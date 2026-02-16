English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
  • Ajker Rashifal | Horoscope Today: চ্যালেঞ্জ জয় করে এগোনোর সময় বৃশ্চিকের, আধ্যাত্মিক চিন্তায় মানসিক শান্তি মীনের...

Ajker Rashifal | Horoscope Today: চ্যালেঞ্জ জয় করে এগোনোর সময় বৃশ্চিকের, আধ্যাত্মিক চিন্তায় মানসিক শান্তি মীনের...

Ajker Rashifal, February 16 2026, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন?

| Feb 16, 2026, 09:06 AM IST
1/12

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

কাজের জায়গায় দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে হতে পারে। সহকর্মীদের সঙ্গে মতবিরোধ হলেও শেষ পর্যন্ত আপনার মতই প্রাধান্য পাবে। আর্থিক বিষয়ে সতর্ক থাকুন, হঠাৎ খরচ বাড়তে পারে।

2/12

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

অফিসে নতুন দায়িত্ব পেতে পারেন, যা ভবিষ্যতে উন্নতির পথ খুলবে। ব্যবসায়ীরা আজ নতুন যোগাযোগ থেকে লাভের আশা করতে পারেন। প্রেমের সম্পর্কে ভুল বোঝাবুঝি এড়াতে খোলামেলা কথা বলুন।

3/12

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

সৃজনশীল কাজে সাফল্য আসবে। লেখালেখি বা মিডিয়া সংক্রান্ত কাজে বিশেষ লাভের সম্ভাবনা। আর্থিক চাপ কিছুটা কমবে। পুরনো বন্ধুর সঙ্গে যোগাযোগ আনন্দ দেবে। মানসিক চাপ কমাতে বিশ্রাম নিন।

4/12

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

পারিবারিক বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে আপনার নেতৃত্বগুণ প্রশংসিত হবে। বিনিয়োগের আগে ভালোভাবে ভেবে নিন। দাম্পত্য সম্পর্কে স্থিতি থাকবে। খাদ্যাভ্যাসে নিয়ন্ত্রণ জরুরি।

5/12

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

আত্মবিশ্বাসই আপনার বড় শক্তি। নতুন কাজ শুরু করার জন্য দিনটি শুভ। ব্যবসায় লাভের সম্ভাবনা আছে। সামাজিক অনুষ্ঠানে অংশ নিতে পারেন। চোখের সমস্যায় সতর্ক থাকুন।

6/12

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

কর্মক্ষেত্রে ব্যস্ততা বাড়বে, তবে কাজের ফলও মিলবে। শিক্ষার্থীদের জন্য দিনটি অনুকূল। আর্থিক বিষয়ে পরিকল্পনা সফল হবে। প্রেমের সম্পর্কে ইতিবাচক পরিবর্তন আসতে পারে। হালকা ব্যায়াম উপকারী হবে।

7/12

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

আইনি বা কাগজপত্র সংক্রান্ত কাজে সাফল্য পেতে পারেন। ব্যবসায় নতুন চুক্তি হতে পারে। পরিবারের সঙ্গে সময় কাটানো আনন্দ দেবে। অপ্রয়োজনীয় খরচ এড়িয়ে চলুন। মানসিক শান্তি বজায় রাখুন।

8/12

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

গোপন শত্রুর ব্যাপারে সতর্ক থাকুন। কর্মক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জ এলেও আপনি তা সামলে নিতে পারবেন। আর্থিক উন্নতির ইঙ্গিত রয়েছে। দাম্পত্য সম্পর্কে ভালোবাসা বাড়বে। স্বাস্থ্য বিষয়ে অবহেলা করবেন না।

9/12

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

ভ্রমণের সম্ভাবনা প্রবল। চাকরিজীবীদের জন্য উন্নতির খবর আসতে পারে। ব্যবসায় নতুন বিনিয়োগ লাভজনক হতে পারে। বন্ধুদের সঙ্গে সময় কাটানো আনন্দদায়ক হবে। পেটের সমস্যায় সতর্ক থাকুন।

10/12

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

ধৈর্য ধরে কাজ করলে সাফল্য নিশ্চিত। অফিসে উচ্চপদস্থদের সমর্থন পাবেন। আর্থিক স্থিতি ভালো থাকবে। পারিবারিক সম্পর্কে সমঝোতা বজায় রাখুন। হাঁটাচলা বাড়ান।

11/12

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

নতুন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের সুযোগ আসবে। সৃজনশীল কাজে প্রশংসা পাবেন। আর্থিক দিক স্থিতিশীল। প্রেমের সম্পর্কে অগ্রগতি সম্ভব। ঘুমের অভাব এড়িয়ে চলুন।

12/12

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

আধ্যাত্মিক চিন্তায় মন যাবে। কর্মক্ষেত্রে ধীরগতির কাজেও সাফল্য মিলবে। আর্থিক বিষয়ে ইতিবাচক পরিবর্তন আসতে পারে। পরিবারের সঙ্গে সময় কাটালে মন ভালো থাকবে। স্বাস্থ্য ভালো রাখতে নিয়ম মেনে চলুন।                                                               (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)  

