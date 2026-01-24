Ajker Rashifal | Horoscope Today: কন্যার সাফল্য, বৃশ্চিকের শক্তিশালী মনোবল! কেমন কাটবে আপনার দিন...

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Ajker Rashifal, January 24 2026, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন?

| Jan 24, 2026, 09:12 AM IST
মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

আত্মবিশ্বাস অনেক বাড়বে। কাজের ক্ষেত্রে আপনি ভালো কিছু করতে পারবেন। কিন্তু, ব্যক্তিগত জীবন একটু জটিল হতে পারে, তাই ধৈর্য্য রাখুন।

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

নতুন কিছু করার সুযোগ আসতে পারে। আর্থিক দিক ভালো, তবে একটু খরচ বাড়তে পারে, তাই হিসাব মেলাতে হবে।

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

আজ কিছু সমস্যার সম্মুখীন হতে পারেন, তবে আপনি তা দ্রুত সমাধান করতে পারবেন। সম্পর্কের দিকে মনোযোগ দিন, আপনার বন্ধুরা আপনাকে সাহায্য করবে।

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

নতুন চিন্তা মাথায় আসবে। কাজের দিকে একটু ধৈর্য্য রাখতে হবে, কিন্তু সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে। সম্পর্কগুলোতে যত্ন নেওয়া ভালো হবে।

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

সৃজনশীলতা তুঙ্গে থাকবে। কাজের দিকে বড় সুযোগ আসতে পারে, তবে কিছুটা সতর্ক থাকতে হবে। আত্মবিশ্বাসী হয়ে এগিয়ে যান।

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

কাজ ও ব্যক্তিগত জীবনকে সমান গুরুত্ব দিন। আপনি কিছু ঝুঁকি নিলে সফল হতে পারেন। আশেপাশের মানুষদের সাহায্য পাবেন।

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

কিছু সমস্যা আসতে পারে, কিন্তু আপনি ধৈর্য্য ধরে সমাধান করবেন। বন্ধুরা সাহায্য করবে এবং আপনাকে সাহস দেবে।

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

আজ আপনার মনোবল খুব শক্ত হবে। যে কোনও সমস্যা আপনি সহজেই সমাধান করতে পারবেন। প্রেমে কিছু ভালো মুহূর্ত আসবে।

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারবেন। কিছু চাপ থাকতে পারে, কিন্তু আপনি সব সামলে নিতে পারবেন। পরিবারের সঙ্গে কিছু পরামর্শ করতে হতে পারে।

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

আজ আপনি নতুন উদ্যোগ নিতে পারেন যা সফল হবে। আর্থিক দিক ভালো থাকবে, তবে খরচও বাড়তে পারে। কাজের ক্ষেত্রে মনোযোগী থাকুন।

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

সৃজনশীল চিন্তা কাজে লাগাতে পারবেন। সম্পর্কের মধ্যে শান্তি রাখতে কিছু সমস্যা আসতে পারে, তবে আপনি ঠিকই সমাধান করবেন।

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

আবেগ কিছুটা তীব্র হতে পারে। আপনার ইচ্ছাশক্তি এবং পরিকল্পনা শক্তিশালী হবে। তবে কিছু বিষয়ে ধৈর্য্য রাখতে হবে।                                                                                                    (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)  

