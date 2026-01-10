English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Ajker Rashifal | Horoscope Today: অলসতা ত্যাগ করলেই জয় কর্কটের, সরকারি কাজে সাফল্য ধনুর...

Ajker Rashifal, January 10 2026, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন?

| Jan 10, 2026, 10:31 AM IST
মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

মেষ রাশির জাতকদের জন্য আজ সেবামূলক কাজে মনোযোগ বাড়ানোর দিন। কর্মজীবন ও ব্যবসায় কঠোর পরিশ্রমের ওপর বেশি গুরুত্ব থাকবে। ঊর্ধ্বতনদের নির্দেশনা সঠিকভাবে মেনে চলুন। লোভ, প্রলোভন বা অন্যদের প্রভাব এড়ান। কথাবার্তা ও আচরণ যুক্তিসঙ্গত রাখুন। ধৈর্য ধরে বাধা দূর করুন।

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

বৃষ রাশির জাতকদের জন্য এখন কর্মজীবনে গতি দেখানোর সময়। বন্ধুদের সঙ্গে সমন্বয় উন্নত হবে এবং লক্ষ্যপানে দৃঢ় থাকবেন। শিক্ষামূলক কাজে ইতিবাচক ফলাফল আসবে। আর্থিক বিষয়ে অন্যদের থেকে এগিয়ে থাকবেন। বাড়ি ও পরিবারের পরিবেশ সুখী ও আরামদায়ক থাকবে।

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

তাড়াহুড়ো এড়ানোর পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। অন্যের কথায় প্রভাবিত হয়ে বড় কোনো সিদ্ধান্ত নেবেন না। পারিবারিক বিষয়ে হস্তক্ষেপ এড়ান এবং প্রিয়জনদের সঙ্গে সম্পর্ককে মধুর রাখুন। গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে বিবেচনা ব্যবহার করুন এবং গুজবের প্রতি বিশ্বাস করবেন না।

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

কর্কট রাশির জাতকেরা আজ ব্যবসায় মনোযোগ দেবেন। সামাজিক সম্পর্ক গড়ে তোলায় সফল হবেন। আপনার সম্পর্কের জাল বিস্তৃত হবে এবং সাহস ধরে থাকবে। অলসতা ত্যাগ করুন, কারণ আজ পরিবেশ আপনার অনুকূলে আছে। চাকরি ও ব্যবসায় গতি থাকবে।

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

 মানসম্মান বাড়বে এবং কাজের বিস্তার বাড়ানোর ওপর গুরুত্ব থাকবে। বাড়ির পরিবেশ উত্সবমুখর হতে পারে। আকর্ষণীয় প্রস্তাব পাবেন এবং ব্যক্তিজীবনে শুভতা থাকবে। প্রথা ও শিষ্টাচার অনুসরণ করুন।

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

আবেগপূর্ণ সম্পর্ক মজবুত হবে এবং মানুষ আপনার সাহস দেখে মুগ্ধ হবে। আটকে থাকা কাজগুলো অগ্রগতি লাভ করবে এবং জীবনের মান উন্নতি হবে। প্রিয়জনদের সঙ্গে দেখা হওয়ার সুযোগও থাকতে পারে।

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

কাজে অসতর্কতা দেখাবেন না এবং প্রয়োজনীয় কাজ সময়মতো শেষ করুন। খরচ ও বিনিয়োগে সতর্ক থাকুন। ভ্রমণ সম্ভব, তবে তাড়াহুড়ো করে কোনো পদক্ষেপ নেবেন না।

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

বৃশ্চিক রাশির জাতকদের জন্য আজ আর্থিক লাভের নতুন সুযোগ আসবে। নেতৃত্বের গুণ প্রকাশ পাবে এবং কর্মজীবনে ইতিবাচকতা থাকবে। ব্যবসায়িক বিষয়ে কাঙ্ক্ষিত ফলাফল আসবে। নতুন আয়ের উৎস উন্মোচিত হবে এবং বাড়িতে সুখ থাকবে।

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

সরকারি কাজে সাফল্য আসবে এবং হয়তো পুরস্কারও মিলবে। কর্মকর্তাদের সঙ্গে আপনার সম্পর্ক খুবই ভালো থাকবে।

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

মকর রাশির জাতকদের ভাগ্য শক্তিশালী থাকবে। ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক কাজে আগ্রহ বাড়বে। কর্মক্ষেত্রে আপনার সক্রিয়তা আটকে থাকা কাজ মিটিয়ে দেবে। আর্থিক লাভ বাড়বে এবং আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পাবে।

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

ঝুঁকিপূর্ণ কাজ এড়িয়ে চলুন এবং স্বাস্থ্যের দিকে বিশেষ নজর দিন। বয়োজ্যেষ্ঠদের পরামর্শ মেনে চলুন এবং তাড়াহুড়ো করে কোনো আপস করবেন না। কথাবার্তায় সংযম রাখুন এবং ঝামেলা বা বিবাদ থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করুন।

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

ব্যবসায় স্থিরতা আসবে এবং সহকর্মীদের পূর্ণ সহযোগিতা পাবেন। খাবারদাবার ও জীবনযাত্রার দিকে খেয়াল রাখা জরুরি। কাজের পরিকল্পনাগুলো দ্রুত এগিয়ে নেওয়ার জন্য এটি উপযুক্ত সময়।                                                                          (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)  

