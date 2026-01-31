English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • গ্যালারি
  • Ajker Rashifal | Horoscope Today: ছোট সিদ্ধান্তে বড় সাফল্য কন্যার, পরিশ্রমের ফল পাবেন মকর...

Ajker Rashifal | Horoscope Today: ছোট সিদ্ধান্তে বড় সাফল্য কন্যার, পরিশ্রমের ফল পাবেন মকর...

Ajker Rashifal, January 31 2026, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন?

| Jan 31, 2026, 09:34 AM IST
1/12

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

আজ কাজের জায়গায় নতুন দায়িত্ব আসতে পারে। মাথা ঠান্ডা রেখে সিদ্ধান্ত নিলে লাভ হবে। পারিবারিক কথাবার্তায় সংযত থাকুন। শরীরচর্চা করলে ভালো লাগবে।

2/12

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

অর্থনৈতিক দিকটা আজ একটু শক্ত হবে, খরচে লাগাম দিন। কাছের মানুষের সাহায্য পাবেন। পুরোনো কোনও পরিকল্পনা আবার কাজে লাগতে পারে।

3/12

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

যোগাযোগের ক্ষমতা আজ আপনার বড় শক্তি। ইন্টারভিউ বা আলোচনায় সাফল্য আসতে পারে। তবে তাড়াহুড়ো করে কথা বলবেন না।

4/12

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

মন আজ একটু আবেগপ্রবণ থাকবে। নিজের অনুভূতিকে গুরুত্ব দিন। পরিবারের সঙ্গে সময় কাটালে মানসিক শান্তি পাবেন।

5/12

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

নেতৃত্ব দেওয়ার সুযোগ আসবে। আত্মবিশ্বাস রাখুন, মানুষ আপনার কথা শুনবে। অহংকার এড়িয়ে চললে সম্পর্ক আরও মজবুত হবে।

6/12

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

খুঁটিনাটি বিষয়ে মনোযোগ দিলে আজ ভালো ফল পাবেন। কাজের চাপ বাড়তে পারে, কিন্তু পরিকল্পনা করলে সামলে নিতে পারবেন।

7/12

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

আজ ভারসাম্য রক্ষা করাই সবচেয়ে জরুরি। ব্যক্তিগত ও পেশাগত জীবনের মধ্যে ঠিকঠাক সামঞ্জস্য রাখুন। নতুন পরিচয় হতে পারে।

8/12

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

গোপন কোনও তথ্য সামনে আসতে পারে। আবেগে নয়, যুক্তিতে সিদ্ধান্ত নিন। অর্থ সংক্রান্ত বিষয়ে সতর্ক থাকুন।

9/12

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

ভ্রমণ বা নতুন কিছু শেখার সুযোগ আসতে পারে। মন আজ বেশ চনমনে থাকবে। তবে প্রতিশ্রুতি দেওয়ার আগে ভাবুন।

10/12

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

দায়িত্ব বাড়লেও আপনি তা সামলাতে পারবেন। কাজের স্বীকৃতি পেতে পারেন। শরীরের যত্ন নিতে ভুলবেন না।

11/12

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

নতুন আইডিয়া আজ কাজে লাগবে। টিমওয়ার্কে সাফল্য আসবে। বন্ধুদের সঙ্গে সময় কাটালে মন ভালো থাকবে।

12/12

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

সৃজনশীল কাজে মন বসবে। নিজের ইচ্ছার কথা স্পষ্ট করে বলুন। ধ্যান বা একান্ত সময় মানসিক শান্তি দেবে।                                                                                                   (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

পরবর্তী
অ্যালবাম

AIMIM JUP Alliance: বিধানসভা ভোটে নতুন শক্তির আবির্ভাব! শনিবার মিম ও হুমায়ূনের দলের জোট ঘোষণা?

পরবর্তী অ্যালবাম

AIMIM JUP Alliance: বিধানসভা ভোটে নতুন শক্তির আবির্ভাব! শনিবার মিম ও হুমায়ূনের দলের জোট ঘোষণা?

AIMIM JUP Alliance: বিধানসভা ভোটে নতুন শক্তির আবির্ভাব! শনিবার মিম ও হুমায়ূনের দলের জোট ঘোষণা?

AIMIM JUP Alliance: বিধানসভা ভোটে নতুন শক্তির আবির্ভাব! শনিবার মিম ও হুমায়ূনের দলের জোট ঘোষণা? 6
Hiran Chatterjee marriage Controversy: ঋতিকার সঙ্গে সহবাস আর বিয়ের জেরে কি এবার জেলে হিরণ? আগাম জামিন পেতে কোর্টে বিধায়ক-অভিনেতা...

Hiran Chatterjee marriage Controversy: ঋতিকার সঙ্গে সহবাস আর বিয়ের জেরে কি এবার জেলে হিরণ? আগাম জামিন পেতে কোর্টে বিধায়ক-অভিনেতা...

Hiran Chatterjee marriage Controversy: ঋতিকার সঙ্গে সহবাস আর বিয়ের জেরে কি এবার জেলে হিরণ? আগাম জামিন পেতে কোর্টে বিধায়ক-অভিনেতা... 11
Confident Group Chairman CJ Roy Found Dead: নিজের অফিসেই আত্মঘাতী &#039;বিগ বস&#039; প্রযোজক! প্রয়াত কনফিডেন্ট গ্রুপের চেয়ারম্যান, কে এই সিজে রয়? তোলপাড় দেশ...

Confident Group Chairman CJ Roy Found Dead: নিজের অফিসেই আত্মঘাতী 'বিগ বস' প্রযোজক! প্রয়াত কনফিডেন্ট গ্রুপের চেয়ারম্যান, কে এই সিজে রয়? তোলপাড় দেশ...

Confident Group Chairman CJ Roy Found Dead: নিজের অফিসেই আত্মঘাতী 'বিগ বস' প্রযোজক! প্রয়াত কনফিডেন্ট গ্রুপের চেয়ারম্যান, কে এই সিজে রয়? তোলপাড় দেশ... 7
Wingo App Scam: বড়সড় স্ক্যাম অ্যান্ড্রয়েডে... আপনার ফোনেও কি আছে এই অ্যাপ? অজান্তেই আপনার ফোনের অ্যাক্সেস...

Wingo App Scam: বড়সড় স্ক্যাম অ্যান্ড্রয়েডে... আপনার ফোনেও কি আছে এই অ্যাপ? অজান্তেই আপনার ফোনের অ্যাক্সেস...

Wingo App Scam: বড়সড় স্ক্যাম অ্যান্ড্রয়েডে... আপনার ফোনেও কি আছে এই অ্যাপ? অজান্তেই আপনার ফোনের অ্যাক্সেস... 7