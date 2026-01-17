English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
  • Ajker Rashifal | Horoscope Today: অহংকারকে কাবু করতে শিখুন সিংহ, ধনুর বড় সিদ্ধান্তের দিন...

Ajker Rashifal | Horoscope Today: অহংকারকে কাবু করতে শিখুন সিংহ, ধনুর বড় সিদ্ধান্তের দিন...

Ajker Rashifal, January 17 2026, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন?

| Jan 17, 2026, 09:23 AM IST
1/12

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

আজ কাজের ক্ষেত্রে নতুন সুযোগ আসতে পারে। আত্মবিশ্বাস বাড়বে, তবে তাড়াহুড়ো করে সিদ্ধান্ত নেবেন না। পারিবারিক বিষয়ে ধৈর্য রাখা জরুরি। স্বাস্থ্যের দিকে একটু নজর দিন।

2/12

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

অর্থনৈতিক দিক থেকে দিনটি স্থিতিশীল। পুরনো কোনও পরিকল্পনা সফল হতে পারে। কাছের মানুষের সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝি মিটে যাবে। সন্ধ্যার পর মন ভালো থাকবে।

3/12

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

যোগাযোগ দক্ষতা আজ আপনার বড় শক্তি। কাজের জায়গায় প্রশংসা পেতে পারেন। ভ্রমণের যোগ আছে। তবে অপ্রয়োজনীয় কথা এড়িয়ে চলাই ভালো।

4/12

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

আজ মানসিক শান্তি অনুভব করবেন। পারিবারিক সুখ বাড়বে। কোনও শুভ খবর পেতে পারেন। বিনিয়োগের আগে পরামর্শ নিন।

5/12

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

নেতৃত্ব দেওয়ার সুযোগ আসবে। নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করতে পারবেন। তবে অহংকার সমস্যা তৈরি করতে পারে। প্রিয়জনের অনুভূতির মূল্য দিন।

6/12

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

আজ কাজের চাপ কিছুটা বেশি থাকবে। পরিকল্পনা অনুযায়ী চললে লাভ হবে। স্বাস্থ্য সংক্রান্ত ছোটখাটো সমস্যা দেখা দিতে পারে। বিশ্রাম জরুরি।

7/12

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

সম্পর্কের দিক থেকে দিনটি ভালো। নতুন পরিচয় আনন্দ দেবে। আর্থিক লেনদেনে সতর্ক থাকুন। শিল্প বা সৃজনশীল কাজে মন বসবে।

8/12

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

গোপন কোনও বিষয় প্রকাশ পেতে পারে। কর্মক্ষেত্রে সতর্ক থাকুন। ধৈর্য রাখলে পরিস্থিতি আপনার অনুকূলে আসবে। রাতে ভালো খবর মিলতে পারে।

9/12

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

আজ সাহসী সিদ্ধান্ত নিতে হতে পারে। ভাগ্য সহায় থাকবে। শিক্ষার্থী ও চাকরিপ্রার্থীদের জন্য সময় অনুকূল। তবে আবেগে ভেসে যাবেন না।

10/12

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

দায়িত্ব বাড়লেও আপনি সামলে নিতে পারবেন। আর্থিক উন্নতির ইঙ্গিত আছে। পরিবারের বড় কারও সঙ্গে সময় কাটান। মনোবল দৃঢ় থাকবে।

11/12

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

নতুন ভাবনা কাজে লাগাতে পারবেন। বন্ধুদের সাহায্য পাবেন। সামাজিক সম্মান বাড়বে। তবে শরীরচর্চা অবহেলা করবেন না।

12/12

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

আবেগপ্রবণ হতে পারেন। সৃজনশীল কাজে সাফল্য আসবে। প্রিয়জনের সঙ্গে গভীর আলোচনা হতে পারে। নিজের উপর বিশ্বাস রাখুন।                                                                                                                                                                                        (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)  

