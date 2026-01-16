English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • Ajker Rashifal | Horoscope Today: এক সিদ্ধান্তেই ভাগ্য বদলাতে পারে সিংহের, শান্ত মনই আসল শক্তি মীনের...

Ajker Rashifal | Horoscope Today: এক সিদ্ধান্তেই ভাগ্য বদলাতে পারে সিংহের, শান্ত মনই আসল শক্তি মীনের...

আজকের রাশিফল, ১৬ জানুয়ারি ২০২৬: মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কট, সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিক, ধনু, মকর, কুম্ভ ও মীন—সব রাশির জন্য আজকের দিন কেমন কাটবে? 

| Jan 16, 2026, 10:00 AM IST
1/12

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

কাজের জায়গায় নতুন দায়িত্ব আসতে পারে। সাহসের সঙ্গে সিদ্ধান্ত নিলে লাভ হবে। পারিবারিক বিষয়ে একটু সংযমী থাকুন। শরীরচর্চা করলে মানসিক চাপ কমবে।

2/12

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

অর্থনৈতিক দিক আজ বেশ স্থিতিশীল থাকবে। আটকে থাকা টাকা ফেরত পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। প্রিয়জনের সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝি কাটবে। খাবারে সংযম জরুরি।

3/12

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

যোগাযোগ দক্ষতা আজ আপনার বড় শক্তি। অফিসে প্রশংসা পেতে পারেন। ছোট ভ্রমণের যোগ আছে। তবে অযথা কথা বলে বিপদে পড়বেন না।

4/12

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

পরিবারের কারও জন্য চিন্তা বাড়তে পারে। কাজে মনোযোগ রাখলে ফল ভালো হবে। আবেগের বশে সিদ্ধান্ত নেবেন না। সন্ধ্যায় মন শান্ত থাকবে।

5/12

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

নেতৃত্ব দেওয়ার সুযোগ আজ আসতে পারে। আত্মবিশ্বাস বাড়বে। প্রেমের সম্পর্কে উষ্ণতা ফিরবে। অহংকার নিয়ন্ত্রণে রাখুন।

6/12

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

খুঁটিনাটি বিষয়ে সতর্ক থাকুন। কাজের ভুল আজ ধরা পড়তে পারে। স্বাস্থ্য নিয়ে অবহেলা করবেন না। ধৈর্য ধরলে পরিস্থিতি আপনার পক্ষে যাবে।

7/12

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

ভারসাম্য রক্ষা করাই মূল চাবিকাঠি। কর্মক্ষেত্রে নতুন প্রস্তাব আসতে পারে। আইনি বা কাগজপত্রে সাবধান হোন। সন্ধ্যায় ভালো খবর মিলতে পারে।

8/12

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

গোপন শত্রু থেকে সাবধান থাকুন। তবে নিজের দক্ষতায় পরিস্থিতি সামাল দেবেন। গবেষণা বা গভীর কাজে সাফল্য মিলবে। অনুভূতির ওঠানামা হতে পারে।

9/12

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

ভ্রমণ বা নতুন কিছু শেখার সুযোগ আসতে পারে। ভাগ্য আজ সহায় থাকবে। বন্ধুর সঙ্গে মতবিরোধ মিটে যাবে। খরচের দিকে নজর দিন।

10/12

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

পরিশ্রমের ফল আজ মিলতে পারে। ঊর্ধ্বতনদের সমর্থন পাবেন। পরিবারের দায়িত্ব বাড়বে। সময় ব্যবস্থাপনা খুব জরুরি।

11/12

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

নতুন ভাবনা আজ সফল হতে পারে। প্রযুক্তি বা সৃজনশীল কাজে লাভ। বন্ধুদের সাহায্য পাবেন। ঘুমের অভাব হলে সমস্যা বাড়তে পারে।

12/12

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

আধ্যাত্মিক চিন্তা আজ মনকে শান্ত করবে। পুরনো কোনও স্মৃতি মনে পড়তে পারে। কাজে ধীরগতিতে এগোবেন। প্রিয়জনের পাশে থাকুন।                                                                                                                  (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

