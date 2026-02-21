English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Ajker Rashifal | Horoscope Today: সিদ্ধান্তে বড় লাভ বৃশ্চিকের, আবেগ সামলালেই মিলবে সমস্যার সমাধান মীনের...

Ajker Rashifal, February 21 2026, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন?

| Feb 21, 2026, 09:00 AM IST
1/12

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

কর্মক্ষেত্রে নতুন দায়িত্ব আসতে পারে। সহকর্মীদের সঙ্গে বোঝাপড়া ভালো থাকবে। পরিবারের কারও স্বাস্থ্য নিয়ে সামান্য চিন্তা হতে পারে। খরচে সংযম রাখুন।

2/12

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

অর্থনৈতিক দিক আজ কিছুটা শক্তিশালী থাকবে। আটকে থাকা টাকা ফেরত পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। প্রিয়জনের সঙ্গে সময় কাটাতে ভালো লাগবে। নতুন কাজে তাড়াহুড়ো না করাই ভালো।

3/12

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

ব্যস্ততার মধ্যেই দিন কাটবে। কর্মক্ষেত্রে সাফল্যের ইঙ্গিত রয়েছে। পুরনো বন্ধুর সঙ্গে যোগাযোগ হতে পারে। মানসিক চাপ কমাতে বিশ্রাম নিন।

4/12

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

পারিবারিক বিষয়ে সুখবর মিলতে পারে। অফিসে আপনার মতামত গুরুত্ব পাবে। শিক্ষার্থীদের জন্য দিনটি অনুকূল। ভ্রমণের পরিকল্পনা হতে পারে।

5/12

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

আত্মবিশ্বাস বাড়বে। ব্যবসায় লাভের সম্ভাবনা রয়েছে। তবে অহংকার এড়িয়ে চলাই ভালো। পরিবারের সমর্থন পাবেন।

6/12

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

আজ কিছু অপ্রত্যাশিত খরচ হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে ধৈর্য ধরে কাজ করুন। কাছের মানুষের পরামর্শ কাজে লাগবে। স্বাস্থ্য বিষয়ে সচেতন থাকুন।

7/12

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

সম্পর্কের ক্ষেত্রে ইতিবাচক পরিবর্তন আসতে পারে। নতুন সুযোগের খবর পেতে পারেন। আর্থিক পরিকল্পনায় মনোযোগ দিন। সন্ধ্যায় ভালো খবর আসতে পারে।

8/12

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়ার দিন। ব্যবসায়িক আলোচনা সফল হতে পারে। পরিবারে শান্তি বজায় থাকবে। শরীরচর্চা করলে ভালো ফল পাবেন।

9/12

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

ভ্রমণ বা কাজের জন্য বাইরে যেতে হতে পারে। অফিসে প্রশংসা পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। অর্থ নিয়ে দুশ্চিন্তা কমবে। নতুন পরিচয় লাভজনক হতে পারে।

10/12

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

ধৈর্য ধরাই সাফল্যের চাবিকাঠি। আর্থিক বিষয়ে সাবধানতা জরুরি। কর্মক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা বাড়তে পারে। পরিবারে সময় দিলে মানসিক শান্তি পাবেন।

11/12

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

বন্ধুদের সহায়তায় নতুন সুযোগ আসতে পারে। আজ সৃজনশীল কাজের জন্য ভালো সময়। অর্থ ব্যয়ে সতর্ক থাকুন। পরিবারের সঙ্গে আনন্দের মুহূর্ত কাটবে।

12/12

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

মন কিছুটা আবেগপ্রবণ থাকতে পারে। কর্মক্ষেত্রে ধীরে চললে লাভ হবে। পুরনো সমস্যা সমাধানের সম্ভাবনা আছে। নিজের স্বাস্থ্যের দিকে নজর দিন।                                                                                 (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

