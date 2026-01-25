English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Ajker Rashifal | Horoscope Today: নতুন সুযোগের সন্ধানে মেষ, পুরনো ভুল থেকে শিক্ষা নেবেন তুলা...

Ajker Rashifal, January 25 2026, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন?

| Jan 25, 2026, 09:07 AM IST
মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

আজকের দিনটি আপনার জন্য ভালো হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে কোনো নতুন সুযোগ আসতে পারে। পেশাগত দিক থেকে সফলতার সম্ভাবনা রয়েছে।

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

মানসিক চাপ বাড়তে পারে, তবে ধৈর্য্য ধরে কাজ করলে ভালো ফল পাবেন। আর্থিক দিক থেকে কিছু সমস্যার সমাধান হতে পারে।

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

কোনও পুরনো সমস্যার সমাধান হতে পারে। ব্যক্তিগত জীবনেও কিছু সুখবর আসতে পারে।

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

মানসিক শান্তি বজায় রাখার চেষ্টা করুন। প্রিয়জনের সঙ্গে সময় কাটানো ভালো হবে। আর্থিক দিকেও স্থিতিশীলতা থাকবে।

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

নিজের পরিকল্পনাগুলি আজকের দিনে ফলপ্রসূ হতে পারে। পরিবারে সুখ শান্তি বজায় থাকবে।

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

পেশাগত দিক থেকে আজ কিছু নতুন প্রকল্প হাতে আসতে পারে। নিজের দক্ষতার ওপর বিশ্বাস রাখুন।

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

আজ কিছু পুরনো ভুলের জন্য অনুতাপ হতে পারে, তবে শীঘ্রই সেগুলি কাটিয়ে উঠতে পারবেন।

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

কিছু নতুন সুযোগ আসতে পারে, কিন্তু সাবধান হয়ে সিদ্ধান্ত নিন। প্রেমের সম্পর্কেও কোনো বিষয় পরিষ্কার হতে পারে।

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

কর্মক্ষেত্রে কিছু চাপ থাকতে পারে, তবে আপনি সেই চাপ সহ্য করতে পারবেন। আর্থিক লাভের সম্ভাবনা আছে।

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে সম্পর্ক আরও মজবুত হতে পারে। আপনি আজ নিজেকে অনেক শক্তিশালী অনুভব করবেন।

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

শারীরিকভাবে ভালো অনুভব করবেন। দিনের শেষে আত্মবিশ্বাস বাড়বে এবং নতুন কিছু শেখার সুযোগ পেতে পারেন। 

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

আপনার জন্য একটু কষ্টকর দিন হতে পারে, তবে ধৈর্য্য ধরে পরিস্থিতি সামলানো যাবে। কোনও পুরনো বন্ধু আপনার পাশে থাকতে পারে।                                                                                                           (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)  

