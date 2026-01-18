English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • গ্যালারি
  • Ajker Rashifal | Horoscope Today: নিজের উপর বিশ্বাস হারাবেন না তুলা, নতুন কিছু করার শুরু করার জন্য ভালো দিন নয় মীনের...

Ajker Rashifal | Horoscope Today: নিজের উপর বিশ্বাস হারাবেন না তুলা, নতুন কিছু করার শুরু করার জন্য ভালো দিন নয় মীনের...

Ajker Rashifal, January 18 2026, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন?

| Jan 18, 2026, 09:12 AM IST
1/12

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

নিজের কাজের প্রতি মনোযোগী থাকতে পারবেন। মনে রাখা জরুরি যে, অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য প্রস্তুত থাকুন। পারিবারিক সম্পর্কেও কিছু অমিল দেখা দিতে পারে, তবে ধৈর্য রাখতে হবে।

2/12

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

সৃজনশীলতা এবং বুদ্ধিমত্তা দিয়ে অনেক কিছু অর্জন করতে পারেন। কাজের জায়গায় কিছু জটিলতা আসতে পারে, তবে সেগুলি সমাধান করতে সক্ষম হবেন। আর্থিক দিকেও কিছু ইতিবাচক পরিবর্তন আসবে।

3/12

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

আত্মবিশ্বাস অনেক বেশি থাকবে, যা আপনাকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাবে। কিন্তু, অযথা ঝুঁকি না নেওয়াই ভালো। স্বাস্থ্য সংক্রান্ত কোনো সমস্যা থাকলে, একটু সাবধানে থাকুন।

4/12

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

কিছু নতুন চিন্তা বা পরিকল্পনা করতে পারেন যা আপনার ভবিষ্যতের জন্য উপকারী হবে। ব্যবসা বা চাকরি বিষয়ে কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে হতে পারে। মনোবল খুব শক্ত থাকবে।

5/12

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

দিনটি বেশ প্রতিকূল হতে পারে, তবে আপনি শান্ত থাকার চেষ্টা করুন। কোনও প্রিয়জনের সঙ্গে সম্পর্কের মধ্যে একটু দূরত্ব দেখা দিতে পারে। তবে দিনের শেষে কিছু ভালো খবর আসতে পারে।

6/12

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

নিজের কাজে সুনিশ্চিত থাকবেন। কিছু সময় ব্যক্তিগত জীবনের দিকে মনোযোগ দিন। আপনার পরিবেশে কিছু অস্থিরতা থাকতে পারে, তবে আপনি তা সহজেই সামাল দিতে পারবেন।

7/12

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

ভাবনা কিছুটা হতাশাজনক হতে পারে, তবে নিজের ওপর বিশ্বাস রাখুন। পারিবারিক সম্পর্ক আরও মধুর হবে। আজ নতুন কিছু শিখতে পারলে তা ভবিষ্যতে কাজে আসবে।

8/12

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

মনোযোগ কেন্দ্রীভূত রাখুন এবং কোনও বিষয়ে তাড়াহুড়া করবেন না। আপনার সৃজনশীলতাকে কাজে লাগাতে পারবেন। স্বাস্থ্য এবং মানসিক অবস্থার দিকে সতর্ক থাকুন।

9/12

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

নতুন দিক থেকে জীবনকে দেখতে পারবেন। আপনার উচ্চাকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য কাজ শুরু করার জন্য এটি একটি ভালো সময়। তবে, নিজের সীমা জেনে চলুন।

10/12

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

দারুণ সুযোগ পেতে পারেন। কিছু আর্থিক বিষয় নিয়ে ভাবনাচিন্তা করতে হতে পারে, তবে সবকিছু ঠিকঠাক চলে যাবে। পরিবারের সঙ্গে সময় কাটাতে ভালো লাগবে।

11/12

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে পারেন, তবে পরিস্থিতি থেকে শিক্ষা নেওয়ার চেষ্টা করুন। কিছু পুরানো সমস্যার সমাধান হবে। সামাজিক জীবন উন্নত হতে পারে।

12/12

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

আত্মবিশ্বাসের অভাব হতে পারে, তবে ধীরে ধীরে পরিস্থিতি ভালো হবে। আপনার কাজে বা ব্যক্তিগত জীবনে নতুন কিছু শুরু করার জন্য এটি উপযুক্ত দিন নয়।                                                                                  (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)  

পরবর্তী
অ্যালবাম

New Salary Account Scheme: ঋণে ছাড় থেকে কোটি টাকা বিমা কভারেজ, নতুন স্যালারি অ্যাকাউন্ট স্কিমে দারুণ সুবিধা! কারা পাবেন? কাদের জন্য?

পরবর্তী অ্যালবাম

New Salary Account Scheme: ঋণে ছাড় থেকে কোটি টাকা বিমা কভারেজ, নতুন স্যালারি অ্যাকাউন্ট স্কিমে দারুণ সুবিধা! কারা পাবেন? কাদের জন্য?

New Salary Account Scheme: ঋণে ছাড় থেকে কোটি টাকা বিমা কভারেজ, নতুন স্যালারি অ্যাকাউন্ট স্কিমে দারুণ সুবিধা! কারা পাবেন? কাদের জন্য?

New Salary Account Scheme: ঋণে ছাড় থেকে কোটি টাকা বিমা কভারেজ, নতুন স্যালারি অ্যাকাউন্ট স্কিমে দারুণ সুবিধা! কারা পাবেন? কাদের জন্য? 9
Abhishek Banerjee: &#039;এই ঘটনাকে তৃণমূলের কেউ সমর্থন করে না&#039;, অভিষেকের মুখেও সোমার প্রসঙ্গ...

Abhishek Banerjee: 'এই ঘটনাকে তৃণমূলের কেউ সমর্থন করে না', অভিষেকের মুখেও সোমার প্রসঙ্গ...

Abhishek Banerjee: 'এই ঘটনাকে তৃণমূলের কেউ সমর্থন করে না', অভিষেকের মুখেও সোমার প্রসঙ্গ... 8
Picnic Incident: পিকনিকে মাংস খেতে গিয়ে ভয়ংকর কাণ্ড! শ্বাসনালীতে বড় সাইজের টুকরো আটকাতেই যুবক...

Picnic Incident: পিকনিকে মাংস খেতে গিয়ে ভয়ংকর কাণ্ড! শ্বাসনালীতে বড় সাইজের টুকরো আটকাতেই যুবক...

Picnic Incident: পিকনিকে মাংস খেতে গিয়ে ভয়ংকর কাণ্ড! শ্বাসনালীতে বড় সাইজের টুকরো আটকাতেই যুবক... 8
Ajker Rashifal | Horoscope Today: অহংকারকে কাবু করতে শিখুন সিংহ, ধনুর বড় সিদ্ধান্তের দিন...

Ajker Rashifal | Horoscope Today: অহংকারকে কাবু করতে শিখুন সিংহ, ধনুর বড় সিদ্ধান্তের দিন...

Ajker Rashifal | Horoscope Today: অহংকারকে কাবু করতে শিখুন সিংহ, ধনুর বড় সিদ্ধান্তের দিন... 12