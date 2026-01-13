English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  Ajker Rashifal | Horoscope Today: নেতৃত্বে বাজিমাত সিংহের, ভাগ্যের চাকা ঘুরছে ধনুর...

Ajker Rashifal | Horoscope Today: নেতৃত্বে বাজিমাত সিংহের, ভাগ্যের চাকা ঘুরছে ধনুর...

Ajker Rashifal, January 13 2026, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন?

Jan 13, 2026, 10:16 AM IST
1/12

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

কর্মক্ষেত্রে নতুন সুযোগ আসতে পারে। সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে ভেবে নিন। পারিবারিক বিষয়ে ধৈর্য ধরলে লাভ হবে। শরীরচর্চায় মন দিন।

2/12

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

অর্থনৈতিক দিক আজ মোটামুটি স্থিতিশীল থাকবে। পুরনো কোনও বন্ধুর সঙ্গে যোগাযোগ হতে পারে। আবেগের বশে কথা বলবেন না।

3/12

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

আজ যোগাযোগ দক্ষতা আপনাকে এগিয়ে নেবে। কাজের চাপ থাকলেও সাফল্য পাবেন। ভ্রমণের যোগ আছে।

4/12

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

পারিবারিক সুখ আজ একটু বেশি অনুভব করবেন। মানসিক চাপ কমাতে নিজের জন্য সময় নিন। আর্থিক সিদ্ধান্তে সতর্ক থাকুন।

5/12

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

নেতৃত্বের গুণ আজ প্রকাশ পাবে। সহকর্মীদের সহযোগিতা পাবেন। অহং এড়িয়ে চললে সম্পর্ক আরও মজবুত হবে।

6/12

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

খুঁটিনাটি বিষয়ে মনোযোগ আজ কাজে আসবে। স্বাস্থ্য নিয়ে অবহেলা করবেন না। নতুন কিছু শেখার সুযোগ আসতে পারে।

7/12

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

আজ ভারসাম্য রক্ষা করাই সবচেয়ে জরুরি। প্রেমের ক্ষেত্রে ইতিবাচক সময়। আইনি বা কাগজপত্রের কাজে সতর্ক থাকুন।

8/12

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

গোপন কোনও বিষয় আজ প্রকাশ পেতে পারে। সাহসী সিদ্ধান্ত আপনাকে এগিয়ে দেবে। রাগ নিয়ন্ত্রণে রাখুন।

9/12

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

আজ ভাগ্য সহায় থাকবে। নতুন পরিকল্পনা শুরু করার ভালো সময়। ভ্রমণ বা দূরের যোগাযোগে লাভ হতে পারে।

10/12

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

দায়িত্ব বাড়লেও আপনি সামলাতে পারবেন। আর্থিক দিক উন্নতির পথে। পরিবারে আপনার মতামত গুরুত্ব পাবে।

11/12

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

বন্ধুদের সঙ্গে সময় কাটিয়ে ভালো লাগবে। নতুন আইডিয়া সফল হতে পারে। প্রযুক্তি সংক্রান্ত কাজে সাফল্য।

12/12

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

আজ অনুভূতিপ্রবণ থাকতে পারেন। সৃজনশীল কাজে মন বসবে। নিজের ওপর বিশ্বাস রাখুন।                                                                                                              (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

