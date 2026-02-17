English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
  • Ajker Rashifal | Horoscope Today: নতুন সুযোগের হাতছানি মিথুনের, সম্পর্কে ভুল বোঝাবুঝি হতে পারে কন্যার...

Ajker Rashifal | Horoscope Today: নতুন সুযোগের হাতছানি মিথুনের, সম্পর্কে ভুল বোঝাবুঝি হতে পারে কন্যার...

Ajker Rashifal, February 17 2026, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন?

| Feb 17, 2026, 09:05 AM IST
1/12

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

কর্মক্ষেত্রে নতুন দায়িত্ব আসতে পারে। সহকর্মীদের সঙ্গে সমন্বয় রাখলে ভালো ফল পাবেন। অর্থনৈতিক বিষয়ে সতর্ক থাকুন। পরিবারের কারও পরামর্শ উপকারে আসবে।

2/12

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

আর্থিক দিক কিছুটা শক্তিশালী থাকবে। পুরনো কোনও পাওনা আদায় হতে পারে। প্রিয়জনের সঙ্গে সময় কাটালে মন ভালো থাকবে। স্বাস্থ্য নিয়ে অতিরিক্ত দুশ্চিন্তা করবেন না।

3/12

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

কাজের চাপ বাড়লেও সফলতার সম্ভাবনা আছে। নতুন যোগাযোগ ভবিষ্যতে উপকার দেবে। ভ্রমণের যোগ দেখা যাচ্ছে। খরচ নিয়ন্ত্রণে রাখুন।

4/12

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

পারিবারিক বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে হতে পারে। অফিসে ধৈর্য ধরলে জটিল সমস্যা মিটবে। প্রিয় মানুষের কাছ থেকে সুখবর পেতে পারেন। বিশ্রাম নিলে শরীর ভালো থাকবে।

5/12

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

নেতৃত্ব দেওয়ার সুযোগ আসতে পারে। ব্যবসায় লাভের সম্ভাবনা রয়েছে। অহংকার এড়িয়ে চললে সম্পর্ক ভালো থাকবে। সন্ধ্যায় শুভ সংবাদ মিলতে পারে।  

6/12

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

কাজের প্রতি মনোযোগ বাড়বে। পড়াশোনা ও গবেষণায় ভালো ফল পাবেন। কারও সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝি হতে পারে, তাই কথাবার্তায় সতর্ক থাকুন। স্বাস্থ্য স্বাভাবিক থাকবে।

7/12

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

দাম্পত্য ও প্রেমের ক্ষেত্রে পজিটিভ সময়। নতুন পরিকল্পনা শুরু করতে পারেন। অর্থব্যয় বাড়তে পারে, তবে আয়ও থাকবে। বন্ধুর সাহায্য পেতে পারেন।

8/12

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

কর্মক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা বাড়বে। সাহস ও আত্মবিশ্বাস আপনাকে এগিয়ে রাখবে। বিনিয়োগে সাবধানতা প্রয়োজন। পরিবারে শান্তি বজায় থাকবে।

9/12

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

ভ্রমণ বা দূরযাত্রার সম্ভাবনা রয়েছে। উচ্চশিক্ষা বা প্রশিক্ষণে অগ্রগতি হবে। অর্থ নিয়ে পরিকল্পনা জরুরি। ধর্মীয় বা আধ্যাত্মিক কাজে মন যেতে পারে।

10/12

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পন্ন হতে পারে। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের প্রশংসা পাবেন। আর্থিক স্থিতি ধীরে ধীরে উন্নত হবে। পরিবারের সমর্থন থাকবে।

11/12

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

বন্ধু ও সহকর্মীদের সহযোগিতা পাবেন। নতুন ব্যবসায়িক প্রস্তাব আসতে পারে। স্বাস্থ্য নিয়ে সচেতন থাকুন। প্রেমের সম্পর্কে অগ্রগতি হতে পারে।

12/12

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

সৃজনশীল কাজে সাফল্য আসবে। সন্তানের ব্যাপারে সুখবর পেতে পারেন। অর্থনৈতিক দিক মাঝারি থাকবে। মানসিক শান্তি বজায় রাখতে ধ্যান বা প্রার্থনা উপকারী হবে।                                                                                          (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)  

