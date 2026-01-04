Ajker Rashifal | Horoscope Today: তাড়াহুড়ো ক্ষতি করতে পারে সিংহের, দাম্পত্য জীবন সুখের জোয়ার মকরের...

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Ajker Rashifal, January 04 2026, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন?

Jan 04, 2026, 10:53 AM IST
মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

আবেগগত সংবেদনশীলতা বাড়তে পারে। অপ্রয়োজনীয় কথোপকথন এবং অন্যের বিষয়ে জড়ানো এড়ানো ভালো। ঊর্ধ্বতনদের পরামর্শ উপকারী হবে। আপনি ঘর ও পরিবারের সম্পর্কিত দায়িত্বগুলি গুরুত্বসহকারে নেবেন। ধৈর্য ও বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে নেওয়া সিদ্ধান্ত দীর্ঘমেয়াদে উপকারী হবে।

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

পরিবারের ও ঘনিষ্ঠজনের সুখ আপনার প্রধান প্রাধান্য হবে। তাড়াহুড়ো ও অহংকার এড়িয়ে চলুন। আজ প্রয়োজনীয় সাফল্য মিলতে পারে। ভ্রাতৃত্ব ও সহযোগিতার মনোবল বাড়বে। প্রভাব ও সম্মান বৃদ্ধির সম্ভাবনা রয়েছে। আলস্য দূর করে সক্রিয় থাকা গুরুত্বপূর্ণ।

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

পরিবারে সমন্বয় বজায় থাকবে এবং সম্পর্ক আরও মধুর হবে। সামাজিক যোগাযোগ বৃদ্ধি পাবে, যার ফলে উৎসবমুখর পরিবেশ তৈরি হবে। কর্মজীবন ও ব্যবসায় গতি পাবে। বক্তব্য ও আচরণের মাধ্যমে মানুষের মন জয় করতে সক্ষম হবেন। অতিথি আগমন হতে পারে। বড় লক্ষ্য স্থির করার সময় এসেছে।

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

আপনি ঘর ও পরিবারের আরাম-সুবিধার দিকে মনোযোগ দেবেন। শিল্পকলা ও সৃজনশীল কাজে আগ্রহ বাড়বে। কথাবার্তা ও সিদ্ধান্তে ধৈর্য প্রয়োজন হবে। আপনি আবেগগতভাবে শক্তিশালী বোধ করবেন। নতুন উদ্যোগ শুরু করার সম্ভাবনা রয়েছে। যোগাযোগ ও পরিচিতির মাধ্যমে উপকার মিলবে।

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

খরচ নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন। কাজ সাধারণ থাকবে, তবে ভবিষ্যতের পরিকল্পনার দিকে মনোযোগ দেবেন। ধর্মীয় ও দাতব্য কাজে আগ্রহ বৃদ্ধি পাবে। তাড়াহুড়ো ক্ষতি করতে পারে, তাই সংযম পালন করুন।

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

ব্যবসায়িক পরিকল্পনা এগোবে। লক্ষ্য পরিষ্কার থাকবে এবং পরিশ্রমের ফল মিলবে। প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কাজে সাফল্য আসবে। খরচ নিয়ন্ত্রণ ও শৃঙ্খলা বজায় রাখা জরুরি হবে। নতুন সুযোগ আসতে পারে।  

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

সরকারি বা ব্যবস্থাপনাসংক্রান্ত কাজে অগ্রগতি হবে। ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে সমন্বয় তৈরি হবে। কর্মজীবনে ইতিবাচক ফল মিলবে। সুনাম ও সম্মান বাড়বে। প্রতিযোগিতায় এগিয়ে থাকার সুযোগ আসবে।

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

 যোগাযোগ ও পরিচিতির পরিধি বাড়বে। ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক কাজে আগ্রহ বৃদ্ধি পাবে। ব্যবসায় উন্নতির সম্ভাবনা রয়েছে। ভ্রমণের যোগ রয়েছে। পরিবারের সমর্থন পাবেন।

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

দিনটি মিশ্র ফল নিয়ে আসবে। ঝুঁকিপূর্ণ সিদ্ধান্ত এড়িয়ে চলা জরুরি। লেনদেনের ক্ষেত্রে সতর্ক থাকুন। স্বাস্থ্যের প্রতি অবহেলা করবেন না। বয়োজ্যেষ্ঠদের পরামর্শ উপকারী হবে। সংযম ও সতর্কতা রাখলে দিনটি ধীরে ধীরে ভালো যাবে।

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

অংশীদারিত্ব ও সম্পর্কের ক্ষেত্রে শক্তি বাড়বে। লক্ষ্য সময়ের আগেই পূরণ করার চেষ্টা থাকবে। দাম্পত্য জীবন সুখকর হবে। নেতৃত্বের গুণ প্রকাশ পাবে। স্থায়িত্ব ও লাভের সম্ভাবনা রয়েছে।

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

কাজের ক্ষেত্রে সতর্ক থাকা প্রয়োজন। আর্থিক বিষয়ে সাবধান থাকুন। বিভ্রান্ত হওয়া থেকে দূরে থাকুন। খাবার ও স্বাস্থ্যের দিকে খেয়াল রাখুন। ভেবেচিন্তে পদক্ষেপ নিলে ক্ষতি এড়ানো যাবে।

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

আপনি বন্ধু ও পরিবারের সঙ্গে ভালো সময় কাটাবেন। সম্পর্কের মধ্যে মিষ্টতা বাড়বে। পেশাগত জীবন মসৃণ ও স্বচ্ছন্দ থাকবে। সৃজনশীলতা ও বুদ্ধিমত্তা আপনাকে উপকার দেবে। প্রেম ও আবেগের বিষয়ে সাফল্য পাওয়া সম্ভব।                                                                                                                                                         (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

