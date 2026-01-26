English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • Ajker Rashifal | Horoscope Today: স্বাস্থ্য নিয়ে সতর্ক থাকুন বৃশ্চিক, সাফল্যের শিখরে উঠবেন মকর...

Ajker Rashifal | Horoscope Today: স্বাস্থ্য নিয়ে সতর্ক থাকুন বৃশ্চিক, সাফল্যের শিখরে উঠবেন মকর...

Ajker Rashifal, January 26 2026, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন?

| Jan 26, 2026, 08:50 AM IST
1/12

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

নতুন কিছু শিখতে আগ্রহী থাকবেন। আত্মবিশ্বাস থাকবে, তবে কিছু সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে ভালোভাবে ভাবুন। কর্মক্ষেত্রে কিছু চাপ আসতে পারে, তবে নিজেকে শান্ত রেখে কাজ করুন।

2/12

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

সম্পর্কের ক্ষেত্রে কিছু পরিবর্তন হতে পারে। প্রেমে বা বন্ধুত্বে কোনও ভুল বোঝাবুঝি দূর হতে পারে। অর্থনৈতিক দিক থেকে কিছু সুবিধা আসতে পারে, কিন্তু খরচেও বাড়তি দৃষ্টি দিতে হবে।

3/12

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

বন্ধুদের সঙ্গে সময় কাটাতে পারবেন এবং নতুন সম্পর্ক গড়ার সুযোগ আসবে। আপনার প্রচেষ্টা সফল হবে, তবে কিছু অতিরিক্ত ঝুঁকি নেওয়া এড়িয়ে চলুন।

4/12

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

অনুভূতি এবং মানসিক অবস্থা কিছুটা অস্থির থাকতে পারে। এটি আপনার কাজের গতি প্রভাবিত করতে পারে। তবে, যদি আপনি নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারেন, তাহলে দিনটি ভালো যাবে।

5/12

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

কর্মক্ষেত্রে কিছু নতুন চ্যালেঞ্জ আসতে পারে, তবে আপনি সেগুলোর মুখোমুখি হতে প্রস্তুত। মানসিক শক্তি বৃদ্ধি পাবে এবং আপনার প্রচেষ্টা সফল হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ব্যক্তিগত জীবনে শান্তি বজায় রাখুন।

6/12

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

প্রিয় মানুষদের কাছ থেকে সহায়তা পেতে পারেন। কোনও প্রক্রিয়ায় আপনি সফল হতে পারেন, তবে একটু ধৈর্য্য রাখুন। আজকের দিনটি পারিবারিক সম্পর্কের জন্য ভালো।

7/12

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

কর্মক্ষেত্রে সফলতা আসবে, তবে আপনি যদি নিজের অনুভূতিগুলিকে গুরুত্ব দেন, তাহলে মানসিক শান্তি পাবেন। প্রেমের দিকেও ভালো সময় যাচ্ছে, যা আপনাকে আনন্দ দিতে পারে।

8/12

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

স্বাস্থ্য কিছুটা অস্থির থাকতে পারে, তাই শরীরের প্রতি নজর দিন। তবে সৃজনশীল কাজে সফলতা আসবে। আর্থিক দিক থেকে কিছু সমস্যা আসতে পারে, তবে অস্থায়ী হবে।

9/12

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

নতুন কিছু করার জন্য উৎসাহী থাকবেন। পরিবারের সঙ্গে সম্পর্ক ভালো থাকবে, তবে কোনও ব্যক্তিগত বিষয়ে সজাগ থাকুন। প্রেমে তর্ক এড়িয়ে চলুন।

10/12

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

স্বপ্নের দিন হতে পারে, কারণ আপনি কর্মক্ষেত্রে বড় কিছু অর্জন করতে পারেন। আর্থিক দিক থেকে উন্নতি হবে, তবে কিছু ঝুঁকি নিতে হতে পারে। সম্পর্কের ক্ষেত্রে সতর্ক থাকুন।  

11/12

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

নিজের চিন্তাধারা নিয়ে কিছু সময় কাটাতে পারবেন। পরিকল্পনার জন্য এটি একটি ভালো সময়। নিজের স্বাস্থ্য এবং আর্থিক পরিকল্পনায় মনোযোগ দিন।

12/12

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

আবেগের উপর নিয়ন্ত্রণ রাখা প্রয়োজন। আপনি যদি একটু ধৈর্য্য রাখেন, তবে আপনার কাজের মধ্যে সাফল্য আসবে। প্রেমের ক্ষেত্রে কিছু অবাক করা ঘটনা ঘটতে পারে।                                                                                            (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

