Zee News Bengali
Ajker Rashifal | Horoscope Today: সিংহের দুঃসময়, লেনদেনে বিপদ মেষের, পড়ুন আজকের রাশিফল...

Ajker Rashifal, February 26 2026, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন?

| Feb 26, 2026, 10:07 AM IST
1/12

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

লেনদেনে সতর্ক থাকবেন। বিনিয়োগ বুঝেশুনে। অযথা বিচলিত হবেন না, ধৈর্যের সঙ্গে সব বাধা পেরিয়ে যাবেন।

2/12

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

সঙ্গী ও বন্ধুর সঙ্গে মতভেদে মনোকষ্ট। তবে পরে দ্বন্দ্ব সমাধান হবে। পরিবারে সুখ ও সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পাবে।

3/12

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

ঘনিষ্ঠতা বাড়বে প্রিয়জনের সঙ্গে। তবে ব্যক্তিগত বিষয়ে ধৈর্য ধরুন। বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে কাজ করুন। গুজবে বিশ্বাস করবেন না।

4/12

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

অলসতা এড়িয়ে কাজে ফিরুন। সম্পর্ক থেকে উপকার পাবেন। ব্যবসায়িক বিষয়ে মনোযোগ দিন। সামাজিক বিষয়ে যোগাযোগ বাড়ান। 

5/12

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

পরিবারে আর্থিক কষ্ট দেখা দিতে পারে। তবে সময়ের সঙ্গে তা কেটেও যাবে। কঠিন সময়ে নিজের উপর আত্মবিশ্বাস বজায় রাখুন।

6/12

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

শিল্পীসত্তা ও সৃজনশীল দক্ষতা আরও সুন্দর হবে। সৃজনশীল কাজে আনন্দ মিলবে। মিলবে স্বীকৃতিও। বহুদিনের লালিত স্বপ্ন সার্থক হবে।

7/12

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

বিদেশ ভ্রমণের যোগ। কাজ ও ব্যবসা বাড়ানোর দিকে মন দিন। ব্যক্তিগত সম্পর্ক উন্নত করার চেষ্টা করবেন। 

8/12

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

পরিকল্পনা করে এগোন। সুফল মিলবে। আর্থিক লক্ষ্যের ওপর বেশি মনোযোগ দিন। একাধিক আয়ের পথ তৈরি করুন। যা ভবিষ্যতকে সুরক্ষিত করবে। 

9/12

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

সাহস ও আত্মবিশ্বাস বজায় রাখুন। অভিজ্ঞতা থেকে শিখুন। দুশ্চিন্তা কমান। নিজের সিদ্ধান্তে অটল থাকুন।

10/12

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

লক্ষ্যসাধনে মনোনিবেশ করুন। লক্ষ্যের দিকে দ্রুত এগিয়ে যান। আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে কাজ করুন। সব দিক থেকেই সাফল্য পাবেন।

11/12

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

অতিরিক্ত দায়িত্ব নিজের কাঁধে নিয়ে নিজের মানসিক চাপ বাড়াবেন না। স্বাস্থ্যের দিকে দৃষ্টি দিন। পরিবারের কথা মেনে চলুন। প্রিয়জনকে দেওয়া কথা রাখুন। 

12/12

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

দায়িত্ব এড়িয়ে যাবেন না। দায়িত্বপূর্ণ কাজগুলো সময়ে শেষ করুন। ব্যক্তিগত জীবনে সুখ আসবে। দক্ষতার সঙ্গে নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষমতা বাড়বে। কর্মক্ষেত্রে উন্নতি।   (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

