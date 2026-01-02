English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • Ajker Rashifal | Horoscope Today: কেরিয়ারে বড় সাফল্য সিংহের, স্বাস্থ্যের প্রতি যত্নশীল না হলেই বিপদ বৃশ্চিকের...

Ajker Rashifal | Horoscope Today: কেরিয়ারে বড় সাফল্য সিংহের, স্বাস্থ্যের প্রতি যত্নশীল না হলেই বিপদ বৃশ্চিকের...

Ajker Rashifal, January 02 2026, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন?  

| Jan 02, 2026, 10:20 AM IST
1/12

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

মেষ রাশির জাতকদের জন্য আজ সম্পর্কগুলো আরও গভীর হবে। আপনি পরিবার এবং আত্মীয়দের সঙ্গে বেশি সময় কাটাবেন, এবং তথ্য শেয়ার করতে মনোযোগ দেবেন। কাজে আপনার সক্রিয়তা এবং শৃঙ্খলা আপনাকে অন্যদের থেকে এগিয়ে রাখবে। ভ্রমণের সুযোগও শুভ এবং আনন্দদায়ক হবে।

2/12

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

আর্থিক দিক থেকে আপনি অসাধারণ প্রস্তাব পেতে পারেন। প্রিয়জনদের সঙ্গে আনন্দময় মুহূর্ত ভাগ করার সুযোগ থাকবে, এবং আপনার আত্মবিশ্বাস শীর্ষে থাকবে।

3/12

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

আপনি ভালো খবর পাবেন এবং যোগাযোগের মাধ্যমে উপকারিত হবেন। নম্রতার সঙ্গে এগিয়ে চললে কাজের ক্ষেত্রে একটি বিশেষ অবস্থান প্রতিষ্ঠা করতে পারবেন। আপনি আপনার সাফল্য প্রিয়জনদের সঙ্গে ভাগ করে নেবেন।

4/12

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

পেশাগত বিষয়ে খুব সাবধান থাকতে হবে। অবহেলা করলে তা মূল্যবান হতে পারে, তাই প্রতিটি কাজ ধীরে ও বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে সম্পন্ন করুন। খরচ এবং বিনিয়োগ নিয়ে ধৈর্য ধারণ করুন এবং প্রলোভন থেকে দূরে থাকুন। দূরবর্তী স্থানে ভ্রমণের সম্ভাবনা রয়েছে, তবে লেনদেনে স্বচ্ছতা বজায় রাখুন।  

5/12

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

সিংহ রাশির জাতকদের জন্য আজ তাদের কেরিয়ারে একটি বড় সাফল্যের দিন। আপনি বড় লক্ষ্য স্থির করবেন এবং সেগুলি অর্জনের জন্য সঠিকভাবে ঝুঁকি নেবেন। সমাজ এবং অফিসে আপনার প্রভাব বৃদ্ধি পাবে। আলোচনার সময় আপনি অত্যন্ত প্রভাবশালী হবেন। নতুন সুযোগ গ্রহণের জন্য উচ্ছ্বাস বজায় রাখুন।

6/12

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

কন্যা রাশির জাতকদের জন্য আজ একটি সফল দিন। ব্যবস্থাপনাগত কাজগুলিতে আপনার দক্ষতা দৃঢ় হবে এবং আপনি বয়োজেষ্ঠদের আশীর্বাদ পাবেন। পৈতৃক বিষয়গুলির বাধা দূর হবে। সমাজে আপনার সম্মান বৃদ্ধি পাবে এবং আপনি সক্রিয়ভাবে আপনার লক্ষ্য অর্জন করবেন।  

7/12

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

ধর্মীয় অনুষ্ঠানে আপনার আগ্রহ বাড়বে এবং আপনি নির্ভয়ে এগিয়ে যাবেন। পুরানো বাধাগুলি স্বয়ংক্রিয়ভাবে দূর হবে। আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে নেওয়া সিদ্ধান্তগুলি আর্থিক লাভ আনবে, এবং প্রিয়জনদের পূর্ণ সমর্থন পাবেন।

8/12

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

আবেগ নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে। অপরিচিতদের ওপর অন্ধ বিশ্বাস করা উচিত নয়। স্বাস্থ্যের প্রতি যত্নশীল হন এবং আর্থিক লেনদেনে পুরোপুরি স্বচ্ছতা বজায় রাখুন। প্রিয়জনদের পরামর্শ মূল্যবান, এটি আপনাকে কঠিন পরিস্থিতি কাটিয়ে উঠতে সাহায্য করবে।

9/12

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

ধনু রাশির জাতকদের জন্য জমি ও সম্পত্তি সংক্রান্ত বিষয়গুলো দ্রুত এগিয়ে যাবে। বৈবাহিক জীবনে ভালোবাসা ও বিশ্বাস বৃদ্ধি পাবে। কর্মজীবনে লাভের সম্ভাবনা রয়েছে, এবং আপনার বিস্তৃত চিন্তাভাবনা সফলতা এনে দেবে। সিনিয়রদের সঙ্গে বৈঠকগুলোর ফলাফল ইতিবাচক হবে।

10/12

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

কার্যক্ষমতা উপর মনোযোগ দেওয়া উচিত। আপনি উপযুক্ত ব্যবসায়িক প্রস্তাব পাবেন, তবে কাগজপত্রের দিকে সতর্ক থাকতে হবে। সাদা কলারের প্রতারণাকারীদের থেকে সাবধান থাকুন। কঠোর পরিশ্রম আপনাকে আপনার অবস্থান বজায় রাখতে সাহায্য করবে; অপ্রয়োজনীয় আলোচনা এড়িয়ে চলুন।

11/12

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

আজ কুম্ভ রাশির জাতকদের জন্য আনন্দদায়ক দিন হবে। আপনি বন্ধুদের সঙ্গে ভালো সময় কাটাবেন এবং আপনার বুদ্ধিমত্তা দিয়ে সবাইকে আকর্ষণ করবেন। আপনি পরীক্ষা ও প্রতিযোগিতায় ভালো ফল করবেন এবং আপনার পরিশ্রমের ফলস্বরূপ সফলতা পাবেন। তবে পেশাগত বিষয়ে সতর্ক থাকা ভুলবেন না।

12/12

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

মীন রাশির জাতকদের আজ তাড়াহুড়ো করে কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত নয়। ঘর ও পরিবারের মধ্যে শান্তি ও সামঞ্জস্য বজায় রাখার দিকে মন দিন। ঝগড়া বা বিরোধ এড়িয়ে চললে আপনার জন্য ভালো হবে। নিজের ব্যক্তিগত বিষয় গোপন রাখুন এবং ধৈর্য ধরে এগোলে জীবনে স্বস্তি ও আরাম বাড়বে।                                                                               (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

