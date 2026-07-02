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ব্যবসায় দারুণ লাভের যোগ বৃষের, দাম্পত্য জীবনে সুখ-শান্তি তুলার

Written BySoumita Khan
Published: Jul 02, 2026, 07:47 AM IST|Updated: Jul 02, 2026, 07:47 AM IST

Ajker Rashifal, July 02 2026, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন?

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)1/12

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

কর্মক্ষেত্রে বড় কোনো সুযোগ আসতে পারে। আর্থিক দিকে উন্নতির যোগ রয়েছে। পরিবারের সবার সাথে আনন্দেই কাটবে। শরীর নিয়ে একটু সতর্ক থাকুন।

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)2/12

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

ব্যবসায়ীরা আজ ভালো লাভের মুখ দেখতে পারেন। বন্ধুদের কাছ থেকে সাহায্য পাবেন। তাড়াহুড়ো করে কোনো সিদ্ধান্ত নেবেন না। বিকেলের দিকে ভালো খবর পেতে পারেন।

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)3/12

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

আটকে থাকা কাজ শেষ হতে পারে। অফিসে নতুন দায়িত্ব পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। মন আজ বেশ ফুরফুরে থাকবে। খরচের দিকে একটু লাগাম দিন।

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)4/12

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

কাজের জায়গায় কাজের চাপ বাড়তে পারে। তবে সহকর্মীদের সহযোগিতা পাবেন। পরিবারের প্রবীণদের স্বাস্থ্যের দিকে নজর দিন। আর্থিক লেনদেনে সতর্ক থাকুন।

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)5/12

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

মান-সম্মান বৃদ্ধি পাবে। কোনো নতুন পরিকল্পনা শুরু করতে পারেন। শিক্ষার্থীদের জন্য দিনটি খুব শুভ। দূরের যাত্রায় আজ লাভ হতে পারে।

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)6/12

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

মানসিক শান্তি বজায় থাকবে। নতুন কোনো আয়ের উৎস তৈরি হতে পারে। বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা জমার যোগ আছে। আজ আপনার ভাই-বোনের সাহায্য পাবেন।

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)7/12

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)নতুন কাজে হাত দেওয়ার জন্য দিনটি ভালো। দাম্পত্য জীবনে সুখ-শ

নতুন কাজে হাত দেওয়ার জন্য দিনটি ভালো। দাম্পত্য জীবনে সুখ-শান্তি বজায় থাকবে। দীর্ঘদিনের কোনো ইচ্ছা পূরণ হতে পারে। আজ আপনার সঞ্চয় বাড়তে পারে।

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)8/12

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

কথা বলার সময় একটু সংযত থাকুন। কাজের সূত্রে কোথাও ভ্রমণ হতে পারে। পুরনো কোনো রোগ থেকে মুক্তি পেতে পারেন। আইনি বিষয়ে কোনো সুখবর পাবেন।

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)9/12

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

ভাগ্য আপনার পাশে থাকবে। আয়ের নতুন রাস্তা খুলে যেতে পারে। বন্ধুদের সঙ্গে আজ ভালো সময় কাটবে। প্রিয়জনের কাছ থেকে উপহার পেতে পারেন।

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)10/12

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

কর্মক্ষেত্রে আজ আপনার কাজের প্রশংসা হবে। কোনো শুভ কাজে যোগ দিতে পারেন। প্রেমের বিষয়ে দিনটি খুব ভালো। তবে শারীরিক ক্লান্তিতে ভুগতে পারেন।

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)11/12

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

নতুন কিছু শেখার সুযোগ পাবেন। ধর্মীয় কাজে আগ্রহ বৃদ্ধি পাবে। শেয়ার বাজারে আজ বুঝে বিনিয়োগ করুন। ঘরের কোনো সমস্যা আজ মিটে যাবে।

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)12/12

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

কোনো জটিল সমস্যার সমাধান হতে পারে। ব্যবসায়ীদের ভালো লাভ হওয়ার সম্ভাবনা আছে। স্বাস্থ্যের আজ অনেক উন্নতি হবে। পরিবারের সঙ্গে ভালো সময় কাটবে।

 

 

 

(Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

TAGS:
Ajker Rashifal Horoscope Today

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