছে ১০০ ও ৫০০ টাকার নোট? জাল টাকা রোধে রিজার্ভ ব্যাংকের বড় সিদ্ধান্ত... 16
Horoscope Today: তুলার আত্মশক্তি, কুম্ভের নতুন প্রেম, মীনের সম্পত্তি! দেখে নিন, আজ কোন রাশির ভাগ্যে কী আছে...

Horoscope Today: তুলার আত্মশক্তি, কুম্ভের নতুন প্রেম, মীনের সম্পত্তি! দেখে নিন, আজ কোন রাশির ভাগ্যে কী আছে...

Horoscope Today: তুলার আত্মশক্তি, কুম্ভের নতুন প্রেম, মীনের সম্পত্তি! দেখে নিন, আজ কোন রাশির ভাগ্যে কী আছে... 12