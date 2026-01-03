Ajker Rashifal | Horoscope Today: উন্নতির নতুন পথ খুলবে মিথুনের, জেদ করলেই বাধা আসতে পারে ধনুর...

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Ajker Rashifal, January 03 2026, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন?  

| Jan 03, 2026, 10:55 AM IST
1/12

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

আপনার কাজের পরিধি বাড়বে। সহকর্মীদের সঙ্গে বন্ধুত্ব আরও বৃদ্ধি পাবে। লক্ষ্যভিত্তিক মনোযোগ আপনাকে বড় সাফল্য দিতে পারে। সামাজিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ বেড়ে যাবে। আপনার খ্যাতি উন্নত হবে।

2/12

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

প্রিয়জনদের সঙ্গে সময় কাটানোর দিন। আপনার অর্থ ব্যবস্থাপনা উন্নত হবে। বয়োজ্যেষ্ঠদের আশীর্বাদে অসম্পূর্ণ কাজগুলো শেষ হবে। আপনার বিনয় ও জ্ঞান সর্বত্র প্রশংসিত হবে। বন্ধুদের পর্যাপ্ত সহযোগিতা পাবেন, যা আপনার আত্মবিশ্বাসকে অনেক বাড়িয়ে দেবে।

3/12

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

অগ্রগতির নতুন পথ খুলে যাবে। আপনি অন্যের প্রত্যাশা পূরণ করতে সক্ষম হবেন। পরিকল্পিতভাবে কাজ করলে সুবিধা হবে। আপনার মিষ্টি আচরণ ব্যক্তিগত সম্পর্ককে আরও গভীর করবে। ভ্রমণের সুযোগও থাকবে।

4/12

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

অর্থসংক্রান্ত বিষয়ে সতর্ক থাকা প্রয়োজন। খরচ বেড়ে যেতে পারে, তাই বাজেট মেনে চলুন। আইনগত বিষয়ে ধৈর্যই বুদ্ধিমানের কাজ। তবে কর্তৃপক্ষের সহযোগিতা পাবেন। আজ ঝুঁকিপূর্ণ বিনিয়োগ এড়িয়ে চলাই ভালো।

5/12

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

সিংহ রাশির জন্য দারুণ দিন। আপনার ব্যবস্থাপনার দক্ষতা প্রশংসিত হবে, এবং মর্যাদা ও অবস্থানের বৃদ্ধি দেখা দিচ্ছে। গুরুত্বপূর্ণ আলোচনায় আপনি নিজের কথা ভালোভাবে প্রকাশ করতে সক্ষম হবেন। আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে নেওয়া সিদ্ধান্ত আপনাকে গুরুত্বপূর্ণ আর্থিক লাভ দিতে পারে।

6/12

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

আপনার সৃজনশীল চিন্তা ও ইতিবাচক আচরণে সবাই মুগ্ধ হবে। প্রশাসনিক কাজে আপনার সক্রিয়তা বাড়বে। পরিবারের সঙ্গে ভালোবাসার সম্পর্ক দৃঢ় থাকবে এবং বয়োজ্যেষ্ঠদের সহযোগিতা আপনার সাফল্যের পথ প্রশস্ত করবে।

7/12

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

ভাগ্য সহায়ক থাকবে। আপনার ব্যবস্থাপনার দক্ষতা লাভ বাড়াতে সাহায্য করবে। আধ্যাত্মিক কাজে আগ্রহ বাড়বে এবং সমাজসেবামূলক কাজে যুক্ত হওয়ার সুযোগ পাবেন। আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে কাজ করুন, আজ কোনো দ্বিধার প্রয়োজন নেই।

8/12

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

বিশেষভাবে নিজের স্বাস্থ্যের যত্ন নেওয়া দরকার। কর্মক্ষেত্রে চাপ অনুভব হতে পারে, তাই কাজের ফাঁকে অবশ্যই বিশ্রাম নিন। অন্যের ভুল ক্ষমা করতে শিখুন। ব্যক্তিগত সম্পর্কে সঙ্গীর সহযোগিতা আপনাকে মানসিক শান্তি দেবে।

9/12

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

ধনু রাশির মানুষেরা দলবদ্ধভাবে কাজ করে দারুণ ফল পাবেন। কর্মক্ষেত্রের আলোচনায় আপনার মতামত গুরুত্ব পাবে। অহংকার ও জেদ থেকে দূরে থাকুন, নাহলে কাজে বাধা আসতে পারে। লেনদেনে স্বচ্ছতা বজায় রাখুন এবং প্রিয়জনদের সঙ্গে সুখ ভাগ করে নিন।  

10/12

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

কর্মক্ষেত্রে আপনার দক্ষতা স্পষ্টভাবে ফুটে উঠবে। সহকর্মীদের সহযোগিতায় অসম্পূর্ণ কাজগুলো শেষ হবে। তবে ব্যক্তিগত বিষয়ে কিছুটা দেরি হতে পারে। ঝুঁকিপূর্ণ কাজ এড়িয়ে চলুন এবং যুক্তি দিয়ে নিজের কথা তুলে ধরুন।

11/12

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

আপনি বন্ধুদের সঙ্গে সময় কাটাবেন এবং শেখানো–সংক্রান্ত কাজে আগ্রহ বাড়বে। যে কাজই আপনি হাতে নেবেন, তা সময়মতো শেষ করতে পারবেন। নিজের বিনয় বজায় রাখুন, এতে আপনার সম্পর্ক আরও দৃঢ় হবে।

12/12

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

নিজের স্বার্থের বাইরে গিয়ে কাজ করুন। অতিথিদের আগমনে বাড়িতে আনন্দ ও চঞ্চলতা আসবে। কর্মক্ষেত্রে কাজের গতি বাড়বে, তবে তাড়াহুড়ো করে কোনো সিদ্ধান্ত নেবেন না। বয়োজ্যেষ্ঠদের সম্মান করলেই আপনার অগ্রগতি হবে।       (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

