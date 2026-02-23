English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • গ্যালারি
  • Ajker Rashifal | Horoscope Today: বৃষের সম্পর্কে নতুন মোড়, কন্যার আর্থিক টানাপোড়েন, লাভের মুখ দেখবেন শুধু... পড়ুন আজকের রাশিফল

Ajker Rashifal | Horoscope Today: বৃষের সম্পর্কে নতুন মোড়, কন্যার আর্থিক টানাপোড়েন, লাভের মুখ দেখবেন শুধু... পড়ুন আজকের রাশিফল

Ajker Rashifal, February 23 2026, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন?

| Feb 23, 2026, 10:53 AM IST
1/12

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

প্রশাসনিক জটিলতায় জড়াতে পারেন। তবে বড়দের কাছ থেকে সহায়তা পাবেন। ব্যবসায় সাফল্য মিলবে। পাশাপাশি যাদের চাকরি, তাদের চাকরিতেও নতুন সুযোগ আসবে। সঠিক যোগাযোগ ও পরিচয় সুবিধা করবে।

2/12

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

কাজে সাফল্য মিলবে। কেরিয়ারে অগ্রগতি হবে। আর্থিক অবস্থাও শক্তিশালী হবে। সৃজনশীলতার সঙ্গে সম্পর্কিত কাজে সুযোগ আসতে পারে। সম্পর্কে নতুন মোড়।

3/12

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

সংযম ও নম্রতা বজায় রাখুন। ব্যক্তিগত ও পেশাগত জীবনের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখুন। কিছু কাজ দেরিতে সম্পন্ন হতে পারে, তবে ধৈর্য হারাবেন না। ধৈর্য ধরলে পরিস্থিতি ভালো হবে।

4/12

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

অংশীদারিত্বের মাধ্যমে ব্যবসায় সুযোগ। বিনিয়োগে আর্থিক লাভ। তবে বুঝেশুনে বিনিযোগ করুন। আর্থিক ঝুঁকি এড়াতে চুক্তির বিষয়ে স্পষ্ট থাকুন। পরিবারের প্রতিও দায়িত্বশীল হোন।

5/12

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

সহকর্মীদের সহায়তা মিলবে। তবে অতিরিক্ত উৎসাহ এড়িয়ে চলা জরুরি। পরিকল্পিতভাবে কাজ করুন। সাফল্য আসবে। শিল্পকলার সঙ্গে সম্পর্কিত কাজে উন্নতি।

6/12

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

আর্থিক অবস্থায় টানাপোড়েন। তবে উপযুক্ত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সৃজনশীল কাজে সাফল্য আসবে। লেগে থাকুন। চেষ্টা চালিয়ে যান। মন ভালো রাখতে বন্ধু ও পরিবারের সঙ্গে সময় কাটান।

7/12

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

ঊর্ধ্বতনদের কাছ থেকে সহায়তা পাওয়া যাবে। আর্থিক বিষয়ে উন্নতি হবে। তবে বাড়িতে কলহের পরিবেশ দেখা দিতে পারে। পরিবারকে সময় দিন। 

8/12

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

উদ্যোগী মনোভাবের ফলে সামাজিক ও ব্যবসায়িক কাজে সাফল্য আসবে। আর্থিক স্থিতিশীলতা বজায় থাকবে।

9/12

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

নতুন চেষ্টায় লাভ হবে। প্রতিযোগিতায় অন্যদের থেকে এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ আসবে। নতুন আইডিয়া ও সৃজনশীলতা বাড়বে। 

10/12

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

কাজের পারফরম্যান্স ধরে রাখুন। প্রতিযোগিতায় এগিয়ে থাকার সুযোগ আসবে। সৃজনশীলতা বাড়বে। নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষা থেকে লাভ হবে।   

11/12

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

ধৈর্য বজায় রাখুন। সম্পর্কের ক্ষেত্রে মনোযোগ দিন। বিনিয়োগ ও বাজেটের উপর নিয়ন্ত্রণ রাখা প্রয়োজন।

12/12

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

কর্মজীবনে অনুকূল সময়ের মুখোমুখি হবেন। ঊর্ধ্বতনদের কাছ থেকে সহায়তা পাবেন। ব্যবসায় আর্থিক লাভের সুযোগ আসবে। দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনাগুলি সফল হতে পারে।                                                                                                                         (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

পরবর্তী
অ্যালবাম

Ajker Rashifal | Horoscope Today: চাপের মধ্যেও সাফল্য মিথুনের, গোপন শত্রুর থেকে সাবধান বৃশ্চিক...

পরবর্তী অ্যালবাম

Ajker Rashifal | Horoscope Today: চাপের মধ্যেও সাফল্য মিথুনের, গোপন শত্রুর থেকে সাবধান বৃশ্চিক...

Ajker Rashifal | Horoscope Today: চাপের মধ্যেও সাফল্য মিথুনের, গোপন শত্রুর থেকে সাবধান বৃশ্চিক...

Ajker Rashifal | Horoscope Today: চাপের মধ্যেও সাফল্য মিথুনের, গোপন শত্রুর থেকে সাবধান বৃশ্চিক... 12
IMD Bengal weather Alert: বসন্তের বঙ্গে বৃষ্টির ভ্রুকুটি! একাধিক পশ্চিমী ঝঞ্ঝার দোসর বঙ্গোপসাগরে তৈরি হওয়া ঘূর্ণাবর্ত! সোমেই ভাসবে বাংলা...

IMD Bengal weather Alert: বসন্তের বঙ্গে বৃষ্টির ভ্রুকুটি! একাধিক পশ্চিমী ঝঞ্ঝার দোসর বঙ্গোপসাগরে তৈরি হওয়া ঘূর্ণাবর্ত! সোমেই ভাসবে বাংলা...

IMD Bengal weather Alert: বসন্তের বঙ্গে বৃষ্টির ভ্রুকুটি! একাধিক পশ্চিমী ঝঞ্ঝার দোসর বঙ্গোপসাগরে তৈরি হওয়া ঘূর্ণাবর্ত! সোমেই ভাসবে বাংলা... 1
IMD Bengal weather Alert: বসন্তের বঙ্গে বৃষ্টির ভ্রুকুটি! একাধিক পশ্চিমী ঝঞ্ঝার দোসর বঙ্গোপসাগরে তৈরি হওয়া ঘূর্ণাবর্ত! সোমেই ভাসবে বাংলা...

IMD Bengal weather Alert: বসন্তের বঙ্গে বৃষ্টির ভ্রুকুটি! একাধিক পশ্চিমী ঝঞ্ঝার দোসর বঙ্গোপসাগরে তৈরি হওয়া ঘূর্ণাবর্ত! সোমেই ভাসবে বাংলা...

IMD Bengal weather Alert: বসন্তের বঙ্গে বৃষ্টির ভ্রুকুটি! একাধিক পশ্চিমী ঝঞ্ঝার দোসর বঙ্গোপসাগরে তৈরি হওয়া ঘূর্ণাবর্ত! সোমেই ভাসবে বাংলা... 15
IMD Bengal weather Alert: বসন্তের বঙ্গে বৃষ্টির ভ্রুকুটি! একাধিক পশ্চিমী ঝঞ্ঝার দোসর বঙ্গোপসাগরে তৈরি হওয়া ঘূর্ণাবর্ত! সোমেই ভাসবে বাংলা...

IMD Bengal weather Alert: বসন্তের বঙ্গে বৃষ্টির ভ্রুকুটি! একাধিক পশ্চিমী ঝঞ্ঝার দোসর বঙ্গোপসাগরে তৈরি হওয়া ঘূর্ণাবর্ত! সোমেই ভাসবে বাংলা...

IMD Bengal weather Alert: বসন্তের বঙ্গে বৃষ্টির ভ্রুকুটি! একাধিক পশ্চিমী ঝঞ্ঝার দোসর বঙ্গোপসাগরে তৈরি হওয়া ঘূর্ণাবর্ত! সোমেই ভাসবে বাংলা... 15