Ajker Rashifal | Horoscope Today: আত্মবিশ্বাসই সাফল্যের চাবিকাঠি সিংহের, পুরনো সম্পর্ক ফিরে আসতে পারে কুম্ভের...

Zee News Bengali
Ajker Rashifal, January 27 2026, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন?

| Jan 27, 2026, 08:51 AM IST
1/12

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

দিনটি আপনার জন্য বিশেষত কর্মক্ষেত্রে সাফল্য লাভের সম্ভাবনা রয়েছে। একটু সতর্ক থাকুন, অতিরিক্ত উত্তেজনা ও তাড়াহুড়ো থেকে বিরত থাকুন।

2/12

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

আজ আপনার আর্থিক দিকের উন্নতি হতে পারে। কোনও পুরনো দ্বন্দ্বের মীমাংসা হবে।

3/12

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

সামাজিক ক্ষেত্রে ভালো যোগাযোগ হতে পারে, তবে সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটু মনোযোগ দিন। অতিরিক্ত চাপে থাকবেন না।

4/12

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

আজ ব্যক্তিগত জীবনে কিছু সুখবর আসতে পারে। স্বাস্থ্যেও উন্নতি হবে। কোনও পুরনো সমস্যা সমাধান হবে।

5/12

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

কর্মক্ষেত্রে কিছু চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে পারেন, তবে আপনার আত্মবিশ্বাস আপনাকে সমাধান দিতে সাহায্য করবে।

6/12

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

পারিবারিক দিক থেকে শান্তি বজায় থাকবে। একটু বিশ্রাম নিন, স্বাস্থ্য ভালো থাকবে।

7/12

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

কোনও নতুন উদ্যোগ বা পরিকল্পনা শুরু করার জন্য ভালো দিন। মানসিক শান্তি বজায় রাখুন।

8/12

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

আজ কিছু অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটতে পারে, তবে আপনি দ্রুত পরিস্থিতি সামলাতে পারবেন।

9/12

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

বুদ্ধিমত্তা এবং মনোযোগ দিয়ে কাজ করলে সাফল্য আসবে। তবে ব্যক্তিগত জীবনে কিছু সমস্যা থাকতে পারে।

10/12

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

কাজের চাপ বাড়তে পারে, তবে আপনার মনোযোগ ও পরিশ্রম সফলতা আনবে।

11/12

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

আজ প্রিয়জনের সঙ্গে ভালো সময় কাটাতে পারবেন। কোনও পুরনো সম্পর্ক আবার ফিরে আসতে পারে।

12/12

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

আর্থিক পরিস্থিতি ভালো থাকবে, তবে বেশি খরচ থেকে বিরত থাকুন। স্বাস্থ্য কিছুটা ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারে, সতর্ক থাকুন।                                                                             (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

