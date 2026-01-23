English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
  • Ajker Rashifal | Horoscope Today: আর্থিক সমস্যা, দুর্ঘটনার যোগ, ফিরে আসতে পারে অতীতের স্মৃতি... কার জীবনে আজ কী? পড়ুন আজকের রাশিফল...

Ajker Rashifal, January 23 2026, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন? কোন রাশির ভাগ্যে কী আছে?

| Jan 23, 2026, 09:38 AM IST
1/12

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

দলবদ্ধতা আপনাকে কাজগুলি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে সাহায্য করবে। আন্তরিক কথোপকথনের মাধ্যমে পারিবারিক বন্ধন আরও গভীর হবে। দুঃশ্চিন্তা এড়িয়ে চলুন।      

2/12

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

আজ মানসিক বিশ্রাম গুরুত্বপূর্ণ। আর্থিক টানাপোড়েন এড়াতে বাড়িতে আলোচনা দরকার। বিনিয়োগে সম্ভাবনা। নিজের সুস্থতাকে অগ্রাধিকার দিন। কোমল আত্ম-যত্নের মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ ভারসাম্য শক্তিশালী হয়।   

3/12

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

কর্মক্ষেত্রে ভ্রমণ। পারিবারিক ঘনিষ্ঠতা সম্পর্ককে আরও গভীর করে তুলবে। অবিবাহিতদের জন্য রোমান্টিক সময়ের যোগ। ধৈর্য এবং অর্থপূর্ণ সংযোগ আপনার জীবনে সুসময় বয়ে আনবে।

4/12

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

সৃজনশীল মনোযোগ আপনাকে উজ্জীবিত করবে। নতুন সহযোগিতা আপনার কর্মক্ষেত্রে নতুন সুযোগ আনবে। প্রভাবশালী ব্যক্তিরা আপনার নিষ্ঠাকে স্বীকৃতি দেবে। 

5/12

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

পারিবারিক সুসময় মানসিক স্থিতি বৃদ্ধি করবে। বিনিয়োগের সুযোগগুলি আশাব্যঞ্জক। তবে নতুন ব্যবসায়িক ধারণাগুলির আরও প্রস্তুতির প্রয়োজন। আপনার মন যা বলছে, তা শুনে চলুন।  

6/12

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

ব্যস্ততা আপনাকে দিনভর ঘিরে রাখবে। আর্থিক স্থিতিশীলতা বজায় থাকবে। তবে সচেতনভাবে গাড়ি চালান। নিজের সুস্থতার জন্য নিজের প্রতি মৃদু মনোযোগের প্রয়োজন। সুচিন্তিত পরিকল্পনাকে অগ্রাধিকার দিন। উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পাবে।

7/12

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

আত্মবিশ্বাস আপনার পেশাগত সম্ভাবনাকে উন্নত করবে। সৃজনশীল কাজে আনন্দ পাবেন। আপনার নেটওয়ার্ককে প্রসারিত করুন। কাজ এবং ব্যক্তিগত পরিসরের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখলে, ক্রমশ উন্নতি করবেন।  

8/12

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

পারিবারিকভাবে সময় ব্যয় আনন্দ এবং স্বাচ্ছন্দ্য বয়ে আনবে। কর্মক্ষেত্রে  গুরুদায়িত্ব পালনের সম্ভাবনা, তাই মনোযোগ প্রয়োজন। বোঝাপড়ার মাধ্যমে সম্প্রীতি বাড়ান। সারাদিন মসৃণভাবে অতিবাহিত করতে ধৈর্যকে গুরুত্ব দিন।  

9/12

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

আপনার মেজাজকে নিয়ন্ত্রণে রাখুন। প্রেমিক-প্রেমিকারা দ্রুত চ্যালেঞ্জগুলি সমাধান করে ফেলুন। চাকরিপ্রার্থীরা নতুন সুযোগ পেতে পারেন। আর্থিক উন্নতি উজ্জ্বল হওয়ার সম্ভাবনা। আপনার পরবর্তী পদক্ষেপগুলিকে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে পরিচালনা করুন।  

10/12

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

অন্যদের কাছ থেকে সহায়তা আপনার মানসিক ভারসাম্যকে শক্তিশালী করে তুলবে। সৃজনশীলতার জন্য ধৈর্যের প্রয়োজন। অতীতের স্মৃতি ফিরে আসতে পারে, যা আপনাকে দৈনন্দিনকে কাজকে প্রভাবিত করতে পারবে। নিজের মন ও আবেগের উপর নিয়ন্ত্রণ রাখুন।  

11/12

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

শরীরকে প্রয়োজনীয় বিশ্রাম দিন। পারিবারিক বন্ধনকে গুরুত্ব দিন। অবিবাহিতদের জন্য রোমান্টিক সম্ভাবনা রয়েছে। ব্যবসায় উন্নতির সম্ভাবনা। চাকরিতে চাপ বাড়বে। মাথা ঠান্ডা রেখে চলুন।

12/12

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

ধৈর্যের সঙ্গে কাজের স্থিতিশীলতা বৃদ্ধি পাবে। পারিবারিক বিষয়গুলি শান্তভাবে সমাধানের প্রয়োজন। আর্থিক সমস্যা সমাধানের জন্য আলোচনা প্রয়োজন। স্থিরভাবে সিদ্ধান্ত নিন। নিজের মনোযোগ বাড়ান।   (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

