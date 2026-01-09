English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • Ajker Rashifal | Horoscope Today: নিজের প্রয়োজনের দিকে মনযোগ দিন মিথুন, সুযোগ হাতছাড়া করবেন না মীন...

Ajker Rashifal | Horoscope Today: নিজের প্রয়োজনের দিকে মনযোগ দিন মিথুন, সুযোগ হাতছাড়া করবেন না মীন...

Ajker Rashifal, January 09 2026, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন?

| Jan 09, 2026, 09:41 AM IST
1/12

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করুন এবং দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে পালন করুন। পেশাগত কাজের স্পষ্টতা বাড়ানো আপনার জন্য উপকারি হবে। কাজের উপর সম্পূর্ণ মনোযোগ দিন, কারণ কেবল বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে কাজ করলে প্রত্যাশিত ফল পাবেন।

2/12

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

আর্থিক কর্মকাণ্ড বাড়বে, এবং অভিজ্ঞদের থেকে শেখা ও পরামর্শ নেওয়ার মাধ্যমে অগ্রগতি হবে। পড়াশোনা ও শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে এগিয়ে থাকবেন।

3/12

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

আবেগীয় সমতা বজায় রাখুন এবং প্রিয়জনদের অবহেলা করবেন না। ব্যক্তিগত বিষয়ের প্রতি আগ্রহ বাড়বে, তাই নিজের প্রয়োজনের দিকে মনযোগ দিয়ে সহজভাবে এগোন।

4/12

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

কোনও বড় অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়ার সুযোগ পেতে পারেন। আপনার আচরণ হবে খুবই আকর্ষণীয়। সাহস ও আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে এগিয়ে যাবেন, আর সব ক্ষেত্রেই শুভতা বজায় থাকবে।

5/12

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

জীবনযাত্রার মান উন্নত হবে, আর বাড়িতে অতিথি আসা-যাওয়া লেগেই থাকতে পারে। খাবারদাবার ভালো হবে এবং আপনি সবার প্রতি সম্মান দেখাবেন। নিরাপত্তা বিষয়েও আগ্রহ থাকবে এবং চারদিকে শুভতা ছড়িয়ে পড়বে।

6/12

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

এমন আকর্ষণীয় প্রস্তাব পেতে পারেন, যা আপনার ব্যক্তিত্বকে আরও শক্তিশালী করবে। আজ পুরোনো বা ঝুলে থাকা বিষয়গুলোর সমাধান আপনার অনুকূলে হতে পারে। কথা বলার সময় সংযম বজায় রাখুন।

7/12

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

বিচক্ষণতার সঙ্গে এগিয়ে যান এবং কাছের মানুষের সহায়তা নিন। অতিরিক্ত উৎসাহে ভুল সিদ্ধান্ত নেবেন না। বিরোধীদের ব্যাপারে সতর্ক থাকুন এবং গুজবে কান দেবেন না।

8/12

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

পেশাগত কাজ সময়মতো শেষ করতে পারবেন এবং আর্থিক লাভ প্রত্যাশার চেয়েও বেশি হতে পারে। সরকারি ও প্রশাসনিক কাজে সাফল্য পাবেন। উল্লেখযোগ্য কাজের মাধ্যমে আপনার প্রভাব বাড়বে। আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে নিজের লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যান।

9/12

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

পদমর্যাদা ও সম্মান বাড়ার ইঙ্গিত রয়েছে। প্রশাসনিক ও পেশাগত ক্ষেত্রে সাফল্য পাবেন। মনে সাফল্যের অনুভূতি থাকবে এবং লাভের নতুন সুযোগ তৈরি হবে। গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব পেতে পারেন, আর সবার সমর্থন ও সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে।

10/12

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

ধর্ম, বিশ্বাস ও আধ্যাত্মিকতার প্রতি আগ্রহ বাড়বে। বিনোদনমূলক কাজকর্মে অংশ নেওয়া এবং ভ্রমণের সম্ভাবনাও রয়েছে। আয় ভালো হবে এবং উচ্চশিক্ষার দিকে মনোযোগ দেবেন। বিনয়ী মনোভাব বজায় রাখুন।

11/12

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

অতিরিক্ত উৎসাহে কোনও কাজ করবেন না এবং খারাপ সঙ্গ এড়িয়ে চলুন। ধৈর্য ধরে নিজের কাজ এগিয়ে নিয়ে যান। কাছের মানুষের সহযোগিতা পাবেন।

12/12

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

ব্যক্তিগত জীবন সুখের হবে, এবং আপনার সঙ্গী কোনও বড় সাফল্য অর্জন করতে পারেন। আবেগের বন্ধন আরও দৃঢ় হবে এবং প্রয়োজনীয় লক্ষ্যগুলো পূরণ করতে পারবেন। আত্মবিশ্বাস বাড়বে, ফলে গুরুত্বপূর্ণ কাজে সাফল্যের সম্ভাবনাও বেড়ে যাবে। সুযোগ এলে তা কাজে লাগাতে ভুলবেন না।                                                                                              (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)  

