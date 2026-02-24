English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • Ajker Rashifal | Horoscope Today: প্রশংসায় ভরবে সিংহের দিন, পুরনো সমস্যার সমাধান মীনের...

Ajker Rashifal | Horoscope Today: প্রশংসায় ভরবে সিংহের দিন, পুরনো সমস্যার সমাধান মীনের...

Ajker Rashifal, February 24 2026, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন?

| Feb 24, 2026, 09:32 AM IST
মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

কর্মক্ষেত্রে নতুন সুযোগ আসতে পারে। দীর্ঘদিনের আটকে থাকা কাজ এগোবে। পরিবারের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা সফল হতে পারে। আর্থিক বিষয়ে সতর্ক থাকুন।

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

খরচ একটু বাড়তে পারে, তাই হিসেব করে চলুন। কর্মস্থলে প্রশংসা পেতে পারেন। পুরনো বন্ধুর সঙ্গে যোগাযোগ আনন্দ দেবে। স্বাস্থ্য মোটামুটি ভালো থাকবে।

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

নতুন পরিকল্পনায় সাফল্যের সম্ভাবনা প্রবল। ব্যবসায় লাভের ইঙ্গিত মিলছে। তবে হঠাৎ সিদ্ধান্ত নেওয়া এড়িয়ে চলুন। পরিবারের কারও পরামর্শ উপকারে আসবে।

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

মানসিক চাপ কিছুটা বাড়তে পারে। কাজের জায়গায় দায়িত্ব বাড়বে। ভ্রমণের যোগ রয়েছে। আর্থিক বিষয়ে স্থিরতা বজায় থাকবে।

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

কর্মক্ষেত্রে উন্নতির সম্ভাবনা। বস বা ঊর্ধ্বতনদের সমর্থন পাবেন। দাম্পত্য জীবনে সুখবর মিলতে পারে। শরীরচর্চা শুরু করার জন্য ভালো দিন।

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

নতুন চুক্তি বা কাজে লাভ হতে পারে। শিক্ষার্থীদের জন্য দিনটি শুভ। অপ্রয়োজনীয় তর্ক এড়িয়ে চলুন। পরিবারের কারও স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তা হতে পারে।

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

আর্থিক উন্নতির ইঙ্গিত রয়েছে। ব্যবসায়ীদের জন্য দিনটি ফলদায়ক। প্রিয়জনের সঙ্গে সময় কাটালে মন ভালো থাকবে। আইনি বিষয়ে সতর্কতা প্রয়োজন।

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

গোপন শত্রুর থেকে সাবধান থাকুন। অফিসে সহকর্মীদের সহযোগিতা পাবেন। বিনিয়োগের আগে ভালোভাবে ভাবুন। সন্ধ্যায় সুখবর আসতে পারে।

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

দূরের কোনও খবর আনন্দ দেবে। ভ্রমণের পরিকল্পনা সফল হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে নতুন দায়িত্ব আসতে পারে। আর্থিক অবস্থা উন্নতির পথে।

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

ধৈর্য ধরে কাজ করলে ফল মিলবে। জমি-বাড়ি সংক্রান্ত বিষয়ে অগ্রগতি হতে পারে। পরিবারে ছোটখাটো মতভেদ হলেও তা মিটে যাবে। স্বাস্থ্য ভালো থাকবে।

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

নতুন যোগাযোগ ভবিষ্যতে উপকার দেবে। ব্যবসায় ঝুঁকি নেবেন না। প্রেমের সম্পর্কে ইতিবাচক সময়। শিক্ষার্থীদের জন্য ভালো খবর আসতে পারে।

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

আর্থিক বিষয়ে লাভের সম্ভাবনা। পুরনো সমস্যা মিটে যেতে পারে। কর্মক্ষেত্রে সাফল্য মিলবে। পরিবারের সঙ্গে আনন্দঘন সময় কাটবে।                                                                                        (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

