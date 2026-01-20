English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Ajker Rashifal | Horoscope Today: সাহসী সিদ্ধান্তেই সাফল্যের দরজা খুলবে মেষের, পরিবারের সমর্থন কাজে দেবে কর্কটের...

Ajker Rashifal, January 20 2026, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন?

| Jan 20, 2026, 09:19 AM IST
1/12

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

আজ কর্মক্ষেত্রে নতুন দায়িত্ব আসতে পারে। আত্মবিশ্বাস থাকলে সাফল্য নিশ্চিত। পারিবারিক বিষয়ে একটু ধৈর্য ধরুন। শরীরচর্চা উপকার দেবে।

2/12

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

অর্থনৈতিক দিক মজবুত হওয়ার ইঙ্গিত। পুরনো কোনো পরিকল্পনা আজ কাজে লাগতে পারে। প্রিয়জনের সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝি এড়িয়ে চলুন। খাদ্যাভ্যাসে সতর্ক থাকুন।

3/12

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

যোগাযোগ দক্ষতার কারণে লাভ হতে পারে। নতুন পরিচয় ভবিষ্যতে কাজে আসবে। মানসিক চাপ কমাতে বিশ্রাম নিন। ভ্রমণের যোগ আছে।

4/12

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

পরিবারের সমর্থন আজ আপনাকে শক্তি দেবে। কর্মক্ষেত্রে ধীরগতিতে হলেও অগ্রগতি হবে। আবেগ নিয়ন্ত্রণে রাখুন। সন্ধ্যায় সুখবর পেতে পারেন।

5/12

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

নেতৃত্বগুণ প্রকাশ পাবে আজ। সম্মান বা প্রশংসা পেতে পারেন। অহংকার এড়িয়ে চললে সম্পর্ক ভালো থাকবে। আর্থিক সিদ্ধান্ত ভেবেচিন্তে নিন।

6/12

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

আজ কাজের চাপ কিছুটা বেশি থাকতে পারে। তবে পরিকল্পনা মেনে চললে সফল হবেন। স্বাস্থ্য নিয়ে অবহেলা নয়। পুরনো বন্ধুর সঙ্গে যোগাযোগ হতে পারে।

7/12

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

ভারসাম্য রক্ষা করাই আজকের চাবিকাঠি। প্রেম ও কাজ—দুটোই ভালো যাবে। আইনি বা কাগজপত্রে সতর্ক থাকুন। শিল্প বা সৃজনশীল কাজে মন বসবে।

8/12

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

গোপন কোনও বিষয় প্রকাশ পেতে পারে। আবেগের বশে সিদ্ধান্ত নেবেন না। অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনা আছে। ধ্যান বা একান্ত সময় উপকারী হবে।

9/12

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

আজ ভাগ্য আপনার পাশে থাকবে। পড়াশোনা বা প্রশিক্ষণে সাফল্য আসবে। দূর থেকে ভালো খবর পেতে পারেন। আশাবাদী মনোভাব বজায় রাখুন।

10/12

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

কর্মক্ষেত্রে ধৈর্যের পরীক্ষা হতে পারে। দায়িত্ব বাড়লেও ফল ভালো হবে। পারিবারিক বিষয়ে সময় দিন। অর্থ সঞ্চয়ের জন্য ভালো দিন।

11/12

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

নতুন ভাবনা ও আইডিয়া কাজে লাগবে। বন্ধুমহলে জনপ্রিয়তা বাড়বে। হঠাৎ ভ্রমণের যোগ আছে। প্রযুক্তি সংক্রান্ত কাজে লাভ।

12/12

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

আবেগপ্রবণতা আজ একটু বেশি থাকতে পারে। সৃজনশীল কাজে সাফল্য আসবে। প্রিয়জনের সহানুভূতি পাবেন। নিজের ওপর বিশ্বাস রাখুন।                                                                         (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

