Zee News Bengali
Ajker Rashifal | Horoscope Today: চ্যালেঞ্জ পেরিয়ে সাফল্য বৃশ্চিকের, প্রেমের সম্পর্কে সুখবর মীনের...

Ajker Rashifal, February 28 2026, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন?

| Feb 28, 2026, 09:37 AM IST
1/12

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

কাজের জায়গায় নতুন দায়িত্ব পেতে পারেন। দীর্ঘদিনের আটকে থাকা কাজ এগোবে। আর্থিক বিষয়ে সতর্ক থাকুন, অপ্রয়োজনীয় খরচ এড়িয়ে চলাই ভালো। পরিবারের সঙ্গে সময় কাটালে মন ভালো থাকবে।

2/12

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

ব্যবসা ও চাকরিতে স্থিতিশীলতা থাকবে। পুরনো কোনও বন্ধুর সঙ্গে দেখা হতে পারে। স্বাস্থ্য নিয়ে অবহেলা করবেন না, বিশেষ করে খাদ্যাভ্যাসে নজর দিন। দাম্পত্য জীবনে সামান্য মতভেদ হলেও তা মিটে যাবে।

3/12

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

যোগাযোগই আপনার শক্তি। নতুন চুক্তি বা আলোচনা সফল হতে পারে। শিক্ষার্থীদের জন্য দিনটি অনুকূল। তবে তাড়াহুড়ো করে সিদ্ধান্ত নিলে সমস্যায় পড়তে পারেন।

4/12

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

পরিবারকেন্দ্রিক চিন্তাভাবনা বাড়বে। জমি-বাড়ি সংক্রান্ত বিষয়ে অগ্রগতি হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের সহযোগিতা পাবেন। মানসিক চাপ কমাতে বিশ্রাম জরুরি।

5/12

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

আত্মবিশ্বাস বাড়বে, নেতৃত্ব দেওয়ার সুযোগ আসতে পারে। নতুন পরিকল্পনা শুরু করার পক্ষে দিনটি ভালো। অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনা রয়েছে। তবে অহংকার এড়িয়ে চলাই শ্রেয়।

6/12

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

কাজে মনোযোগ দিলে সাফল্য মিলবে। হঠাৎ কোনও সুখবর পেতে পারেন। স্বাস্থ্য মোটামুটি থাকবে, তবে ক্লান্তি বাড়তে পারে। পরিবারের সঙ্গে আলোচনা করে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিন।

7/12

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

সম্পর্কের ক্ষেত্রে পজিটিভ পরিবর্তন আসবে। কর্মক্ষেত্রে উন্নতির ইঙ্গিত রয়েছে। আর্থিক দিক মজবুত হবে। তবে আইনি বিষয়ে সতর্ক থাকা প্রয়োজন।

8/12

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে পারেন, কিন্তু সাহস থাকলে জয় আপনারই। গোপন শত্রুর থেকে সাবধান থাকুন। ব্যবসায় লাভের ইঙ্গিত আছে। প্রিয়জনের পরামর্শ কাজে লাগবে।

9/12

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

ভ্রমণের যোগ রয়েছে। উচ্চশিক্ষা বা নতুন প্রশিক্ষণে সুযোগ আসতে পারে। আর্থিক দিক থেকে দিনটি শুভ। পরিবারে আনন্দের পরিবেশ থাকবে।

10/12

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

কর্মক্ষেত্রে চাপ বাড়লেও ফল মিলবে। ঊর্ধ্বতনদের নজরে আসতে পারেন। অর্থ বিনিয়োগে ভেবেচিন্তে পদক্ষেপ নিন। স্বাস্থ্য ভালো রাখতে নিয়মিত রুটিন মেনে চলুন।

11/12

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

নতুন সম্পর্ক বা অংশীদারিত্বে লাভ হতে পারে। সামাজিক কাজে অংশগ্রহণের সুযোগ পাবেন। আর্থিক দিক স্থিতিশীল থাকবে। মানসিকভাবে ইতিবাচক থাকার চেষ্টা করুন।

12/12

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

সৃজনশীল কাজে সাফল্য মিলবে। প্রেমের সম্পর্কে সুখবর পেতে পারেন। অফিসে দায়িত্ব বাড়বে। স্বাস্থ্য নিয়ে একটু সচেতন থাকাই ভালো।                                                                                                                 (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)  

