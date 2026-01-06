English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • Ajker Rashifal | Horoscope Today: নম্র থাকলে সবাইকে পাশে পাবেন মিথুন, দেরি করে সিদ্ধান্ত নিলেও ভালো হবে কুম্ভের...

Ajker Rashifal | Horoscope Today: নম্র থাকলে সবাইকে পাশে পাবেন মিথুন, দেরি করে সিদ্ধান্ত নিলেও ভালো হবে কুম্ভের...

Ajker Rashifal, January 06 2026, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন?

| Jan 06, 2026, 09:18 AM IST
1/12

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

কথোপকথনে বিতর্ক এড়িয়ে চলুন এবং নম্র থাকুন। অহংকারকে সম্পর্কের ওপর প্রাধান্য দিতে দেবেন না। কাজের জায়গায় ব্যবস্থাপনা ও সংগঠন মজবুত করা আপনার জন্য লাভজনক হবে।

2/12

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

সামাজিক ক্ষেত্রে সফলতা পাবেন, এবং ভাই-বোন ও সহকর্মীদের থেকে স্নেহ বাড়বে। গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়ার সম্ভাবনা আছে, তাই সতর্ক থাকুন। ব্যবসায়িক কাজে আপনার দূরদৃষ্টি কাজে লাগবে, এবং পেশাগত কাজ ভালো হবে। পড়াশোনায় চেষ্টা সফল হবে, এবং আপনার মর্যাদা ও অবস্থান উন্নত হবে।

3/12

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

কেউ আপনাকে বিভ্রান্ত করতে না পারে, তাই নিজের কাজ এবং প্রতিষ্ঠানের ওপর মনোযোগ দিন। স্বাস্থ্যের দিকে সতর্ক থাকা জরুরি, তাই রুটিন ঠিক করুন। আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে এগোন এবং নম্র থাকলে সবাই আপনার পাশে থাকবে।

4/12

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

প্রশাসনিক কাজে শক্তি থাকবে এবং জমি বা সম্পত্তি সংক্রান্ত বিষয়ে সফল হবেন। নতুন আয়ের পথ খুলতে পারে, এবং কেরিয়ারে লাভের সম্ভাবনা থাকবে। অংশীদারদের মধ্যে বিশ্বাস বাড়বে এবং পেশাজীবীদের মন জয় করতে পারবেন। আপনার লক্ষ্য পূরণে মনোযোগ রাখুন।

5/12

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

সম্পর্ক ভালো করতে কিছু চেষ্টা করতে হবে। বিদেশ বা দূরের জায়গা সংক্রান্ত বিষয় আজ মিটে যেতে পারে। লেনদেনে সতর্ক থাকুন এবং নিয়ম মেনে চলুন।  

6/12

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

কাজে আপনি নিয়ম ও শৃঙ্খলা মেনে চলবেন, যার ফল শিগগিরই পাবেন। প্রশাসনিক ও ব্যবস্থাপনার কাজে উন্নতি হবে এবং গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলো আগ্রহ নিয়ে শেষ করতে পারবেন।

7/12

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

আত্মীয়দের সঙ্গে সময় কাটানোর সুযোগ পাবেন এবং বাড়িতে আনন্দের পরিবেশ থাকবে। দায়িত্ব পালনে আপনি সবার আগে থাকবেন। কাজের প্রয়োজনে ভ্রমণের সম্ভাবনাও আছে। সহকর্মীদের সহযোগিতায় আপনার কাজে কাঙ্ক্ষিত সাফল্য আসবে।

8/12

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

নানা কাজে শুভ ফল পাবেন এবং আর্থিক ও সামাজিক বিষয়ে উন্নতি হবে। নিজের সৃজনশীল দক্ষতা দিয়ে বড় লক্ষ্য অর্জনে সফল হবেন।

9/12

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

স্বাস্থ্যের ব্যাপারে অসতর্ক হওয়া উচিত নয়। আত্মবিশ্বাস রাখুন, তবে কথা ও আচরণে সংযম বজায় রাখুন। আজ বুদ্ধি ও বুঝে চলাই আপনার জন্য সবচেয়ে ভালো।

10/12

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

লাভের দিক ভালো হবে এবং লেনদেনে আপনি সফল হবেন। পরিকল্পনা শেষ করার কাজে গতি আনুন। অংশীদারিত্বের কাজে স্থিরতা আসবে এবং আর্থিক অবস্থা শক্ত হবে। মান-সম্মান বাড়বে, এতে আনন্দ পাবেন।

11/12

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

কাজে ধীরে ও সাবধানে এগোতে হবে। আজ ঋণ নেওয়া বা দেওয়া এবং মুখে মুখে কোনো কথা দেওয়া এড়িয়ে চলুন। কিছু বিষয়ে একটু দেরি করে সিদ্ধান্ত নিলে ভালো হবে।

12/12

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

মীন রাশির জাতকদের জন্য ব্যবসায় ভালো দিন। আপনি নতুন ও ভিন্ন ধরনের কাজ শুরু করতে পারেন, এতে কাজ দ্রুত এগোবে। লাভ বাড়ার সুযোগ আছে।                                                                                           (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)  

