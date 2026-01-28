Ajker Rashifal | Horoscope Today: ঠকে যেতে পারে কর্কট, মিরাক্যল তুলার জীবনে, যৌন আবেদনে বাজিমাত ধনুর! পড়ুন আজকের রাশিফল...

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Ajker Rashifal, January 28 2026, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন? পড়ুন আজকের রাশিফল...

| Jan 28, 2026, 10:50 AM IST
1/12

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

নতুন কাজ, নতুন কোনও জায়গা নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করার দিন আজ। নিজের স্বাস্থ্যের দিকেও খেয়াল দিন।

2/12

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

আপনার ভাগ্য আজ আপনার সহায়। তিনি আপনাকে নিয়ন্ত্রণ করবেন। ভাগ্যের নির্দেশনার ইঙ্গিতগুলো বুঝে চলুন। সুসময় আসন্ন।

3/12

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

আজ কোনও বিতর্কে যোগ দিতে পারেন। তবে অযথা তর্কাতর্কিতে জড়াবেন না। সামনেই ভালো সুযোগ আসছে জীবনে। হারাবেন না।

4/12

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

চট করে কাউকে বিশ্বাস করে নেবেন না। সমস্যায় পড়তে পারেন। চোখ, কান খোলা রেখে চলুন। নইলে লোকে ঠকিয়ে দিতে পারে।

5/12

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

আপনার কোনও নিকটজনের সঙ্গে আজ মতবিরোধ হতে পারে। তাই মানসিক চাপে পড়তে পারেন।

6/12

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

অশান্তি, স্ট্রেস থেকে উদ্বেগে ভুগতে পারে। ভুলভাল কোনও সিদ্ধান্ত নেবেন না। মাথা ঠান্ডা রেখে চলুন। সময় দিলে সব সমস্যার সমাধান হয়। 

7/12

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

আবেগ আজ আপনাকে চালিত করবে। প্রেমজীবনে আজ মিব়্যাকল ঘটতে পারে। পার্টনারের মতামতকে গুরুত্ব দিন। 

8/12

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

ঝুঁকিপূর্ণ কোনও কাজ এড়িয়ে চলুন আজ। দুর্ঘটনার বিপদ ঘটতে পারে। কেউ শত্রুতা করতে পারে।

9/12

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

আজ আপনি সবার মন অনায়াসে জয় করে নেবেন। আপনার ব্যক্তিত্ব ও যৌন আবেদন আজ তুঙ্গে থাকবে। 

10/12

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

নিজের কাজ ও কথার প্রতি খুব মনোযোগ রাখুন। কাউকে টাকা ধার দেবেন না। কেরিয়ারে ভালো সুযোগের অপেক্ষা করুন। ব্যবসায় ভেবে-চিন্তে বিনিয়োগ।

11/12

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

আজ টাকা আসবে, ব্যয়ও হবে। বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নেবেন। হঠকারী কোনও সিদ্ধান্ত নেবেন না। আবেগে নিয়ন্ত্রণ রেখে চলুন।

12/12

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

সাবধানে চলুন। ভেবেচিন্তে সিদ্ধান্ত নিন। কাজ করার আগে বার বার ভাবুন। কেউ কোনও বড় রকম ক্ষতি করে দিতে পারে আপনার, সতর্ক থাকুন। (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

