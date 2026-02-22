English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
  Ajker Rashifal | Horoscope Today: চাপের মধ্যেও সাফল্য মিথুনের, গোপন শত্রুর থেকে সাবধান বৃশ্চিক...

Ajker Rashifal | Horoscope Today: চাপের মধ্যেও সাফল্য মিথুনের, গোপন শত্রুর থেকে সাবধান বৃশ্চিক...

Ajker Rashifal, February 22 2026, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন?

| Feb 22, 2026, 08:59 AM IST
1/12

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

কর্মক্ষেত্রে নতুন সুযোগ আসতে পারে। কোনও গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে অভিজ্ঞ কারও পরামর্শ নিন। পরিবারের সঙ্গে সময় কাটালে মানসিক শান্তি পাবেন। খরচে একটু সংযমী হন।

2/12

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

আজ অর্থভাগ্য কিছুটা উন্নতির দিকে। পুরনো আটকে থাকা কাজ শেষ হতে পারে। সম্পর্কের ক্ষেত্রে ভুল বোঝাবুঝি এড়িয়ে চলুন। স্বাস্থ্যের দিকে নজর দিন।

3/12

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

কাজের চাপ বাড়লেও সাফল্যের সম্ভাবনা প্রবল। বন্ধুর সাহায্যে উপকার পেতে পারেন। নতুন পরিকল্পনা শুরু করার জন্য দিনটি ভালো। অপ্রয়োজনীয় তর্ক এড়িয়ে চলুন।

4/12

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

মন একটু অস্থির থাকতে পারে। কর্মক্ষেত্রে ধৈর্য ধরে কাজ করুন। পারিবারিক বিষয়ে সুখবর পেতে পারেন। আর্থিক বিষয়ে সচেতন থাকুন।

5/12

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

আত্মবিশ্বাস থাকবে তুঙ্গে। চাকরি বা ব্যবসায় উন্নতির ইঙ্গিত। প্রিয়জনের সঙ্গে সময় কাটানোর সুযোগ পাবেন। হঠাৎ খরচ বাড়তে পারে।

6/12

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

নতুন দায়িত্ব পেতে পারেন। কাজে মনোযোগ বাড়ালে লাভ হবে। পুরনো বন্ধুর সঙ্গে যোগাযোগ হতে পারে। শরীরচর্চা করলে উপকার পাবেন।

7/12

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

দিনটি মোটামুটি শুভ। অফিসে প্রশংসা পেতে পারেন। দাম্পত্য জীবনে সুখ বজায় থাকবে। বিনিয়োগে সতর্ক থাকুন।

8/12

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

গোপন শত্রুর ব্যাপারে সাবধান থাকুন। কাজের ক্ষেত্রে সাফল্য মিলবে। পরিবারের কারও স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তা হতে পারে। ধৈর্য ধরলে সমস্যার সমাধান হবে।

9/12

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

ভ্রমণের যোগ রয়েছে। শিক্ষার্থীদের জন্য দিনটি শুভ। অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনা রয়েছে। সম্পর্কের ক্ষেত্রে সতর্ক থাকুন।

10/12

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

কাজের জায়গায় দায়িত্ব বাড়বে। ঊর্ধ্বতনদের সহায়তা পাবেন। জমিজমা সংক্রান্ত বিষয়ে অগ্রগতি হতে পারে। স্বাস্থ্যের যত্ন নিন।

11/12

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

নতুন পরিচয় লাভ হতে পারে। ব্যবসায় লাভের সম্ভাবনা। পরিবারের সঙ্গে আনন্দঘন সময় কাটবে। মানসিক চাপ কমবে।

12/12

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

সৃজনশীল কাজে সাফল্য আসবে। অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি হতে পারে। প্রিয়জনের কাছ থেকে সুখবর পাবেন। অযথা দুশ্চিন্তা এড়িয়ে চলুন।                                                                                                    (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

