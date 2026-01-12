Ajker Rashifal | Horoscope Today: মেষের জীবনে নতুন সম্পর্ক, ধৈর্যেই সফলতা মিলবে মীনের...

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Ajker Rashifal, January 12 2026, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন?

| Jan 12, 2026, 10:15 AM IST
1/12

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

নতুন সম্পর্ক তৈরি হতে পারে। পেশাগত ক্ষেত্রে সঠিক সহযোগিতা পেলে উন্নতি হবে। বাড়িতে অনুভূতি শক্তি বৃদ্ধি পাবে।

2/12

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

আজ কাজের উন্নতি অব্যাহত থাকতে পারে, বিশেষ করে ধীরে ধীরে পরিকল্পনা করলে লাভ হবে। আর্থিক বিষয়ে খরচ বিষে একটু সতর্ক থাকুন। 

3/12

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

কাজে সক্রিয়তা বাড়বে এবং আপনি লক্ষ্য পূরণের দিকে নিবেদিত থাকবেন। সহকর্মীর সঙ্গে সমন্বয় আপনার দিনকে সুন্দর করবে। সম্পর্কগুলোতে সমঝোতা বৃদ্ধি পাবে। 

4/12

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

আপনার মধ্যে শক্তিশালী আবেগগত শক্তি থাকবে এবং পরিবারে সহযোগিতা মিলবে। কাজে নতুন সুযোগ আসতে পারে, মনোবল ভালো থাকলে এগিয়ে যেতে পারবেন। নিজের স্বাস্থ্যের দিকে যত্ন নিন।

5/12

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

আত্মবিশ্বাস বাড়বে এবং অন্যদের কাছে আপনার লক্ষ্য পরিষ্কারভাবে বোঝানো সহজ হবে। ছোট কাজগুলো আগে শেষ করলে বড় সুযোগ আসতে পারে। কথাবার্তায় নম্র থাকলে সম্পর্ক আরও মধুর হবে। 

6/12

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

রিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করলে সুফল পাবেন। কাজে মনোযোগ দিলে উন্নতি সম্ভব। বন্ধু ও কলিগদের সহায়তা আপনার ব্যবসা/কাজে সাহায্য করবে।

7/12

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

সমঝোতার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান বানিয়ে নিতে পারবেন। সংযোগ ও যোগাযোগে মনোযোগ দিলে সম্পর্ক ভালো থাকবে। পেশাগত চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে ধৈর্য রাখুন।

8/12

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

রচের বিষয়ে সতর্ক থাকুন, আর্থিক চাপ কমাতে পরিকল্পিত খরচ করুন। কর্মস্থলে শান্তি রক্ষা করুন এবং অপ্রয়োজনীয় উগ্র প্রতিক্রিয়া এড়িয়ে চলুন। ভালো স্মৃতি তৈরি হবে।

9/12

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

শিক্ষার সুযোগ বা নতুন কিছু শেখার ইচ্ছা জাগতে পারে। খরচে সংযম রাখলে আর্থিক স্থিতিশীলতা হবে। বন্ধু ও শুভাকাঙ্ক্ষীদের সঙ্গে সম্পর্ক ভালো থাকবে।

10/12

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

আজ ধীরে ধীরে, নিয়মিত চেষ্টা করলে কাজের ফল ভালো হবে। সম্পর্ক ও আর্থিক বিষয়ে সতর্ক পরিকল্পনা আপনাকে সাহায্য করবে। জীবনের লক্ষ্য অর্জনে স্থিরতা গুরুত্বপূর্ণ।

11/12

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

আপনার কঠোর পরিশ্রমের ফল আজ ধীরে ধীরে দেখা যাবে, বিশ্বাসযোগ্যতা বাড়বে। আর্থিক ও পেশাগত ক্ষেত্রে নিয়ম ও সময় মানলে সফলতা পেতে পারেন। সম্পর্কগুলো মধুর হবে।

12/12

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

আজ ধৈর্যেই সফলতা মিলবে, কাজে মনোযোগ দিলে উন্নতি আসবে। স্বাস্থ্যের দিকে একটু খেয়াল রাখুন। সম্পর্ক ও অনুভূতিতে স্থিরতা বজায় রাখলে দিনটি ভালো কাটবে।                                                                                         (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)  

