Ajker Rashifal | Horoscope Today: তর্ক-বিতর্ক এড়িয়ে চলাই ভালো বৃষের, পরিবার-পেশা উভয় দিকেই লাভ মকরের...

Zee News Bengali
Ajker Rashifal, January 11 2026, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন?

| Jan 11, 2026, 09:57 AM IST
মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

মেষ রাশির জাতকরা আজ কর্মজীবন এবং ব্যবসায় সবাইকে নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবেন। অংশীদারিত্ব বাড়ানোর প্রচেষ্টা সফল হতে পারে। জমি এবং সম্পত্তি সম্পর্কিত কাজে অগ্রগতি হবে। নেতৃত্বের গুণাবলী শক্তিশালী হবে, তবে ঝুঁকিপূর্ণ কাজে না যাওয়া ভালো। খাদ্যাভ্যাস বজায় রাখুন এবং অবহেলা এড়িয়ে চলুন।

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

কঠোর পরিশ্রম ও নিষ্ঠা ভালো ফল দেবে। কর্মস্থলে মনোযোগ থাকবে এবং সহকর্মীরা সহায়তা করবে। ব্যক্তিগত বিষয়ে আগ্রহ বাড়বে। তর্ক-বিতর্ক এড়িয়ে চলুন এবং স্বাস্থ্যের দিকে খেয়াল রাখুন। 

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

মিথুন রাশির জাতকদের সৃজনশীলতা এবং উপলব্ধি বাড়বে। কর্মজীবন ও ব্যবসায় ইতিবাচক ফল আসতে পারে। কাজ এগোবে সহযোগিতা নিয়ে এবং ভালো খবর আসতে পারে। গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোতে গতি থাকবে।

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

গৃহস্থালি ব্যাপারে ধৈর্য ও সমতা বজায় রাখা জরুরি। যোগাযোগ কার্যকর হবে, তবে জেদ ও অহংকার এড়ানো উচিত। আর্থিক দিক ভালো হতে পারে। অনুভূতির ভিত্তিতে বড় সিদ্ধান্ত নেবেন না।

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

সিংহ রাশির জাতকরা আজ কাজ বাড়ানোর কথা ভাবতে পারেন। আত্মবিশ্বাস বাড়বে এবং সামাজিক কাজে অংশ নেবেন। ভ্রমণের সুযোগও আসতে পারে।

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

বাড়ি ও পরিবারে আনন্দের পরিবেশ থাকবে। সম্মান ও মর্যাদা বাড়বে এবং জীবনযাত্রার মান উন্নত হবে। কথা বলার ধরণ ও আচরণ সবার ওপর ভালো প্রভাব ফেলবে। ধর্মীয় ও দানমূলক কাজে অংশগ্রহণ বাড়তে পারে।

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

সৃজনশীল কাজ করলে লাভ হবে। ব্যবসার কাজ এগোবে এবং নিজের উপর ভরসা বাড়বে। পরিবার পাশে থাকবে। স্বাস্থ্যের দিকে খেয়াল রাখা দরকার।  

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

বিদেশ–সংক্রান্ত বিষয় ও বিনিয়োগে তৎপরতা বাড়বে। খরচ নিয়ন্ত্রণ করা কিছুটা কঠিন হতে পারে। চুক্তির ক্ষেত্রে তাড়াহুড়ো এড়িয়ে চলুন এবং বাজেট মেনে কাজ করুন।

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

আর্থিক বিষয়ে ইতিবাচক ইঙ্গিত পাওয়া যাবে। ঊর্ধ্বতনদের আস্থা অর্জিত হবে এবং কর্মজীবনে উন্নতির সম্ভাবনা রয়েছে। পরিকল্পনাগুলো প্রত্যাশামতো এগোবে।

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

শাসন ও প্রশাসন–সংক্রান্ত কাজে আগ্রহ বাড়বে। পারিবারিক ও পেশাগত—উভয় দিক থেকেই সহযোগিতা পাওয়া যাবে। বড় ভাবনা নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার জন্য এটি একটি ভালো দিন।  

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

ভাগ্য অনুকূলে থাকবে এবং কর্মক্ষেত্রে নতুন সুযোগ আসবে। আর্থিক অবস্থা মজবুত থাকবে। ধর্ম ও বিশ্বাসের প্রতি আগ্রহ বাড়বে।

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

পারিবারিক সহযোগিতা কাজকে আরও সহজ করে তুলবে। শৃঙ্খলা ও ধৈর্যের সঙ্গে এগোলে অগ্রগতি হবে। স্বাস্থ্যের বিষয়ে সতর্ক থাকুন এবং কোনও ধরনের অবহেলা এড়িয়ে চলুন।                                                                                          (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)  

